В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «FLA Live Арене» 17 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

Банда из Санрайза имеет в своей копилке 40 очков, добытых в 28 поединках. В зачете Атлантического дивизиона «коты» находятся на втором месте и отстают на 2 балла от «Торонто».

Зимнюю часть сезона «Флорида» встретила широко, оформив три подряд победы. На своем пути «Пантерз» удалось выбить «Вашингтон» (5:4), «Баффало» (7:4) и «Сент-Луис» (4:3 Б).

Упомянутая игра с «Блюз» состоялась 4 декабря, а уже через несколько дней команду Эндрю Брюнетта ждала вторая стыковая встреча. В ней «пантеры» оказались слабее (3:4 ОТ).

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Свой следующий матч «Флорида» провела в Финиксе, где обыграла «Аризону» (3:1). Далее парни Брюнетта уступили «Колорадо» (2:3), а затем были опозорены «Оттавой» (2:8).

«Лос-Анджелес»

Калифорнийский клуб поучаствовал в 27 матчах, в которых взял 29 баллов. В Тихоокеанском дивизионе он занимает седьмую позицию с трехочковым отставанием от плей-офф ячеек.

В начале декабря «Лос-Анджелес» завершил 7-матчевую домашнюю серию, во время которой он победил всего один раз. Вот и в дебюте текущего месяца «Кингз» уступили «Анахайму» (4:5 Б) и «Калгари» (2:3).

На два следующих матча подопечные Тодда Маклеллана сгоняли в Канаду. На чужбине калифорнийская банда сперва раздавила «Эдмонтон» (5:1), а позже — крупно влетела «Ванкуверу» (0:4).

Изысканную публику из Лос-Анджелеса «монархи» порадовали домашними победами над «Далласом» (4:0) и «Миннесотой» (2:1). В последней встрече «Кингз» слились «Тампе» (2:3 ОТ).

Коэффициенты

Победу «Флориды» можно поймать за 1.83. Ничья оценивается букмекерами в 4.78, а победа «Лос-Анджелеса» — в 3.68.

Прогноз

В текущей регулярке «Кингз» уже не раз неприятно удивляли топ-команды, отбирая у них очки. Поэтому «Пантерз» не будут страдать недооценкой соперника , как, например, это произошло в позорной игре с «Оттавой».

Ставка

Хозяева на «FLA Live Арене» не разочаруют местных фанатов еще одной потерей баллов от середнячка. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит + ТБ 4.5 за 2.00.