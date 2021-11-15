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    «Йокерит» зацепит очки на «ВТБ Арене»?

    «Динамо» Москва — «Йокерит». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч КХЛ 15 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Йокерит»
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    «Йокерит» в игре с рижским «Динамо»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Йокерит». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 15 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 15 Ноября 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Йокерит Йокерит
  • Хельсинки
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
    •

    «Динамо» Москва

    В 27 встречах столичная команда смогла заработать 34 балла. В турнирной таблице Западной конференции она подвинулась на четвертую позицию.

    Последнюю победу у себя дома «Динамо» Москва отпраздновало 26 октября. В тот день хозяева на «ВТБ Арене» без шансов разделались с «Локомотивом» (4:1).

    После встречи с «Локо» парни Алексея Кудашова провели еще пять матчей, в трех из которых они остались без очков. В конце прошлого месяца сине-белые уступили СКА (2:3) и «Динамо» Рига (1:4).

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    Далее были крупная победа над «Динамо» Минск (7:3) и поражение от «Амура» с минимальным счетом (0:1). В последнем матче столичная команда разделалась с «Авангардом» (3:1).

    «Йокерит»

    Финские ребята из города Хельсинки приняли участие в 27 играх чемпионата и заработали в них 40 баллов. В зачете Западной конференции команда закрепилась на первой строчке.

    В одном из последних матчей октября «Йокерит» оформил крупнейшую победу в нынешнем сезоне. Это была встреча с рижским «Динамо», в которой «джокеры» отгрузили 8 безответных шайб (8:0).

    После поединка с латвийским клубом подопечные Лаури Марьямяки потерпели поражение от «Амура» (1:2 Б), а затем они разгромили «Адмирал» (4:1).

    В трех встречах перед паузой на Евротур финны также победили. На чужой территории «Йокерит» одолел «Сибирь» (2:0), разгромил «Барыс» (4:1) и «Динамо» Рига (4:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Динамо» Москва оценивается в 2.27, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Йокерита» — 2.62.

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    На паузу в КХЛ финская команда ушла в статусе лидеров Запада, при этом в последних четырех гостевых встречах «шуты» оформили победы в основное время.

    Сейчас команда Марьямяки снова на ходу, поэтому в игре с нестабильными московскими парнями у них возникнут хорошие шансы на то, чтобы надежнее закрепиться в таблице. Наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» в матче за 2.00.

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    «Динамо» Москва — «Йокерит»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 15.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Йокерит» зацепит очки на «ВТБ Арене»?
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