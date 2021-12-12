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    Какую результативность «Даллас» покажет в Калифорнии?

    «Сан-Хосе» — «Даллас». Прогноз и ставка (к. 2.22) на хоккейный матч НХЛ 12 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сан-Хосе Шаркс Прогнозы на Даллас Старз
    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Даллас»
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    Роопе Хинц
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «САП Центре» 12 декабря. Начало встречи — в 06:30 мск. «Сан-Хосе» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 12 Декабря 2021 года
    Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •  Сан-Хосе 06:30 Даллас Даллас
  • НХЛ
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    Коэффициенты на матч Сан-Хосе — Даллас

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  • 4.20
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Сан-Хосе»

    Калифорнийская банда провела в чемпионате 27 поединков, в которых забрала себе 29 очков. В Тихоокеанском дивизионе «акулы» переехали на пятую ячейку, отпустив на 1 балл «Вегас».

    Недавно «Сан-Хосе» скатал 5-матчевую гостевую серию, в которой ему удалось затащить 3 победы. В успешных играх «Шаркс» взяли верх над «Чикаго» (2:0), «Нью-Джерси» (5:2) и «Айлендерс» (2:1 ОТ).

    Первое в выездной цепочке поражение парни Боба Бугнера испытали на себе в противостоянии с «Рейнджерс» (0:1). Еще в одной игре «акулы» слились «Коламбусу» (4:6).

    Все прогнозы на НХЛ

    Два недавних матча «Сан-Хосе» наконец-то провел на своем льду. В «САП Центре» изумрудные отняли очки у «Калгари» (3:5) и пережили разнос от «Миннесоты» (2:5).

    «Даллас»

    Техасцы приняли участие в 24 встречах и затащили 28 очков. В таблице Центрального дивизиона они оказались шестыми, отстав от плей-офф мест на 2 пункта.

    Совсем свежей в памяти фанатов остается серия «Далласа», в ходе которой он выбил семь подряд побед. Выигрывать «Старз» начали дома, где взяли верх над «Сент-Луисом» (4:1), «Эдмонтоном» (4:1) и «Колорадо» (3:1).

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    • Покинув территорию Техаса, парни Рика Боунесса посетили Финикс, чтобы обыграть «Аризону» (3:2). Вернувшись в родной штат, «шерифы» вынесли «Каролину» (4:1), «Коламбус» (3:2) и снова прибили «Аризону» (4:1).

    На встрече с «Койотис» серия побед «Далласа» и остановилась. Позже команда Боунесса не справилась с «Вегасом» (4:5), а в последней игре «Старз» без шансов влетели «Лос-Анджелесу» (0:4).

    Коэффициенты

    На победу «Сан-Хосе» в «САП Центре» можно зарядить за 2.66, на «Даллас» букмекеры дают коэффициент 2.38, а на ничью — 4.36.

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    Прогноз

    После огненной цепочки побед «Старз» взяли паузу. Если с «Вегасом» они тягались бодро и уступили с минимальной разницей, то против «Кингз» техасцы скатали унылый поединок. Теперь «шерифы» намерены подправить грустную статистику прошлых матчей.

    Ставка

    «Сан-Хосе» даже на своем льду не является таким неприступным соперником, которому нельзя было бы вбить пачку шайб. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Далласа» больше 3 за 2.22.

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    «Сан-Хосе» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на хоккей. Какую результативность «Даллас» покажет в Калифорнии?
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