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    «Йокерит» выиграет еще одну гостевую встречу?

    «Сибирь» — «Йокерит». Прогноз и ставка (к. 2.17) на хоккейный матч КХЛ 1 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Йокерит»
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    Маркус Хянникяйнен
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Йокерит». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 1 ноября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 01 Ноября 2021 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Йокерит Йокерит
  • Хельсинки
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.10
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Сибирь»

    Команда из Новосибирска имеет на счету 21 очко, которое она завоевала в 23 играх. С такими показателями «снеговики» идут восьмыми в Восточной конференции.

    С 12 по 18 октября «Сибирь» провела гостевую серию из четырех матчей. Каждую встречу на чужой территории сибиряки сдали соперникам.

    В ходе отрезка с потерями подопечные Андрея Мартемьянова уступили «Динамо» Рига (1:4), «Йокериту» (3:4), «Авангарду» (3:4) и «Витязю» (2:5).

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    А вот в четырех поединках на «Сибирь-Арене» хозяева никому не проиграли. «Сибирь» сумела победить «Динамо» Минск (3:2), «Трактор» (2:0), «Барыс» (4:3 Б) и ЦСКА (1:0).

    «Йокерит»

    Хоккеисты из города Хельсинки провели в регулярном первенстве 24 поединка и заработали 34 балла. В зачете Запада команда занимает вторую позицию.

    После ряда поражений, которые «Йокерит» пережил в первой половине октября, финны у себя дома оформили пару побед, хлопнув «Сибирь» (4:3) и СКА (5:4 ОТ).

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  • 27/10/2021

    • Завершив две встречи в родных стенах успешно, подопечные Лаури Марьямяки снова допустили осечки. Они проиграли СКА (0:2) и «Металлургу» Мг (4:5 ОТ).

    В следующем матче на «Хартвалл Арене» «джокеры» поиздевались над рижским «Динамо» (8:0), а на Дальнем Востоке «Йокерит» уступил «Амуру» (1:2 Б) и припечатал «Адмирал» (4:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сибири» оценивается в 2.87, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Йокерита» — 2.17.

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    Команда Мартемьянова выдала достойную серию без поражений, в ходе которой сумела обыграть серьезных соперников.

    Но в очередном домашнем матче сибиряков ждет еще один суровый оппонент, готовый испортить беспроигрышный отрезок. Наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» за 2.17.

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    «Сибирь» — «Йокерит»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 01.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Йокерит» выиграет еще одну гостевую встречу?
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