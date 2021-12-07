В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Аризону». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 7 декабря. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

В 21 игре регулярного чемпионата техасские парни сумели завоевать 26 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона «шерифам» удалось вклиниться в четверку, опередив «Колорадо» и «Виннипег» по вторичной статистике.

В игре 19 ноября «Даллас» был жестоко наказан «Миннесотой» (2:7). Однако тот позор в Сент-Поле оживил «Страз», которые больше никому не проигрывали в течение следующих шести поединков.

Победная серия банды Рика Боунесса стартовала в «Американ Эйрлайнс Центре», где «шерифы» установили свои порядки в матчах с «Сент-Луисом» (4:1), «Эдмонтоном» (4:1) и «Колорадо» (3:1).

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После трех крутых побед «Даллас» отправится в Финикс, где оформил еще 2 балла в зарубе с «Аризоной» (3:2). По возвращении домой, «Старз» разобрались с «Каролиной» (4:1) и «Коламбусом» (3:2).

«Аризона»

Хоккеисты из Глендейла провели 24 матча, в которых наскребли всего 12 очков. Сейчас «койоты» находятся на последнем месте в Центральном дивизионе с 6-очковым отставанием от ближайшего соседа сверху.

В 20-х числах ноября «Аризоне» удалось отблагодарить фанатов за поддержку в тяжелые времена редкой домашней победой, которая была оформлена во встрече с «Детройтом» (2:1 ОТ).

А после матча с «Ред Уингз» «Койотис» успели прихлопнуть «Лос-Анджелес» в Калифорнии (1:2 ОТ). К привычным для себя поражениям парни Андре Туриньи вернулись в играх с «Эдмонтоном» (3:5) и «Далласом» (2:3).

В конце осени «Аризона» выдала еще одну скромную победу, обыграв «Виннипег» (1:0). В последних же поединках «Койотис» были растерзаны «Миннесотой» (2:5) и «Вегасом» (1:7).

Коэффициенты

Во встрече, которая состоится в Техасе, бесспорным фаворитом букмекеры считают «Даллас» с кэфом 1.56, в то время как на победу «Аризоны» или ничью можно загрузить за 5.20.

Прогноз

Победная серия «Далласа» доросла до шести поединков, пять из которых «Старз» оформили дома. Среди списка пострадавших числится и «Аризона». Ребята из Глендейла продолжают терпеть крупные поражения от топ-клубов и пропускать по 3+ гола.

Ставка

Учитывая, какую форму набрали техасцы, сливаться в игре с откровенно слабой «Аризоной» — непозволительная роскошь. Наши прогноз и ставка — «Даллас» забьет больше 3.5 за 1.98.