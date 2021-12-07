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    Домашнюю игру против «Аризоны» «Даллас» закончит разгромом?

    «Даллас» — «Аризона». Прогноз и ставка (к. 1.98) на хоккейный матч НХЛ 7 декабря 2021 года

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    «Даллас» в матче против «Коламбуса»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Аризону». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 7 декабря. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Даллас»

    В 21 игре регулярного чемпионата техасские парни сумели завоевать 26 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона «шерифам» удалось вклиниться в четверку, опередив «Колорадо» и «Виннипег» по вторичной статистике.

    В игре 19 ноября «Даллас» был жестоко наказан «Миннесотой» (2:7). Однако тот позор в Сент-Поле оживил «Страз», которые больше никому не проигрывали в течение следующих шести поединков.

    Победная серия банды Рика Боунесса стартовала в «Американ Эйрлайнс Центре», где «шерифы» установили свои порядки в матчах с «Сент-Луисом» (4:1), «Эдмонтоном» (4:1) и «Колорадо» (3:1).

    Все прогнозы на НХЛ

    После трех крутых побед «Даллас» отправится в Финикс, где оформил еще 2 балла в зарубе с «Аризоной» (3:2). По возвращении домой, «Старз» разобрались с «Каролиной» (4:1) и «Коламбусом» (3:2).

    «Аризона»

    Хоккеисты из Глендейла провели 24 матча, в которых наскребли всего 12 очков. Сейчас «койоты» находятся на последнем месте в Центральном дивизионе с 6-очковым отставанием от ближайшего соседа сверху.

    В 20-х числах ноября «Аризоне» удалось отблагодарить фанатов за поддержку в тяжелые времена редкой домашней победой, которая была оформлена во встрече с «Детройтом» (2:1 ОТ).

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    • А после матча с «Ред Уингз» «Койотис» успели прихлопнуть «Лос-Анджелес» в Калифорнии (1:2 ОТ). К привычным для себя поражениям парни Андре Туриньи вернулись в играх с «Эдмонтоном» (3:5) и «Далласом» (2:3).

    В конце осени «Аризона» выдала еще одну скромную победу, обыграв «Виннипег» (1:0). В последних же поединках «Койотис» были растерзаны «Миннесотой» (2:5) и «Вегасом» (1:7).

    Коэффициенты

    Во встрече, которая состоится в Техасе, бесспорным фаворитом букмекеры считают «Даллас» с кэфом 1.56, в то время как на победу «Аризоны» или ничью можно загрузить за 5.20.

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    Прогноз

    Победная серия «Далласа» доросла до шести поединков, пять из которых «Старз» оформили дома. Среди списка пострадавших числится и «Аризона». Ребята из Глендейла продолжают терпеть крупные поражения от топ-клубов и пропускать по 3+ гола.

    Ставка

    Учитывая, какую форму набрали техасцы, сливаться в игре с откровенно слабой «Аризоной» — непозволительная роскошь. Наши прогноз и ставка — «Даллас» забьет больше 3.5 за 1.98.

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    «Даллас» — «Аризона»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 07.12.2021. Прогнозы на хоккей. Домашнюю игру против «Аризоны» «Даллас» закончит разгромом?
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