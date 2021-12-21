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    «Северсталь» проведет достойный матч в Магнитогорске?

    «Металлург» Мг — «Северсталь». Прогноз и ставка (к. 1.87) на хоккейный матч КХЛ 21 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Северсталь»
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    Иван Рогов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Арене Металлург» 21 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Декабря 2021 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Северсталь Северсталь
  • Череповец
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    Коэффициенты на матч Металлург Мг — Северсталь

  • 1
  • 1.55
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  • 4.60
  • 2
  • 5.30
  • Ставка!
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    «Металлург» Мг

    Сыграв в 39 встречах, магнитогорцы завоевали 61 очко. На данный момент «сталевары» находятся на первом месте в таблице Востока и опережают второй «Трактор» на 2 пункта.

    В декабре «Металлург» Мг провел пять матчей, в трех из которых отобрал очки у соперников, изначально считавшихся слабее «Магнитки». Одним из пострадавших оказалось «Торпедо» (3:1).

    После успешной встречи в Нижнем Новгороде подопечные Ильи Воробьева скатали четыре поединка на своем льду. В первом матче домашней серии «сталевары» оказались слабее «Спартака» (2:3).

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    В следующем поединке «Металлург» Мг отпраздновал победу над «Куньлунем» (6:4), а затем пережил крупное поражение от СКА (1:5). Перед паузой «лисы» взяли верх над «Авангардом» (3:2).

    «Северсталь»

    Череповчане заработали 51 очко в 39 матчах сезона. В турнирной таблице Западной конференции команда замыкает первую пятерку и отстает от лидеров рейтинга на 3 пункта.

    В период с 22 ноября по 1 декабря «Северсталь» обыграла всех, кто ей достался в календаре. Вынести она успела пять соперников. Последним в этом списке оказалось рижское «Динамо» (3:2 Б).

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    • После ряда хороших матчей «Северсталь» ослабила хватку и потерпела четыре поражения в пяти играх. Одну из потерь команда Андрея Разина пережила в домашнем поединке против «Амура» (1:2).

    Позже «сталь» оформила победу над «Витязем» (3:1). А в трех следующих встречах «Северсталь» осталась без очков в матчах с «Йокеритом» (3:4 ОТ), «Авангардом» (2:3) и «Сочи» (4:5).

    Коэффициенты

    На «Металлург» Мг букмекеры дают коэффициент 1.55, ничья оценивается в 4.84, а победа «Северстали» — в 4.92.

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    Прогноз

    Перед паузой на матчи сборных «сталь» трижды кряду проиграла, но серьезных последствий в вопросе борьбы за плей-офф такая серия пока не вызвала.

    При этом в играх с топами череповчане часто чувствуют себя неплохо. А «Магнитка» — серьезный соперник, с которым команда Разина также попробует провести равный поединок.

    Ставка

    В Магнитогорске гости из Череповца крупно не уступят, а может, и вовсе возьмут очки. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» победит с форой +1.5 за 1.87.

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    «Металлург» Мг — «Северсталь»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 21.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Северсталь» проведет достойный матч в Магнитогорске?
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