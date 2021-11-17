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    «Динамо» прервет победную серию «армейцев» на их льду?

    ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч КХЛ 17 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Динамо» Москва
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    Иван Игумнов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 17 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 17 Ноября 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Динамо Динамо
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    ЦСКА

    В 28 встречах регулярного сезона армейская команда смогла забрать себе 37 очков, что делает ее третьей в турнирной таблице Западной конференции.

    В двух матчах из трех в конце прошлого месяца ЦСКА победил. Красно-синие одержали верх над «Адмиралом» (2:1) и «Амуром» (4:3 Б). А еще в одном октябрьском поединке команда уступила «Сибири» (0:1).

    После неожиданной потери очков в Новосибирске подопечные Сергея Федорова приняли участие еще в четырех встречах. В каждой игре «армейцы» были сильнее конкурентов.

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    Сперва дома они хлопнули «Автомобилист» (1:0), а затем — взяли верх над «Витязем» в Подольске (6:5 Б). Далее в родных стенах ЦСКА прибил СКА (4:0) и «Северсталь» (3:2 Б).

    «Динамо» Москва

    Еще один представитель столицы также провел 28 встреч в текущей регулярке, затащив 36 баллов. В турнирной таблице Западной конференции он занимает четвертую строчку.

    В паре поединков в конце прошлого месяца «Динамо» Москва осталось без очков. На «ВТБ Арене» команда уступила СКА (2:3), а в Латвии — рижскому «Динамо» (1:4).

    В ноябре подопечные Алексея Кудашова вышли на лед в рамках четырех матчей. Трижды сине-белые победили. В первой успешной игре они разгромили «Динамо» Минск (7:3).

    Далее на своей территории столичные парни допустили осечку в противостоянии с «Амуром» (0:1). В паре других матчей «Динамо» Москва переиграло «Авангард» (3:1) и «Йокерит» (3:1).

    Прогноз и ставка

    Победа ЦСКА оценивается в 2.49, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Динамо» Москва — 2.63.

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    К столичному дерби «армейский клуб» подходит с четырьмя победами подряд. А в последнем очном матче команда Сергея Федорова разгромила динамовцев (3:0).

    Парни Кудашова перед встречей с ЦСКА обыграли пару больших соперников. Заполучив уверенность, гости будут пытаться взять реванш. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва не проиграет + ТБ 3.5 за 2.10.

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    ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 17.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Динамо» прервет победную серию «армейцев» на их льду?
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