В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать СКА. Игра пройдет на арене «Балашиха» 25 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Авангард» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

В 20 играх регулярки команда из Омска сумела заработать 24 очка. В турнирной таблице Восточной конференции она оказалась на шестой позиции.

После серии поражений в матчах с «Трактором» (3:4), «Автомобилистом» (2:5) и «Барысом» (0:1) «Авангард» провел убедительный отрезок из шести побед в основное время.

На старте этого периода подопечные Боба Хартли в Балашихе разделались со «Спартаком» (5:2), «Автомобилистом» (3:1), «Барысом» (4:1) и «Сибирью» (4:3).

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Затем в гостях омичи припечатали «Сочи» (5:4) и скромно обошлись с «Торпедо» (1:0). Прервалась серия «Авангарда» в Казани, где ребята Хартли уступили «Ак Барсу» (2:3).

СКА

Хоккейный клуб из Санкт-Петербурга провел в чемпионате 21 встречу, затащив 31 балл. В рейтинге Западной конференции он выбился на первое место.

Последний раз на чужой территории СКА праздновал победу 10 октября. В тот день «армейцы» в одну калитку разделались с «Салаватом Юлаевым» (5:0).

После встречи в Уфе подопечные Валерия Брагина успели дома прибить «Динамо» Москва (5:3), а затем в гостях питерцы оказались слабее «Йокерита» (4:5 ОТ).

Далее в «Ледовом дворце» СКА потерял очки в противостоянии с «Барысом» (3:4 Б), после которого были победы над «Йокеритом» (2:0) и «Куньлунем» (2:0).

Прогноз и ставка

Победа «Авангарда» оценивается в 2.48, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу СКА — 2.64.

Только в последнем матче с «Ак Барсом» «ястребы» уступили, при этом они показали достойную игру. До поединка с казанцами хоккеисты Боба Хартли выдали 6-матчевую серию побед, забив 3+ гола в пяти встречах .

В Балашихе питерцы будут навязывать свою игру впереди, что заставит хозяев раскрываться. Их противостояние обещает быть результативным, с шайбами в обе стороны. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 2.12.