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    «Анахайм» — «Аризона». Прогноз и ставка (к. 2.26) на хоккейный матч НХЛ 6 ноября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Анахайм Дакс Прогнозы на Аризону Койотс
    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Аризона»
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    Трой Терри
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Аризону». Игра пройдет в «Хонда Центре» 6 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Анахайм» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 06 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.35
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Анахайм»

    Ребята из Калифорнии уже успели провести 11 матчей, в которых заработали 11 баллов. В турнирной таблице Западной конференции «Дакс» занимают седьмое место.

    На старте сезона «Анахайм» оформил две победы в трех встречах. В ходе этого отрезка «утята» раскатали «Виннипег» (4:1), а после поражения от «Миннесоты» (1:2) они огорчили «Калгари» (3:2 ОТ).

    После матча с «Флеймз» подопечные Далласа Экинса проиграли в шести встречах. Уступили «кряквы» «Эдмонтону» (5:6), «Виннипегу» (1:5), «Миннесоте» (3:4 ОТ), опять «Виннипегу» (3:4), «Баффало» (3:4 ОТ) и «Вегасу» (4:5 Б).

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    Улучшилась ситуация для «Анахайма» в паре поединков в родных стенах. При своих фанатах «Дакс» разделались с «Монреалем» (4:2) и «Нью-Джерси» (4:0).

    «Аризона»

    Хоккейный клуб из Глендейла принял участие в десяти встречах, после которых остался с одним баллом на счету и застрял на последней строчке на Западе.

    Все свои матчи «Аризона» слила. В девяти поединках из десяти она проиграла в основное время. Уже в первой встрече «Койотис» крупно уступили «Коламбусу» (2:8).

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    • Затем в гостях подопечные Андре Туриньи оказались слабее «Баффало» (1:2), а на своем льду они потерпели поражения от «Сент-Луиса» (4:7), «Эдмонтона» (1:5) и «Айлендерс» (0:3).

    Пять следующих поединков «Аризона» скатала на выезде. В ходе серии на чужой территории она проиграла «Флориде» (3:5), «Тампе» (1:5), «Вашингтону» (0:2), «Каролине» (1:2) и «Филадельфии» (0:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Анахайма» оценивается в 2.46, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.96, а на победу «Аризоны» — 2.73.

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    В паре недавних матчей у себя дома «утки» победили, отгрузив соперникам по 4 шайбы. Очевидно, такие исходы добавили команде уверенности.

    А перед поединком с нулевой «Аризоной» это хороший заряд эмоций. У «Дакс» имеются большие шансы выбить три в ряд. Наши прогноз и ставка — «Анахайм» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.26.

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    «Анахайм» — «Аризона»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 06.11.2021. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Анахайм» оформить третью победу подряд?
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