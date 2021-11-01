В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Йокерит». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 1 ноября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

Команда из Новосибирска имеет на счету 21 очко, которое она завоевала в 23 играх. С такими показателями «снеговики» идут восьмыми в Восточной конференции.

С 12 по 18 октября «Сибирь» провела гостевую серию из четырех матчей. Каждую встречу на чужой территории сибиряки сдали соперникам.

В ходе отрезка с потерями подопечные Андрея Мартемьянова уступили «Динамо» Рига (1:4), «Йокериту» (3:4), «Авангарду» (3:4) и «Витязю» (2:5).

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А вот в четырех поединках на «Сибирь-Арене» хозяева никому не проиграли. «Сибирь» сумела победить «Динамо» Минск (3:2), «Трактор» (2:0), «Барыс» (4:3 Б) и ЦСКА (1:0).

«Йокерит»

Хоккеисты из города Хельсинки провели в регулярном первенстве 24 поединка и заработали 34 балла. В зачете Запада команда занимает вторую позицию.

После ряда поражений, которые «Йокерит» пережил в первой половине октября, финны у себя дома оформили пару побед, хлопнув «Сибирь» (4:3) и СКА (5:4 ОТ).

Завершив две встречи в родных стенах успешно, подопечные Лаури Марьямяки снова допустили осечки. Они проиграли СКА (0:2) и «Металлургу» Мг (4:5 ОТ).

В следующем матче на «Хартвалл Арене» «джокеры» поиздевались над рижским «Динамо» (8:0), а на Дальнем Востоке «Йокерит» уступил «Амуру» (1:2 Б) и припечатал «Адмирал» (4:1).

Прогноз и ставка

Победа «Сибири» оценивается в 2.87, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Йокерита» — 2.17.

Команда Мартемьянова выдала достойную серию без поражений, в ходе которой сумела обыграть серьезных соперников.