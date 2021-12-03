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    Удастся ли «Йокериту» взять 2 балла в Питере?

    СКА — «Йокерит». Прогноз и ставка (к. 2.27) на хоккейный матч КХЛ 3 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Йокерит»
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    Никлас Йенсен
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Йокерит». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 3 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    СКА

    Хоккеисты из Санкт-Петербурга провели в регулярке 34 матча, в которых заработали 45 баллов. В турнирной таблице Западной конференции «армейцы» замыкают первую пятерку.

    В ноябре СКА пережил шесть подряд поражений. Эта черная полоса стала для команды крупнейшей в КХЛ. Все беды питерцев начались в «Ледовом», где даже поддержка родной публики не помогла в играх против «Магнитки» (2:3 Б) и «Спартака» (1:2 ОТ).

    После упомянутых матчей подопечные Валерия Брагина слили «армейское» дерби ЦСКА (0:4), а затем проиграли «Локо» (1:3), «Сибири» (1:2) и снова пострадали от ЦСКА (1:3).

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    Позже обозленные питерцы раздавили «Нефтехимик» (8:2) и одержали верх над «Ак Барсом» (4:3 ОТ). В последних матчах в «Ледовом» СКА уступил «Северстали» (1:3) и разобрался с минским «Динамо» (2:1).

    «Йокерит»

    Финские парни из Хельсинки имеют в своей копилке 50 баллов, оформленных в 35 встречах. Сейчас они лидируют на Западе, опережая ближайших соседей снизу на 2 пункта.

    В 20-х числах ноября турнирный календарь КХЛ дважды подряд свел «Йокерит» со «Спартаком». В поединке на «Хартвалл Арене» «шуты» проиграли (2:4), а в Москве — устроили красно-белым разнос (6:1).

    После разных по результатам матчей с московским клубом подопечные Лаури Марьямяки провели еще четыре встречи, в двух из которых в итоге отдали победы.

    В Ярославле финны оказались слабее «Локомотива» (1:2 ОТ). А на своей территории «Йокерит» ничего не сумел сделать с ЦСКА (2:3 ОТ). Затем команда Марьямяки поквиталась с «Локо» (2:0) и оформила победу над «Витязем» (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу СКА в «Ледовом» букмекеры дают коэффициент 2.14, на «Йокерит» — 2.89, а ничья оценивается в 4.14.

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    Серьезные ребята из Запада в ноябре чаще отдавали очки нуждающимся. Но при этом СКА опустился ниже в таблице, а «Йокерит» остался лидером конференции со второй лучшей атакой — 111 голов.

    На данном этапе регулярки у команды Марьямяки имеются хорошие шансы на то, чтобы хлопнуть «армейцев» в «Ледовом» впервые с ноября 2020. Наши прогноз и ставка — «Йокерит» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.27.

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    СКА — «Йокерит»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 03.12.2021. Прогнозы на хоккей. Удастся ли «Йокериту» взять 2 балла в Питере?
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