НХЛ. Победы «Вашингтона» и «Рейнджерс», 118-я победная шайба Овечкина в лиге

«Бостон» — «Тампа-Бэй» 2:3 ОТ

Победу «Лайтнинг» принес Стивен Стэмкос, а Михаил Сергачев оформил 2 ассиста. Андрей Василевский отразил 37 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) Голы: Рэддиш — 1 (мен., Сергачев), 14:13 — 0:1. Палат — 6 (Чирелли, Хедман), 23:36 — 0:2. Койл — 7 (Хаула, Смит), 36:30 — 1:2. Лазар — 1 (Карло, Грызлик), 44:44 — 2:2. Стэмкос — 12 (Сергачев), 61:31 — 2:3Вратари: Суэймен — ВасилевскийШтраф: 4 — 2Броски: 39 (12+16+10+1) — 25 (6+7+8+4)

«Бостон» — «Тампа Бэй»

«Вашингтон» — «Коламбус» 3:1

«Вашингтон» одержал победу благодаря шайбам Алексея Протаса, Александра Овечкина и Гарета Хэтэуэя. Овечкин отметился 118 победной шайбой в НХЛ и вышел на третье место по этому показателю.

«Коламбус» смог ответить «Кэпиталз» одной шайбой Эрика Робертсона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Коламбус» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Голы: Протас — 2 (Шульц), 4:33 — 1:0. Овечкин — 20 (Карлсон), 23:12 — 2:0. Робинсон — 3 (Дэнфорт), 46:28 — 2:1. Хэтэуэй — 7, 58:33 — 3:1Вратари: Самсонов — Тарасов (58:46)Штраф: 0 — 2Броски: 32 (11+13+8) — 18 (9+2+7)

«Вашингтон» — «Коламбус»

«Детройт» — «Айлендерс» 4:3 ОТ

«Айлендерс» потерпели 10 поражение подряд. В составе «Ред Уингз» отметились Филип Гронек, Сэм Ганье и Дживани Смит.

У проигравших результативные броски совершили Кэл Клаттербак и Оливер Уальстрем (дубль).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Айлендерс» — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0) Голы: Клаттербак — 3 (мен., Пажо, Пелек), 2:45 — 0:1. Гронек — 2 (Эрне, Расмуссен), 5:18 — 1:1. Ганье — 3 (Смит, Рауни), 7:37 — 2:1. Вальстрем — 6 (бол., Добсон, Барзал), 30:49 — 2:2. Смит — 2, 33:19 — 3:2. Вальстрем — 7 (бол., Барзал, Паризе), 52:33 — 3:3. Зайдер — 3 (Сутер, Задина), 63:33 — 4:3Вратари: Неделькович — СорокинШтраф: 11 — 21Броски: 30 (12+6+7+5) — 23 (3+11+8+1)

«Детройт» — «Айлендерс»

«Миннесота» — «Торонто» 4:3 Б

Россиянин Кирилл Капризов в этом матче отметился голевой передачей и оформил победный буллит в послематчевой серии.

Для «Уайлдс» это шестая победа подряд. «Торонто» прервал свою 5-матчевую серию.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Торонто» — 4:3 Б (1:0, 2:3, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Гринуэй — 2 (Эрикссон Эк, Дамба), 19:36 — 1:0. Зуккарелло — 8 (бол., Бродин, Капризов), 25:21 — 2:0. Фолиньо — 10 (Эрикссон Эк), 28:07 — 3:0. Спецца — 6 (Ритчи, Райлли), 32:47 — 3:1. Спецца — 7 (бол., Мэттьюс, Райлли), 37:51 — 3:2. Мэттьюс — 14 (бол., Спецца, Райлли), 39:10 — 3:3Победный буллит: КапризовВратари: Тэлбот — КэмпбеллШтраф: 15 — 15Броски: 40 (9+7+22+2) — 42 (6+20+11+5)

«Миннесота» — «Торонто»

«Нэшвилл» — «Монреаль» 4:3 ОТ

«Предаторы» смогли выиграть в овертайме благодаря шайбе Филипа Форсберга, который отличился на 5 минуте дополнительного времени.

У нападающего «Нэшвилла» Якова Тренина коэффициент полезности +1.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Монреаль» — 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) Голы: Толванен — 2 (Экхольм, Канин), 4:52 — 1:0. Сузуки — 5 (бол., Уайдмэн, Кофилд), 24:48 — 1:1. Дворак — 5 (Савар, Тоффоли), 30:01 — 1:2. Жанно — 6 (Экхольм, Каррье), 37:24 — 2:2. Кулак — 1 (Кофилд, Тоффоли), 43:10 — 2:3. Канин — 4 (Джохансен, Беннинг), 50:12 — 3:3. Форсберг — 11 (Гранлунд, Йоси), 64:48 — 4:3Вратари: Сарос — АлленШтраф: 18 — 20Броски: 44 (12+12+17+3) — 23 (9+9+2+3)

«Нэшвилл» — «Монреаль»

«Оттава» — «Колорадо» 6:5 ОТ

После начала овертайма «Оттава» быстро оформила победу. Решающий бросок сделал Брэйди Ткачак.

У Артема Зуба показателем полезности +1, а у форварда «Эвеланш» Валерия Ничушкина -2.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Колорадо» — 6:5 ОТ (2:2, 3:1, 0:2, 1:0) Голы: Хелм — 3 (Обе-Кубель, Ньюхук), 1:26 — 0:1. Ткачак — 6 (Штютцле, Шабо), 5:28 — 1:1. Уотсон — 1 (Гэмбрелл), 5:57 — 2:1. Ландескуг — 8 (бол., Тэйвз, Маккиннон), 8:19 — 2:2. Штютцле — 2 (К. Браун, Пол), 21:13 — 3:2. Норрис — 10 (Ткачак, Шабо), 22:49 — 4:2. Штютцле — 3 (бол., Батерсон, Норрис), 27:46 — 5:2. Ньюхук — 4, 29:36 — 5:3. Джост — 3 (Маккиннон, Дж. Джонсон), 41:52 — 5:4. Тэйвз — 4 (Маккиннон, Ландескуг), 58:40 — 5:5. Ткачак — 7, 60:51 — 6:5Вратари: Форсберг — Юханссон (Аннунен, 22:49)Штраф: 4 — 6Броски: 34 (12+14+7+1) — 31 (13+6+11+1)

«Оттава» — «Коламбус»

«Каролина» — «Баффало» 6:2

Самым результативным у «Каролины» стал Теуво Терявяйнен, сделавший дубль. Мартин Нечас, Иэн Коул, Винс Трочек и Нино Нидеррайтер оформили по шайбе. В составе «Баффало» отметились Хенри Йокихарью и Земгус Гиргенсонс.

«Каролина» прервала серию из двух поражений. Для «Баффало» это было четвертое фиаско.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Баффало» — 6:2 (2:1, 3:1, 1:0) Голы: Терявяйнен — 5 (Ахо, Нидеррайтер), 2:16 — 1:0. Нечас — 5 (Джарвис, Трочек), 13:59 — 2:0. Йокихарью — 1 (Скиннер, Олофссон), 19:28 — 2:1. Коул — 1 (Трочек), 23:44 — 3:1. Трочек — 5, 24:08 — 4:1. Нидеррайтер — 5 (Ахо), 31:42 — 5:1. Гиргенсонс — 5 (бол., Брайсон, Окпосо), 39:34 — 5:2. Терявяйнен — 6 (мен., Ахо), 41:09 — 6:2Вратари: Раанта — Суббан (Делл, 49:57)Штраф: 17 — 0Броски: 29 (13+6+10) — 34 (9+12+13)

«Каролина» — «Баффало»

«Рейнджерс» — «Чикаго» 3:2

Главную роль в успехе «Рейнджерс» сыграл россиянин Артемий Панарин. На его счету победная шайба и две результативные передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Чикаго» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) Голы: Кейн — 7 (Хагель, С. Джонс), 19:37 — 0:1. Строум — 5 (бол., Панарин, Фокс), 24:41 — 1:1. Фокс — 5 (Панарин, Строум), 37:25 — 2:1. Панарин — 7 (Строум, Труба), 54:46 — 3:1. Дебринкэт — 14 (Кейн, С. Джонс), 58:41 — 3:2Вратари: Георгиев — Ланкинен (57:35)Штраф: 2 — 8Броски: 31 (5+13+13) — 27 (7+9+11)

«Рейнджерс» — «Чикаго»

«Ванкувер» — «Питтсбург» 1:4

«Питтсубрг» уверенно выиграл у «Ванкувера» благодаря хет-трику Джейка Гюнтцеля и шайбе Сидни Кросби.

Одну шайбу хозяева отыграли усилиями российского форварда Василия Подколзина.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Питтсбург» — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) Голы: Гюнтцель — 11 (Дюмулин, Летанг), 22:19 — 0:1. Подколзин — 5 (Экман-Ларссон, Бесер), 26:18 — 1:1. Гюнтцель — 12 (бол., Кросби, Картер), 37:13 — 1:2. Гюнтцель — 13 (бол., Кросби, Летанг), 38:23 — 1:3. Кросби — 3 (Летанг, Гюнтцель), 51:15 — 1:4Вратари: Демко (57:59) — ДжерриШтраф: 24 — 8Броски: 23 (7+5+11) — 44 (12+22+10)