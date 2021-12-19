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    Россия проиграла Финляндии в матче Кубка Первого канала

    Хоккей Кубок Первого канала Сборная России Сборная Финляндии
    Сборная России проиграла сборной Финляндии в матче Кубка Первого канала. Россияне уступили со счетом 2:3 после овертайма.

    Артем Минулин
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    Артем Минулин

    По шайбе у финнов забросили Валттери Мерела и Сакари Маннинен. Артем Минулин отыграл одну шайбу, а Вячеслав Войнов на 57 минуте перевел игру в овертайм.

    В дополнительное время Сакари Маннинен принес гостям победу.

    Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
    Россия — Финляндия — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Мереля — 1 (Няттинен, Саломяки), 18:27 — 0:1. Минулин — 1 (Григоренко, Гусев), 35:37 — 1:1. Маннинен — 2 (бол., Хартикайнен, Кемппайнен), 44:04 — 1:2. Войнов — 2 (бол., Толчинский, Семенов), 56:22 — 2:2. Маннинен — 3 (п.в., Кемиляйнен), 64:30 — 2:3Вратари: Федотов (61:00 — 61:14, 63:20) — СятериШтраф: 4 — 4

    Эта победа позволила Финляндии выиграть во втором этапе Евротура.

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