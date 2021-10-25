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    Во встрече с питерцами «Авангард» найдет силы для нескольких голов

    «Авангард» — СКА. Прогноз и ставка (к. 2.12) на хоккейный матч КХЛ 25 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — СКА
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    Петер Цегларик
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать СКА. Игра пройдет на арене «Балашиха» 25 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Авангард» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 25 Октября 2021 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 19:30 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
    •

    «Авангард»

    В 20 играх регулярки команда из Омска сумела заработать 24 очка. В турнирной таблице Восточной конференции она оказалась на шестой позиции.

    После серии поражений в матчах с «Трактором» (3:4), «Автомобилистом» (2:5) и «Барысом» (0:1) «Авангард» провел убедительный отрезок из шести побед в основное время.

    На старте этого периода подопечные Боба Хартли в Балашихе разделались со «Спартаком» (5:2), «Автомобилистом» (3:1), «Барысом» (4:1) и «Сибирью» (4:3).

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    Затем в гостях омичи припечатали «Сочи» (5:4) и скромно обошлись с «Торпедо» (1:0). Прервалась серия «Авангарда» в Казани, где ребята Хартли уступили «Ак Барсу» (2:3).

    СКА

    Хоккейный клуб из Санкт-Петербурга провел в чемпионате 21 встречу, затащив 31 балл. В рейтинге Западной конференции он выбился на первое место.

    Последний раз на чужой территории СКА праздновал победу 10 октября. В тот день «армейцы» в одну калитку разделались с «Салаватом Юлаевым» (5:0).

    После встречи в Уфе подопечные Валерия Брагина успели дома прибить «Динамо» Москва (5:3), а затем в гостях питерцы оказались слабее «Йокерита» (4:5 ОТ).

    Далее в «Ледовом дворце» СКА потерял очки в противостоянии с «Барысом» (3:4 Б), после которого были победы над «Йокеритом» (2:0) и «Куньлунем» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Авангарда» оценивается в 2.48, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу СКА — 2.64.

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    Только в последнем матче с «Ак Барсом» «ястребы» уступили, при этом они показали достойную игру. До поединка с казанцами хоккеисты Боба Хартли выдали 6-матчевую серию побед, забив 3+ гола в пяти встречах.

    В Балашихе питерцы будут навязывать свою игру впереди, что заставит хозяев раскрываться. Их противостояние обещает быть результативным, с шайбами в обе стороны. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 2.12.

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    «Авангард» — СКА: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 25.10.2021. Прогнозы на хоккей. Во встрече с питерцами «Авангард» найдет силы для нескольких голов
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