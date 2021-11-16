ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаРоссийский автобус погряз в хорватском болоте. Команда Карпина не дотерпела несколько минут Португалия — СербияДрама в Лиссабоне. Сербы отправили Португалию в «стыки» голом на 90-й минуте «Вашингтон» забросил шесть шайб в ворота «Питтсбурга»НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Питтсбург», Овечкин и Кузнецов набрали по два очка
  • 09:00
    • Лео Комаров объявил о переходе в СКА
  • 08:18
    • Мугуруса обыграла Контавейт и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
  • 08:05
    • Берреттини из-за травмы не смог доиграть матч со Зверевым на Итоговом турнире
  • 00:40
    • Сербия вырвала победу у Португалии и вышла на ЧМ-2022, отправив португальцев в «стыки»
  • 00:41
    • Сборная Испании одолела Швецию и вышла на ЧМ-2022, шведы сыграют в стыковых матчах
  • 22:08
    • Хэмилтон победил на Гран-при Бразилии, Мазепин финишировал 17-м
  • 21:56
    • Сборная Германии разгромила Армению, Гюндоган оформил дубль
    Все новости спорта

    Сможет ли «Салават Юлаев» оформить победу в Нижнем Новгороде?

    «Торпедо» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставка (к. 3.10) на хоккейный матч КХЛ 16 ноября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Салават Юлаев
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Салават Юлаев»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Глеб Кузьмин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет в «Нагорном» 16 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 16 Ноября 2021 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:00 Салават Юлаев Салават Юлаев
  • Уфа
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
    •

    «Торпедо»

    Нижегородская команда провела 27 матчей, в которых заработала 29 очков. В турнирной таблице Западной конференции она находится на девятой позиции.

    В конце октября «Торпедо» потерпело три подряд поражения. Каждая встреча состоялась на выезде. А началась эта цепочка потерь с поединка против «Спартака» (3:5).

    Далее в Череповце подопечные Дэвида Немировского слились «Северстали» (1:2), а визит в Краснодарский край закончился для «автозаводцев» поражением от «Сочи» (0:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    После череды потерь «Торпедо» удалось выдать три победы в Нижнем Новгороде. Парни Немировского одержали верх над «Локомотивом» (3:2), «Динамо» Минск (4:0) и «Сочи» (5:1).

    «Салават Юлаев»

    Уфимский клуб поучаствовал в 28 играх, в которых забрал себе 38 очков, а в зачете Восточной конференции он замыкает первую тройку.

    В период с 17 по 24 октября «Салават Юлаев» одержал четыре подряд победы, однако ближе к концу месяца «юлаевцы» потерпели два поражения.

    Уступили подопечные Томи Ламсы «Северстали» (2:3) и «Авангарду» (1:2). В последнем октябрьском матче зеленые одержали верх над минским «Динамо» (5:3).

    В первом матче ноября «Салават Юлаев» обыграл «Амур» (3:2). Далее парни Ламсы слились «Авангарду» (2:4), а 7 числа уфимскому клубу засчитали техническое поражение из-за несостоявшейся игры с «Трактором».

    Прогноз и ставка

    Победа «Торпедо» оценивается в 2.59, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.30.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Перед паузой на Евротур нижегородцы выдали три победы в родных стенах, продемонстрировав при этом высокую результативность.

    Однако в следующем домашнем поединке придется играть с одним из тяжеловесов Востока, которому после ряда неудач нужно биться за 2 очка. Наши прогноз и ставка — победа «Салавата Юлаева» с форой -1.5 за 3.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Джокович — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Финляндия U21 — Эстония U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.53
  • Прогноз на матч Швейцария — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шотландия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Польша — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.32
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Израиль — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Австрия — Молдавия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торпедо» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Салават Юлаев» оформить победу в Нижнем Новгороде?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры