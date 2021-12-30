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    Не лучшее настроение хоккеистов США Швеция обернет в свою пользу

    Швеция U20 — США U20. Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 30 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на Швеция U20 — США U20
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    Александр Хольц
    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Швеция сыграет с США. Встреча пройдет в «Уэстернер Парке» 30 декабря. Начало запланировано на 05:30 мск. Швеция U20 — США U20: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. МЧМ-2022. Группа B 30 Декабря 2021 года
    Швеция U20
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  • Вашингтон
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    Коэффициенты на матч Швеция U20 — США U20

  • 1
  • 3.55
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  • 4.80
  • 2
  • 1.78
  • Ставка!
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    Швеция U20

    На старте молодежного первенства шведская команда оформила две победы и заработала 6 очков, которые позволили ей уверенно закрепиться на первом месте в группе B с разницей голов — 9:3.

    В дебютной игре МЧМ-2022 Швеция U20 встретилась с Россией и оформила первую победу (6:3). В этой встрече «трем коронам» хватило 24 броска в створ, чтобы показать крутую реализацию — 25%.

    Уже во второй двадцатиминутке подопечные Томаса Монтена вели в счете с форой в 3 гола, но позже соперники начали огрызаться. В третьем периоде шайбы Хольца, Нидербаха и Юнгмана решили все вопросы.

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    Второй поединок получился для Швеции спокойным. В противостоянии со Словакией парни Монтена бахнули по голу в каждом периоде и оформили сухую победу (3:0).

    США U20

    Представители Северной Америки после двух туров остались с 3 баллами в резерве. Сейчас «звездно-полосатые» находятся на втором месте в таблице B, опережая Швейцарию и Россию по дополнительным показателям.

    В первом поединке текущего чемпионата мира молодежка США встретилась со Словакией. Напряженная концовка встречи морально вымотала американцев, но победу они не отдали (3:2).

    За час игры парни Нэйта Лимана нанесли 42 броска в створ вражеских ворот и сделали себе комфортную фору в 3 гола, которую в третьем периоде Словакия свела к минимуму. К счастью для Штатов, на камбэк соперникам сил не хватило.

    Вторая встреча американцев должна была пройти в Ред-Дире со Швейцарией. Команда Лимана не смогла принять в ней участие из-за коронавируса. В итоге США присудили технарь (0:1).

    Коэффициент

    На Швецию букмекеры предлагают поставить за 3.54, а на победу США — за 1.89. Ничейный результат оценивается в 4.66.

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    Прогноз

    После недавнего скандала, связанного с COVID-протоколом, Штаты лишились потенциальных трех очков, в то время как шведы уверенно вырвались в лидеры таблицы.

    Однако превосходство над соперниками не означает, что «три короны» подойдут к зарубе с США безответственно.

    Ставка

    Пока американцы шокированы недавними решениями, парни Монтена готовы выбить третью победу. Наши прогноз и ставка — Швеция не проиграет за 2.02.

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    Швеция U20 — США U20: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 30.12.2021. Прогнозы на хоккей. Не лучшее настроение хоккеистов США Швеция обернет в свою пользу
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