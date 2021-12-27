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    «Торпедо» — «Спартак». Прогноз и ставка (к. 2.60) на хоккейный матч КХЛ 27 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Спартак»
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    Павел Турбин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Спартак». Игра пройдет в «Нагорном» 27 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 27 Декабря 2021 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч Торпедо — Спартак

  • 1
  • 2.08
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
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    «Торпедо»

    Нижегородский клуб провел 42 встречи, после которых остался с 46 очками в запасе. В Западной конференции он скатился на девятую позицию и отстал от плей-офф мест на 2 балла.

    Перед играми Кубка Первого канала «Торпедо» успело стрельнуть мини-серией из трех побед. Все три поединка «автозаводцы» затащили на чужом льду.

    Соперниками команды Дэвида Немировского были ЦСКА (5:2), «Динамо» Минск (2:1) и «Динамо» Рига (3:1). А вот после небольшого отдыха нижегородцы потерпели два поражения в трех встречах.

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    Сперва парни Немировского не справились с «Авангардом» (2:3 ОТ). Затем они вынесли «Куньлунь» (4:0), а позже — пострадали от московского «Динамо» (3:6).

    «Спартак»

    Красно-белая команда приняла участие в 43 матчах чемпионата и накопила за это время 49 очков. В Западной конференции она оказалась на седьмом месте.

    В пяти поединках из шести последних «Спартак» был максимально продуктивен. В период с 6 по 12 декабря московская компашка подарила фанатам три победы подряд.

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    • В ходе радостной серии подопечные Бориса Миронова обыграли «Металлург» Мг (3:2), всухую впечатали «Йокерит» (2:0) и устроили разнос «Автомобилисту» (5:2).

    После матчей сборных «Спартак» неудачно съездил в Питер, где слился СКА (2:4). В последних играх парни Миронова одержали верх над «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б) и «Сочи» (3:2).

    Коэффициенты

    На «Торпедо» букмекеры дают коэффициент 2.13, кэф на «Спартак» чуть жирнее — 2.88, ничью можно затащить за 4.20.

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    Прогноз

    Прямые конкуренты по распределению мест в нижней части плей-офф на Западе выдали несколько хороших матчей. В двух играх из шести предыдущих «Торпедо» уступило только сильным клубам.

    Ставка

    Со «Спартаком» банда Немировского готова сыграть на победу. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.60.

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    «Торпедо» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 27.12.2021. Прогнозы на хоккей. В Нижнем Новгороде «Торпедо» не даст «Спартаку» выбить третью кряду победу?
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