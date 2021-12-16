Швеция
Последний Евротур команда провела шикарно. В трех матчах Кубка Карьяла Швеция победила, затащив 9 очков. В трех встречах она забросила больше остальных — 11 шайб и пропустила меньше других — 4 гола.
Осеннюю часть соревнований Швеция начала бодро, разгромив Чехию (4:1). Далее «три короны» разделались с Россией (4:2), а в решающем матче они обыграли Финляндию (3:1).
Перед ноябрьским созывом Швеция приняла участие в чемпионате мира 2021. По его итогам банда Гарпенлева осталась за бортом плей-офф.
На том ЧМ «три короны» заработали всего 10 очков в семи встречах. При результативности в 21 гол скандинавская команда пропустила 14 шайб. Однако вторая по надежности защита в Группе A не помогла шведам.
Россия
На домашний Евротур тренерский штаб России созвал приличную компашку, которая должна обкатать лед и подготовиться к предстоящей Олимпиаде в Пекине.
Свой первый матч декабрьского соревнования «Красная машина» под руководством Алексея Жамнова провела против Канады. В зарубе с принципиальными соперниками Россия вышла победителем (4:3).
В первом периоде россияне повели благодаря голу Егора Коршкова, однако во второй двадцатиминутке канадцы сравнялись. К счастью, настырность Елесина, Нестерова и Шипачева позволили красным зацепить желаемый результат.
Если говорить о прошлом Евротуре, то там Россия выступила слабенько. В трех матчах ей удалось заработать всего 3 балла и финишировать третьей с голевым гандикапом — 7:9.
Коэффициенты
В этой игре на Швецию букмекеры дают коэффициент 3.64, на Россию — 1.94, а на ничью — 4.24.
Прогноз
С первым трудным испытанием россияне справились. Теперь настало время проявить себя в игре с командой, которая
Ставка
В поединке против Швеции хотелось бы увидеть такую же острую команду Жамнова в атаке, а вот в защите было бы неплохо прибавить. Наши прогноз и ставка — Россия победит с форой -1 за 2.24.