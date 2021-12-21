Коэффициенты на матч Металлург Мг — Северсталь
«Металлург» Мг
Сыграв в 39 встречах, магнитогорцы завоевали 61 очко. На данный момент «сталевары» находятся на первом месте в таблице Востока и опережают второй «Трактор» на 2 пункта.
В декабре «Металлург» Мг провел пять матчей, в трех из которых отобрал очки у соперников, изначально считавшихся слабее «Магнитки». Одним из пострадавших оказалось «Торпедо» (3:1).
После успешной встречи в Нижнем Новгороде подопечные Ильи Воробьева скатали четыре поединка на своем льду. В первом матче домашней серии «сталевары» оказались слабее «Спартака» (2:3).
В следующем поединке «Металлург» Мг отпраздновал победу над «Куньлунем» (6:4), а затем пережил крупное поражение от СКА (1:5). Перед паузой «лисы» взяли верх над «Авангардом» (3:2).
«Северсталь»
Череповчане заработали 51 очко в 39 матчах сезона. В турнирной таблице Западной конференции команда замыкает первую пятерку и отстает от лидеров рейтинга на 3 пункта.
В период с 22 ноября по 1 декабря «Северсталь» обыграла всех, кто ей достался в календаре. Вынести она успела пять соперников. Последним в этом списке оказалось рижское «Динамо» (3:2 Б).
После ряда хороших матчей «Северсталь» ослабила хватку и потерпела четыре поражения в пяти играх. Одну из потерь команда Андрея Разина пережила в домашнем поединке против «Амура» (1:2).
Позже «сталь» оформила победу над «Витязем» (3:1). А в трех следующих встречах «Северсталь» осталась без очков в матчах с «Йокеритом» (3:4 ОТ), «Авангардом» (2:3) и «Сочи» (4:5).
Коэффициенты
На «Металлург» Мг букмекеры дают коэффициент 1.55, ничья оценивается в 4.84, а победа «Северстали» — в 4.92.
Прогноз
Перед паузой на матчи сборных «сталь» трижды кряду проиграла, но серьезных последствий в вопросе борьбы за плей-офф такая серия пока не вызвала.
При этом в играх с топами череповчане часто
Ставка
В Магнитогорске гости из Череповца крупно не уступят, а может, и вовсе возьмут очки. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» победит с форой +1.5 за 1.87.