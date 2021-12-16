В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Хила Ривер Арене» 16 декабря. Начало встречи — в 05:00 мск. «Аризона» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аризона»

После 27 матчей на счету парней из Глендейла припрятаны всего 12 очков. Из-за таких бедных показателей она застряла на последнем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона.

В самом конце ноября «Аризона» отпраздновала редкую для себя в текущем сезоне победу в основное время. В удачном для нее поединке пострадал «Виннипег» (1:0).

А после игры с «Джетс» «Аризону» затронула очередная волна поражений. В четырех матчах из пяти подопечные Андре Туриньи позволили соперникам забросить минимум 4 шайбы.

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В этой темной серии «Койотис» пострадали от «Миннесоты» (2:5), «Вегаса» (1:7), «Далласа» (1:4), «Флориды» (1:3) и «Филадельфии» (3:5).

«Рейнджерс»

Манхэттенские парни заработали 39 очков в 28 играх чемпионата. В турнирной таблице Столичного дивизиона они замыкают первую тройку с отставанием от «Вашингтона» в 1 балл.

В недавнем прошлом «Рейнджерс» были непобедимы в течение семи матчей подряд. В ходе этой серии «синерубашечники» вколачивали соперникам в среднем по 4 шайбы.

Финальной остановкой на этом пути оказался «Юнайтед Центр», где команда Жерара Галлана уничтожила «Чикаго» (6:2). После встречи с «Блэкхокс» клуб из Нью-Йорка потерпел три поражения в четырех играх.

Сперва «Рейнджерс» серьезно пострадали из-за «Колорадо» (3:7), а чуть позже они одержали верх над «Баффало» (2:1). В паре последних матчей «рейнджеры» слились «Нэшвиллу» (0:1) и снова влетели «Колорадо» (2:4).

Коэффициенты

Победу «Аризоны» при родных трибунах букмекеры предлагают затащить за 3.42. Ничья оценивается в 4.68, в победа «Рейнджерс» — а 1.92.

Прогноз

В Западной конференции «Аризона» превратилась в самую часто пропускающую команду. В 27 играх «Йотис» успели получить в свою сетку 101 шайбу . Больше в НХЛ залетело только в ворота «Монреаля» — 107.

Поэтому для «Рейнджерс», которые в текущем сезоне неплохо играют с аутсайдерами, поединок с «Аризоной» может стать проходным.

Ставка

В Финиксе парни Жерара Галлана оставят местную публику с плохим настроением. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 1.92.