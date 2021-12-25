Шансы России, мощная банда Канады и неудобные конкуренты. О чем стоит знать перед началом МЧМ-2022?

В воскресенье, 26 декабря, стартует мировое первенство по хоккею среди молодежных команд. Перед началом соревнований в Эдмонтоне и Ред-Дире рассказываем о главных раскладах грядущего чемпионата.

Россия без легионеров

Молодежная сборная России globallookpress.com

В Канаду Россия едет в качестве одного из претендентов на золото. Вести парней к мировой вершине будет Сергей Зубов, склеивший состав чисто из спортсменов, представляющих домашние турниры. Однако париться из-за отсутствия легионеров не приходится, уж слишком хороша имеющаяся молодая обойма. По крайней мере, так считает новый коуч.

Мы следили за выступлением Яна Кузнецова и Даниила Чайки, рассчитывали, что они усилят нашу оборонительную линию. Но в итоге пришли к выводу, что игроки, которые проходили с нами сбор, в оборонительных действиях сильнее. Сергей Зубов

В окончательный ростер России U20 залетели сразу 10 хоккеистов академии СКА , но при всей широте состава в заявке нет ни одного форварда с правым хватом. С одной стороны, это может спровоцировать волнение, учитывая, что атака парней Зубова станет однообразнее, однако среди напов, вызванных на МЧМ, есть ребята, способные развеять эти страхи. В частности, форвард Матвей Мичков, сверкнувший на Кубке Карьяла.

Тренерский штаб молодежной сборной России U20 определился с составом команды для участия на молодежном чемпионате мира 2022 в Канаде (26 декабря — 5 января).#WorldJuniors pic.twitter.com/yOfgBx3PIp — КХЛ (@khl) December 14, 2021

Юный талант питерского СКА уже дебютировал за взрослую сборную в 16 лет и 11 месяцев, став самым юным спортсменом, примерившим экипировку России. Более того, Матвей успел придумать красивый гол в ворота Швеции. Кажется, у парня хватит опыта, чтобы протащить Россию как можно дальше.

На североамериканских территориях в российскую команду верят слабо и пророчат ей бронзу, да и среди претендентов на золото в букмекерских раскладах Россия U20 лишь третья. Кэф на то, что парни Зубова возьмут МЧМ-2022 — 5.95.

Канада считается главным претендентом на золото

Молодежная сборная Канады globallookpress.com

Очередной МЧМ состоится в Альберте, Канада. Нет сомнений в том, что фактор домашнего турнира будет дополнительным движком как для хоккеистов «кленовых», так и для Дэйва Кэмерона — 63-летнего тренера, который 10 лет назад проиграл финал МЧМ-2011 России.

Чтобы реабилитироваться за болючее поражение десятилетней давности, менеджер Канады собрал топ-состав, который способен забрать четвертое за восемь лет золото мирового первенства. Среди яркого молодняка в ростере «листочков» можно выделить Шейна Райта — главного претендента на первый номер драфта 2022, нападающего Мэйсона Мактавиша, дебютировавшего за дерзкий в новом сезоне НХЛ «Анахайм», и, конечно же, Коннора Бедарда, представляющего клуб «Реджайна Пэтс».

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В новом сезоне Западной хоккейной лиги (WHL) Коннор набрал 24 очка (14 голов и 10 ассистов) за 15 матчей. В составе молодежной Канады 16-летний форвард считается главной звездой. Именно этот парень станет заочным конкурентом Мичкова в бомбардирской зарубе.

​​По-моему, Мичков через игру забивает мичиганские голы (в стиле лакросс). Посмотрите на его статистику, она удивительна. В мире так много талантливых ребят моего года рождения. Это правда, но не могу сказать, что внимательно слежу за ним. Коннор Бедард о Матвее Мичкове

По своему составу и одержимости Дэйва Кэмерона идеей затащить победу Канада считается мощнейшей силой в войне за золото. Да и если смотреть на линию букмекеров, то на хозяев турнира дается котировка 2.20, что только подчеркивает их статус фаворитов.

Что там с шансами у США U20?

Молодежная сборная США globallookpress.com

В Эдмонтон спортсменов из Соединенных Штатов повезет коуч Нэйт Лиман. Этот специалист привел американцев к пятому для сборной золоту и теперь намерен впервые в истории команды защитить звание чемпионов. Ростер США U20 выделяется несколькими заметными фигурами, но в целом представляет собой не самый страшный подбор хоккеистов, который непременно должен выносить всех подряд.

Среди парней в составе молодой Америки потенциальными тащерами справедливо было бы назвать защитника Джейка Сандерсона — пятого на драфте-2020 в «Оттаве», 17-летнего форварда Логана Кули, нападающего Мэттью Бенирса, успевшего съездить в Ригу со взрослой командой и взять золото на МЧМ-2021, а также Сашу Пастухова — игрока с русскими корнями, который стал лучшим бомбардиром США на ЮЧМ.

Андердоги, которые пошумят на МЧМ

Оскар Олауссон globallookpress.com

Самой непредсказуемой командой среди списка явных андердогов смело можно считать Словакию. На прошлогоднем чемпионате мира словаки оформили всего одну победу, но при этом парни под руководством Роберта Петровицки помотали нервы Канаде на групповом этапе, а в плей-офф — до последнего бодались с США. В этом году Словакией будет рулить Иван Фенеш, с которым команда повоюет за путевку в раунд на выбывание.

Однако ближе остальных к тройке Канада — Россия — США готова подобраться Швеция. С Томасом Монтеном в качестве тренера молодая компашка «трех корон» приедет в Эдмонтон с 21 хоккеистом, побывавшим на драфте. К примеру, Александр Хольц успел выйти на лед в шести матчах НХЛ 2021/22 и отметиться двумя ассистами за «Нью-Джерси». Эксперты считают Швецию четвертой сильнейшей в списке сборных, способных бороться за медали. Средний кэф на победу «трех корон» у букмекеров — восьмерка.