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    «Ак Барс» — «Барыс». Прогноз и ставка (к. 2.15) на хоккейный матч КХЛ 23 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Барыс»
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    Кирилл Адамчук
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 23 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ак Барс»

    В 40 матчах клубу из Казани посчастливилось получить 53 очка, что делает его четвертым в Восточной конференции. От места в тройке лучших «коты» отстают по дополнительным показателям.

    В этом месяце «Ак Барс» поучаствовал в пяти матчах, в трех из которых придушил своих соперников. Зимняя часть сезона началась с экзотической поездки в ОАЭ, где на «Кока-Кола Арене» казанцы разобрались с «Авангардом» (3:1).

    Остальные матчи подопечные Дмитрия Квартальнова провели на «Татнефть-Арене». Сперва на своем льду «Ак Барс» принял «Барыс» и уступил гостям с минимальной разницей (1:2).

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    Позже «Ак Барс» выплеснул злость на «Нефтехимик» (5:2). Еще одну осечку парни Квартальнова допустили в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:4), а после Евротура они прибили «Трактор» (5:1).

    «Барыс»

    На счету казахстанского клуба 40 баллов, добытых в 40 матчах чемпионата. На Востоке он занимает седьмое место, обгоняя ближайших конкурентов не из плей-офф зоны на 3 пункта.

    В декабре «Барыс» выдал общественности мощную по своим меркам победную серию. Хоккеисты из Нур-Султана четырежды выиграли, а в трех матчах — забрасывали по 4+ гола за 60 минут.

    Формировать список жертв «Барыс» начал в гостях, где переиграл «Нефтехимик» (4:2) и «Ак Барс» (2:1). Далее команда Юрия Михайлиса вернулась в родные стены. Местным фанатам она подарила победы над «Сочи» (5:2) и «Куньлунем» (7:4).

    Накрылась серия «Барыса» неожиданно. В поединке 12 декабря казахстанцы дома слились «Нефтехимику» (1:3). В последнем матче коллектив Михайлиса прихлопнул «Автомобилист» (2:0).

    Коэффициенты

    На «Ак Барс» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.40, на «Барыс» можно поставить за 6.45. Ничейный результат оценивается в 5.35.

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    Прогноз

    В начале декабря эти команды провели между собой скромный по результативности матч, ограничившись тремя заброшенными шайбами.

    Тогда «Ак Барс» уступил при родных трибунах, поэтому команда Квартальнова намерена воспользоваться вторым шансом, чтобы взять реванш.

    Ставка

    Гости из Казахстана вновь попробуют сыграть максимально закрыто и оставят публику «Татнефть-Арены» без пачки голов в обе стороны. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 2.15.

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    «Ак Барс» — «Барыс»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 23.12.2021. Прогнозы на хоккей. Еще одно «кошачье дерби» завершится «низом»?
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