«Аризона»
После 27 матчей на счету парней из Глендейла припрятаны всего 12 очков. Из-за таких бедных показателей она застряла на последнем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона.
В самом конце ноября «Аризона» отпраздновала редкую для себя в текущем сезоне победу в основное время. В удачном для нее поединке пострадал «Виннипег» (1:0).
А после игры с «Джетс» «Аризону» затронула очередная волна поражений. В четырех матчах из пяти подопечные Андре Туриньи позволили соперникам забросить минимум 4 шайбы.
В этой темной серии «Койотис» пострадали от «Миннесоты» (2:5), «Вегаса» (1:7), «Далласа» (1:4), «Флориды» (1:3) и «Филадельфии» (3:5).
«Рейнджерс»
Манхэттенские парни заработали 39 очков в 28 играх чемпионата. В турнирной таблице Столичного дивизиона они замыкают первую тройку с отставанием от «Вашингтона» в 1 балл.
В недавнем прошлом «Рейнджерс» были непобедимы в течение семи матчей подряд. В ходе этой серии «синерубашечники» вколачивали соперникам в среднем по 4 шайбы.
Финальной остановкой на этом пути оказался «Юнайтед Центр», где команда Жерара Галлана уничтожила «Чикаго» (6:2). После встречи с «Блэкхокс» клуб из Нью-Йорка потерпел три поражения в четырех играх.
Сперва «Рейнджерс» серьезно пострадали из-за «Колорадо» (3:7), а чуть позже они одержали верх над «Баффало» (2:1). В паре последних матчей «рейнджеры» слились «Нэшвиллу» (0:1) и снова влетели «Колорадо» (2:4).
Коэффициенты
Победу «Аризоны» при родных трибунах букмекеры предлагают затащить за 3.42. Ничья оценивается в 4.68, в победа «Рейнджерс» — а 1.92.
Прогноз
В Западной конференции «Аризона» превратилась в самую часто пропускающую команду. В 27 играх «Йотис»
Поэтому для «Рейнджерс», которые в текущем сезоне неплохо играют с аутсайдерами, поединок с «Аризоной» может стать проходным.
Ставка
В Финиксе парни Жерара Галлана оставят местную публику с плохим настроением. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 1.92.