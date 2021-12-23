В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 23 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

В 40 матчах клубу из Казани посчастливилось получить 53 очка, что делает его четвертым в Восточной конференции. От места в тройке лучших «коты» отстают по дополнительным показателям.

В этом месяце «Ак Барс» поучаствовал в пяти матчах, в трех из которых придушил своих соперников. Зимняя часть сезона началась с экзотической поездки в ОАЭ, где на «Кока-Кола Арене» казанцы разобрались с «Авангардом» (3:1).

Остальные матчи подопечные Дмитрия Квартальнова провели на «Татнефть-Арене». Сперва на своем льду «Ак Барс» принял «Барыс» и уступил гостям с минимальной разницей (1:2).

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Позже «Ак Барс» выплеснул злость на «Нефтехимик» (5:2). Еще одну осечку парни Квартальнова допустили в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:4), а после Евротура они прибили «Трактор» (5:1).

«Барыс»

На счету казахстанского клуба 40 баллов, добытых в 40 матчах чемпионата. На Востоке он занимает седьмое место, обгоняя ближайших конкурентов не из плей-офф зоны на 3 пункта.

В декабре «Барыс» выдал общественности мощную по своим меркам победную серию. Хоккеисты из Нур-Султана четырежды выиграли, а в трех матчах — забрасывали по 4+ гола за 60 минут.

Формировать список жертв «Барыс» начал в гостях, где переиграл «Нефтехимик» (4:2) и «Ак Барс» (2:1). Далее команда Юрия Михайлиса вернулась в родные стены. Местным фанатам она подарила победы над «Сочи» (5:2) и «Куньлунем» (7:4).

Накрылась серия «Барыса» неожиданно. В поединке 12 декабря казахстанцы дома слились «Нефтехимику» (1:3). В последнем матче коллектив Михайлиса прихлопнул «Автомобилист» (2:0).

Коэффициенты

На «Ак Барс» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.40, на «Барыс» можно поставить за 6.45. Ничейный результат оценивается в 5.35.

Прогноз

В начале декабря эти команды провели между собой скромный по результативности матч, ограничившись тремя заброшенными шайбами.

Тогда «Ак Барс» уступил при родных трибунах, поэтому команда Квартальнова намерена воспользоваться вторым шансом , чтобы взять реванш.

Ставка

Гости из Казахстана вновь попробуют сыграть максимально закрыто и оставят публику «Татнефть-Арены» без пачки голов в обе стороны. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 2.15.