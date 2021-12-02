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    В Торонто «Мэйпл Лифс» скатают осторожную игру с «Колорадо»?

    «Торонто» — «Колорадо». Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч НХЛ 2 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Колорадо»
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    Джон Таварес
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 2 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Торонто» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торонто»

    Канадский клуб из Онтарио провел 23 встречи в регулярке, после которых в его копилке оказались 33 балла. В таблице Атлантического дивизиона «листочки» пока лидируют.

    После одного из крупнейших домашних поражений от «Лос-Анджелеса» (1:5) «Торонто» быстренько извинился перед болельщиками, подарив им пять побед кряду.

    Команда Шелдона Кифа обыграла «Филадельфию» (3:0), «Калгари» (2:1 ОТ), «Баффало» (5:4), «Нэшвилл» (3:0) и «Рейнджерс» (2:1). А приостановилась беспроигрышная серия в поединке с «Питтсбургом» (0:2).

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    После встречи с «Пингвинз» «Торонто» покинул Канаду на четыре гостевых матча. На чужом льду «Мэйпл Лифс» вынесли «Айлендерс» (3:0), «Лос-Анджелес» (6:2), «Сан-Хосе» (4:1) и «Анахайм» (5:1).

    «Колорадо»

    Хоккеисты из Денвера провели 18 матчей и взяли в них 23 очка. В таблице Центрального дивизиона «Эвс» снова втиснулись в четверку сильнейших, опередив по дополнительным показателям «Нэшвилл».

    С 12 по 25 ноября «Колорадо» навел шороху своей 6-матчевой победной серией. В пяти играх «Эвеланш» забрасывали минимум пятеру, а в четырех — оформили перевес в 3+ шайбы.

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    • Веселый отрезок команды Джареда Беднара стартовал на «Болл Арене», где хозяева вынесли «Ванкувер» (7:1) и «Сан-Хосе» (6:2). Еще раз прибить «Кэнакс» денверским ребятам посчастливилось в Канаде (4:2).

    Затем «Колорадо» грохнул «Сиэтл» (7:3), «Оттаву» (7:5) и «Анахайм» (5:2). Обломалась красивая серия «Эвс» в поединке против «Далласа» (1:3). Но в следующем же матче команда разбила «Нэшвилл» (6:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Торонто» оценивается в 2.40, на «Колорадо» букмекеры дают чуть больше — 2.53, а коэффициент на ничью — 4.68.

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    Несмотря на то что эти команды в нескольких последних матчах демонстрировали солидную результативность, в очной игре подобной веселухи не будет, из-за того, что серьезные соперники знают потенциал друг друга.

    При родных трибунах «листочки» постараются выиграть и сдержать «Колорадо» у своих ворот. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 за 2.03.

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    «Торонто» — «Колорадо»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 02.12.2021. Прогнозы на хоккей. В Торонто «Мэйпл Лифс» скатают осторожную игру с «Колорадо»?
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