В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Аризону». Игра пройдет в «Хонда Центре» 6 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Анахайм» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анахайм»

Ребята из Калифорнии уже успели провести 11 матчей, в которых заработали 11 баллов. В турнирной таблице Западной конференции «Дакс» занимают седьмое место.

На старте сезона «Анахайм» оформил две победы в трех встречах. В ходе этого отрезка «утята» раскатали «Виннипег» (4:1), а после поражения от «Миннесоты» (1:2) они огорчили «Калгари» (3:2 ОТ).

После матча с «Флеймз» подопечные Далласа Экинса проиграли в шести встречах. Уступили «кряквы» «Эдмонтону» (5:6), «Виннипегу» (1:5), «Миннесоте» (3:4 ОТ), опять «Виннипегу» (3:4), «Баффало» (3:4 ОТ) и «Вегасу» (4:5 Б).

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Улучшилась ситуация для «Анахайма» в паре поединков в родных стенах. При своих фанатах «Дакс» разделались с «Монреалем» (4:2) и «Нью-Джерси» (4:0).

«Аризона»

Хоккейный клуб из Глендейла принял участие в десяти встречах, после которых остался с одним баллом на счету и застрял на последней строчке на Западе.

Все свои матчи «Аризона» слила. В девяти поединках из десяти она проиграла в основное время. Уже в первой встрече «Койотис» крупно уступили «Коламбусу» (2:8).

Затем в гостях подопечные Андре Туриньи оказались слабее «Баффало» (1:2), а на своем льду они потерпели поражения от «Сент-Луиса» (4:7), «Эдмонтона» (1:5) и «Айлендерс» (0:3).

Пять следующих поединков «Аризона» скатала на выезде. В ходе серии на чужой территории она проиграла «Флориде» (3:5), «Тампе» (1:5), «Вашингтону» (0:2), «Каролине» (1:2) и «Филадельфии» (0:3).

Прогноз и ставка

Победа «Анахайма» оценивается в 2.46, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.96, а на победу «Аризоны» — 2.73.

В паре недавних матчей у себя дома «утки» победили, отгрузив соперникам по 4 шайбы. Очевидно, такие исходы добавили команде уверенности .

А перед поединком с нулевой «Аризоной» это хороший заряд эмоций. У «Дакс» имеются большие шансы выбить три в ряд. Наши прогноз и ставка — «Анахайм» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.26.