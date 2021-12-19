Россия проиграла Финляндии в матче Кубка Первого канала

Артем Минулин Фото: globallookpress.com
По шайбе у финнов забросили Валттери Мерела и Сакари Маннинен. Артем Минулин отыграл одну шайбу, а Вячеслав Войнов на 57 минуте перевел игру в овертайм.
В дополнительное время Сакари Маннинен принес гостям победу.
Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
Россия — Финляндия — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
Голы: Мереля — 1 (Няттинен, Саломяки), 18:27 — 0:1. Минулин — 1 (Григоренко, Гусев), 35:37 — 1:1. Маннинен — 2 (бол., Хартикайнен, Кемппайнен), 44:04 — 1:2. Войнов — 2 (бол., Толчинский, Семенов), 56:22 — 2:2. Маннинен — 3 (п.в., Кемиляйнен), 64:30 — 2:3Вратари: Федотов (61:00 — 61:14, 63:20) — СятериШтраф: 4 — 4
Эта победа позволила Финляндии выиграть во втором этапе Евротура.