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    Прервет ли Россия победную волну Швеции?

    Швеция — Россия. Прогноз и ставка (к. 2.24) на хоккейный матч Евротура 16 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — Россия
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    Россия в игре с Канадой
    В матче Кубка Первого канала Швеция сыграет с Россией. Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» 16 декабря. Начало запланировано на 18:30 мск. Швеция — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Швеция

    Последний Евротур команда провела шикарно. В трех матчах Кубка Карьяла Швеция победила, затащив 9 очков. В трех встречах она забросила больше остальных — 11 шайб и пропустила меньше других — 4 гола.

    Осеннюю часть соревнований Швеция начала бодро, разгромив Чехию (4:1). Далее «три короны» разделались с Россией (4:2), а в решающем матче они обыграли Финляндию (3:1).

    Перед ноябрьским созывом Швеция приняла участие в чемпионате мира 2021. По его итогам банда Гарпенлева осталась за бортом плей-офф.

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    На том ЧМ «три короны» заработали всего 10 очков в семи встречах. При результативности в 21 гол скандинавская команда пропустила 14 шайб. Однако вторая по надежности защита в Группе A не помогла шведам.

    Россия

    На домашний Евротур тренерский штаб России созвал приличную компашку, которая должна обкатать лед и подготовиться к предстоящей Олимпиаде в Пекине.

    Свой первый матч декабрьского соревнования «Красная машина» под руководством Алексея Жамнова провела против Канады. В зарубе с принципиальными соперниками Россия вышла победителем (4:3).

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    • В первом периоде россияне повели благодаря голу Егора Коршкова, однако во второй двадцатиминутке канадцы сравнялись. К счастью, настырность Елесина, Нестерова и Шипачева позволили красным зацепить желаемый результат.

    Если говорить о прошлом Евротуре, то там Россия выступила слабенько. В трех матчах ей удалось заработать всего 3 балла и финишировать третьей с голевым гандикапом — 7:9.

    Коэффициенты

    В этой игре на Швецию букмекеры дают коэффициент 3.64, на Россию — 1.94, а на ничью — 4.24.

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    Прогноз

    С первым трудным испытанием россияне справились. Теперь настало время проявить себя в игре с командой, которая три матча кряду никому не уступает.

    Ставка

    В поединке против Швеции хотелось бы увидеть такую же острую команду Жамнова в атаке, а вот в защите было бы неплохо прибавить. Наши прогноз и ставка — Россия победит с форой -1 за 2.24.

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    Швеция — Россия: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 16.12.2021. Прогнозы на хоккей. Прервет ли Россия победную волну Швеции?
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