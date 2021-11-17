В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 17 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

В 28 встречах регулярного сезона армейская команда смогла забрать себе 37 очков, что делает ее третьей в турнирной таблице Западной конференции.

В двух матчах из трех в конце прошлого месяца ЦСКА победил. Красно-синие одержали верх над «Адмиралом» (2:1) и «Амуром» (4:3 Б). А еще в одном октябрьском поединке команда уступила «Сибири» (0:1).

После неожиданной потери очков в Новосибирске подопечные Сергея Федорова приняли участие еще в четырех встречах. В каждой игре «армейцы» были сильнее конкурентов.

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Сперва дома они хлопнули «Автомобилист» (1:0), а затем — взяли верх над «Витязем» в Подольске (6:5 Б). Далее в родных стенах ЦСКА прибил СКА (4:0) и «Северсталь» (3:2 Б).

«Динамо» Москва

Еще один представитель столицы также провел 28 встреч в текущей регулярке, затащив 36 баллов. В турнирной таблице Западной конференции он занимает четвертую строчку.

В паре поединков в конце прошлого месяца «Динамо» Москва осталось без очков. На «ВТБ Арене» команда уступила СКА (2:3), а в Латвии — рижскому «Динамо» (1:4).

В ноябре подопечные Алексея Кудашова вышли на лед в рамках четырех матчей. Трижды сине-белые победили. В первой успешной игре они разгромили «Динамо» Минск (7:3).

Далее на своей территории столичные парни допустили осечку в противостоянии с «Амуром» (0:1). В паре других матчей «Динамо» Москва переиграло «Авангард» (3:1) и «Йокерит» (3:1).

Прогноз и ставка

Победа ЦСКА оценивается в 2.49, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Динамо» Москва — 2.63.

К столичному дерби «армейский клуб» подходит с четырьмя победами подряд. А в последнем очном матче команда Сергея Федорова разгромила динамовцев (3:0).