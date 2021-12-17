ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джек ГрилишГрилиш делает «Манчестер Сити» еще более грозным Роберт ЛевандовскиА что если? Трансферы, которые могли повернуть ход истории, но при этом не состоялись Арсен ВенгерВсемогущие менеджеры и директоры. Как в Англии меняется система управления клубами
  • 17:18
    • «Спартак» объявил об отставке Витории
  • 14:30
    • Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Он заплакал на пресс-конференции
  • 18:26
    • Канада назвала состав на матч Кубка Первого канала против России
  • 15:01
    • СМИ: «Спартак» продлил контракт с Максименко
  • 14:53
    • В «Реале» вспышка коронавируса, положительные тесты сдали Модрич и Марсело
  • 13:48
    • РФС передал РПЛ коммерческие права до сезона-2029/2030
  • 13:37
    • «Интер» расторгнет контракт с Эриксеном
    Все новости спорта

    «Флорида» возьмет победу в домашнем матче против «Лос-Анджелеса»?

    «Флорида» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч НХЛ 17 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Флориду Пантерз Прогнозы на Лос-Анджелес Кингз
    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Лос-Анджелес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джо Торнтон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «FLA Live Арене» 17 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 17 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Флорида — Лос-Анджелес

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
    •

    «Флорида»

    Банда из Санрайза имеет в своей копилке 40 очков, добытых в 28 поединках. В зачете Атлантического дивизиона «коты» находятся на втором месте и отстают на 2 балла от «Торонто».

    Зимнюю часть сезона «Флорида» встретила широко, оформив три подряд победы. На своем пути «Пантерз» удалось выбить «Вашингтон» (5:4), «Баффало» (7:4) и «Сент-Луис» (4:3 Б).

    Упомянутая игра с «Блюз» состоялась 4 декабря, а уже через несколько дней команду Эндрю Брюнетта ждала вторая стыковая встреча. В ней «пантеры» оказались слабее (3:4 ОТ).

    Все прогнозы на НХЛ

    Свой следующий матч «Флорида» провела в Финиксе, где обыграла «Аризону» (3:1). Далее парни Брюнетта уступили «Колорадо» (2:3), а затем были опозорены «Оттавой» (2:8).

    «Лос-Анджелес»

    Калифорнийский клуб поучаствовал в 27 матчах, в которых взял 29 баллов. В Тихоокеанском дивизионе он занимает седьмую позицию с трехочковым отставанием от плей-офф ячеек.

    В начале декабря «Лос-Анджелес» завершил 7-матчевую домашнюю серию, во время которой он победил всего один раз. Вот и в дебюте текущего месяца «Кингз» уступили «Анахайму» (4:5 Б) и «Калгари» (2:3).

  • НХЛ. «Оттава» забросила восемь шайб «Флориде», «Тампа» вырвала победу у «Лос-Анджелеса»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 декабря
  • Сегодня

    • На два следующих матча подопечные Тодда Маклеллана сгоняли в Канаду. На чужбине калифорнийская банда сперва раздавила «Эдмонтон» (5:1), а позже — крупно влетела «Ванкуверу» (0:4).

    Изысканную публику из Лос-Анджелеса «монархи» порадовали домашними победами над «Далласом» (4:0) и «Миннесотой» (2:1). В последней встрече «Кингз» слились «Тампе» (2:3 ОТ).

    Коэффициенты

    Победу «Флориды» можно поймать за 1.83. Ничья оценивается букмекерами в 4.78, а победа «Лос-Анджелеса» — в 3.68.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прогноз

    В текущей регулярке «Кингз» уже не раз неприятно удивляли топ-команды, отбирая у них очки. Поэтому «Пантерз» не будут страдать недооценкой соперника, как, например, это произошло в позорной игре с «Оттавой».

    Ставка

    Хозяева на «FLA Live Арене» не разочаруют местных фанатов еще одной потерей баллов от середнячка. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит + ТБ 4.5 за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч Россия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Кальяри — Читтаделия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Боруссия М — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бергантиньос — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Самора — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Андрайч — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Байер — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Бернли — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Унион — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Брайтон — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Атлетико Санлукеньо — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Флорида» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 17.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Флорида» возьмет победу в домашнем матче против «Лос-Анджелеса»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры