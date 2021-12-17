Коэффициенты на матч Флорида — Лос-Анджелес
«Флорида»
Банда из Санрайза имеет в своей копилке 40 очков, добытых в 28 поединках. В зачете Атлантического дивизиона «коты» находятся на втором месте и отстают на 2 балла от «Торонто».
Зимнюю часть сезона «Флорида» встретила широко, оформив три подряд победы. На своем пути «Пантерз» удалось выбить «Вашингтон» (5:4), «Баффало» (7:4) и «Сент-Луис» (4:3 Б).
Упомянутая игра с «Блюз» состоялась 4 декабря, а уже через несколько дней команду Эндрю Брюнетта ждала вторая стыковая встреча. В ней «пантеры» оказались слабее (3:4 ОТ).
Свой следующий матч «Флорида» провела в Финиксе, где обыграла «Аризону» (3:1). Далее парни Брюнетта уступили «Колорадо» (2:3), а затем были опозорены «Оттавой» (2:8).
«Лос-Анджелес»
Калифорнийский клуб поучаствовал в 27 матчах, в которых взял 29 баллов. В Тихоокеанском дивизионе он занимает седьмую позицию с трехочковым отставанием от плей-офф ячеек.
В начале декабря «Лос-Анджелес» завершил 7-матчевую домашнюю серию, во время которой он победил всего один раз. Вот и в дебюте текущего месяца «Кингз» уступили «Анахайму» (4:5 Б) и «Калгари» (2:3).
На два следующих матча подопечные Тодда Маклеллана сгоняли в Канаду. На чужбине калифорнийская банда сперва раздавила «Эдмонтон» (5:1), а позже — крупно влетела «Ванкуверу» (0:4).
Изысканную публику из Лос-Анджелеса «монархи» порадовали домашними победами над «Далласом» (4:0) и «Миннесотой» (2:1). В последней встрече «Кингз» слились «Тампе» (2:3 ОТ).
Коэффициенты
Победу «Флориды» можно поймать за 1.83. Ничья оценивается букмекерами в 4.78, а победа «Лос-Анджелеса» — в 3.68.
Прогноз
В текущей регулярке «Кингз» уже не раз неприятно удивляли топ-команды, отбирая у них очки. Поэтому «Пантерз»
Ставка
Хозяева на «FLA Live Арене» не разочаруют местных фанатов еще одной потерей баллов от середнячка. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит + ТБ 4.5 за 2.00.