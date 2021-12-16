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    «Аризона» не будет проблемой для «Рейнджерс»?

    «Аризона» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 1.92) на хоккейный матч НХЛ 16 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аризона» — «Рейнджерс»
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    Лайам О’Брайэн
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Хила Ривер Арене» 16 декабря. Начало встречи — в 05:00 мск. «Аризона» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аризона»

    После 27 матчей на счету парней из Глендейла припрятаны всего 12 очков. Из-за таких бедных показателей она застряла на последнем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона.

    В самом конце ноября «Аризона» отпраздновала редкую для себя в текущем сезоне победу в основное время. В удачном для нее поединке пострадал «Виннипег» (1:0).

    А после игры с «Джетс» «Аризону» затронула очередная волна поражений. В четырех матчах из пяти подопечные Андре Туриньи позволили соперникам забросить минимум 4 шайбы.

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    В этой темной серии «Койотис» пострадали от «Миннесоты» (2:5), «Вегаса» (1:7), «Далласа» (1:4), «Флориды» (1:3) и «Филадельфии» (3:5).

    «Рейнджерс»

    Манхэттенские парни заработали 39 очков в 28 играх чемпионата. В турнирной таблице Столичного дивизиона они замыкают первую тройку с отставанием от «Вашингтона» в 1 балл.

    В недавнем прошлом «Рейнджерс» были непобедимы в течение семи матчей подряд. В ходе этой серии «синерубашечники» вколачивали соперникам в среднем по 4 шайбы.

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    • Финальной остановкой на этом пути оказался «Юнайтед Центр», где команда Жерара Галлана уничтожила «Чикаго» (6:2). После встречи с «Блэкхокс» клуб из Нью-Йорка потерпел три поражения в четырех играх.

    Сперва «Рейнджерс» серьезно пострадали из-за «Колорадо» (3:7), а чуть позже они одержали верх над «Баффало» (2:1). В паре последних матчей «рейнджеры» слились «Нэшвиллу» (0:1) и снова влетели «Колорадо» (2:4).

    Коэффициенты

    Победу «Аризоны» при родных трибунах букмекеры предлагают затащить за 3.42. Ничья оценивается в 4.68, в победа «Рейнджерс» — а 1.92.

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    Прогноз

    В Западной конференции «Аризона» превратилась в самую часто пропускающую команду. В 27 играх «Йотис» успели получить в свою сетку 101 шайбу. Больше в НХЛ залетело только в ворота «Монреаля» — 107.

    Поэтому для «Рейнджерс», которые в текущем сезоне неплохо играют с аутсайдерами, поединок с «Аризоной» может стать проходным.

    Ставка

    В Финиксе парни Жерара Галлана оставят местную публику с плохим настроением. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 1.92.

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    «Аризона» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 16.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Аризона» не будет проблемой для «Рейнджерс»?
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