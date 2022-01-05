В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 5 января. Начало встречи — в 04:30 мск. «Чикаго» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

После 32 матчей парни из Иллинойса имеют 26 очков, а в таблице Центрального дивизиона они по-прежнему седьмые. От места в топ-4 команду отделяет солидная дистанция в 12 баллов.

Последняя победа в регулярке была оформлена «Чикаго» 16 декабря. В тот вечер «Блэкхокс» дома принимали «Вашингтон» и вырвали очки у «Кэпиталз» в овертайме (5:4 ОТ).

Но после встречи со столичными гостями парни Дерека Кинга только уступали. В первом поединке безвыигрышной серии «ястребы» дома оказались слабее «Нэшвилла» (2:3 ОТ).

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Позже хоккеисты из Иллинойса сгоняли в Техас, где слились «Далласу» (3:4 ОТ). Еще одно поражение для «Чикаго» организовал тот же «Нэшвилл» (1:6), а в матче 3 января «Блэкхокс» крупно влетели «Калгари» (1:5).

«Колорадо»

Денверский клуб принял участие в 28 матчах, в которых набрал 38 баллов. В зачете Центрального дивизиона «альпинисты» замыкают первую четверку и опережают пятый «Виннипег» на 3 очка.

В прошлом месяце «Колорадо» провел 5-матчевую победную серию, забив в каждой встрече по 3+ гола. А выносить конкурентов «Эвс» начали в гостевых поединках против «Филадельфии» (7:5) и «Рейнджерс» (7:3).

Не забыли парни Джареда Беднара и о домашней публике. На «Болл Арене» «Эвеланш» успели обыграть «Детройт» (7:3), «Флориду» (3:2) и еще раз прихлопнуть «Рейнджерс» (4:2).

Мощная серия «Колорадо» накрылась 17 декабря в Теннесси. На «Бриджстоун Арене» денверский клуб крупно влетел «Нэшвиллу» (2:5). После возобновления матчей «Эвс» прибили «Анахайм» (4:2).

Коэффициенты

Поставить на «Чикаго» букмекеры предлагают за 3.60, а на победу «Колорадо» они дают коэффициент 1.86. Ничья оценивается в 4.74.

Прогноз

В последних матчах «Блэкхокс» не только не выигрывают, но и пачками пропускают (16 голов в 4 встречах), в то время как «Эвеланш» удачно вернулись после вынужденной паузы, хлопнув «Анахайм».

Парни Беднара соскучились по играм и победам, поэтому в зарубе с «Чикаго» гости из Денвера начнут разрывать соперников в попытках завоевать очередные очки.

Ставка

В Калифорнии гости весь матч будут играть первым номером и закончат встречу с положительным для них результатом. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» победит с форой -1 за 2.04.