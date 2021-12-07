«Даллас»
В 21 игре регулярного чемпионата техасские парни сумели завоевать 26 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона «шерифам» удалось вклиниться в четверку, опередив «Колорадо» и «Виннипег» по вторичной статистике.
В игре 19 ноября «Даллас» был жестоко наказан «Миннесотой» (2:7). Однако тот позор в Сент-Поле оживил «Страз», которые больше никому не проигрывали в течение следующих шести поединков.
Победная серия банды Рика Боунесса стартовала в «Американ Эйрлайнс Центре», где «шерифы» установили свои порядки в матчах с «Сент-Луисом» (4:1), «Эдмонтоном» (4:1) и «Колорадо» (3:1).
После трех крутых побед «Даллас» отправится в Финикс, где оформил еще 2 балла в зарубе с «Аризоной» (3:2). По возвращении домой, «Старз» разобрались с «Каролиной» (4:1) и «Коламбусом» (3:2).
«Аризона»
Хоккеисты из Глендейла провели 24 матча, в которых наскребли всего 12 очков. Сейчас «койоты» находятся на последнем месте в Центральном дивизионе с 6-очковым отставанием от ближайшего соседа сверху.
В 20-х числах ноября «Аризоне» удалось отблагодарить фанатов за поддержку в тяжелые времена редкой домашней победой, которая была оформлена во встрече с «Детройтом» (2:1 ОТ).
А после матча с «Ред Уингз» «Койотис» успели прихлопнуть «Лос-Анджелес» в Калифорнии (1:2 ОТ). К привычным для себя поражениям парни Андре Туриньи вернулись в играх с «Эдмонтоном» (3:5) и «Далласом» (2:3).
В конце осени «Аризона» выдала еще одну скромную победу, обыграв «Виннипег» (1:0). В последних же поединках «Койотис» были растерзаны «Миннесотой» (2:5) и «Вегасом» (1:7).
Коэффициенты
Во встрече, которая состоится в Техасе, бесспорным фаворитом букмекеры считают «Даллас» с кэфом 1.56, в то время как на победу «Аризоны» или ничью можно загрузить за 5.20.
Прогноз
Победная серия «Далласа» доросла до шести поединков, пять из которых «Старз» оформили дома. Среди списка пострадавших числится и «Аризона». Ребята из Глендейла
Ставка
Учитывая, какую форму набрали техасцы, сливаться в игре с откровенно слабой «Аризоной» — непозволительная роскошь. Наши прогноз и ставка — «Даллас» забьет больше 3.5 за 1.98.