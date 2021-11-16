В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет в «Нагорном» 16 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Нижегородская команда провела 27 матчей, в которых заработала 29 очков. В турнирной таблице Западной конференции она находится на девятой позиции.

В конце октября «Торпедо» потерпело три подряд поражения. Каждая встреча состоялась на выезде. А началась эта цепочка потерь с поединка против «Спартака» (3:5).

Далее в Череповце подопечные Дэвида Немировского слились «Северстали» (1:2), а визит в Краснодарский край закончился для «автозаводцев» поражением от «Сочи» (0:2).

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После череды потерь «Торпедо» удалось выдать три победы в Нижнем Новгороде. Парни Немировского одержали верх над «Локомотивом» (3:2), «Динамо» Минск (4:0) и «Сочи» (5:1).

«Салават Юлаев»

Уфимский клуб поучаствовал в 28 играх, в которых забрал себе 38 очков, а в зачете Восточной конференции он замыкает первую тройку.

В период с 17 по 24 октября «Салават Юлаев» одержал четыре подряд победы, однако ближе к концу месяца «юлаевцы» потерпели два поражения.

Уступили подопечные Томи Ламсы «Северстали» (2:3) и «Авангарду» (1:2). В последнем октябрьском матче зеленые одержали верх над минским «Динамо» (5:3).

В первом матче ноября «Салават Юлаев» обыграл «Амур» (3:2). Далее парни Ламсы слились «Авангарду» (2:4), а 7 числа уфимскому клубу засчитали техническое поражение из-за несостоявшейся игры с «Трактором».

Прогноз и ставка

Победа «Торпедо» оценивается в 2.59, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.30.

Перед паузой на Евротур нижегородцы выдали три победы в родных стенах, продемонстрировав при этом высокую результативность.

Однако в следующем домашнем поединке придется играть с одним из тяжеловесов Востока, которому после ряда неудач нужно биться за 2 очка. Наши прогноз и ставка — победа «Салавата Юлаева» с форой -1.5 за 3.10.