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    Динамовцы будут громить «Витязь» на «ВТБ Арене»?

    «Динамо» Москва — «Витязь». Прогноз и ставка (к. 2.04) на хоккейный матч КХЛ 24 октября 2021 года

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    Артём Волков
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «ВТБ-Арене» 24 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Динамо» Москва — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 24 Октября 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:00 Витязь Витязь
  • Подольск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.42
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 6.20
  • Ставка!
    •

    «Динамо» Москва

    Московские парни приняли участие в 20 матчах сезона, заработав в них 28 очков. В турнирной таблице Западной конференции команда является третьей.

    В этом месяце «Динамо» Москва показывает слабенькие по своим меркам результаты. В пяти поединках из девяти сине-белые пережили потери баллов.

    В паре таких встреч подопечные Алексея Кудашова слились «Магнитке» (2:4) и ЦСКА (0:3) на «ВТБ Арене», после чего была победа над «Северсталью» (3:2).

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    Затем московская команда в гостях уступила «Локомотиву» (1:3), СКА (3:5) и «Трактору» (3:5). В своих последних матчах динамовцы победили «Ак Барс» (5:4 ОТ) и «Нефтехимик» (3:0).

    «Витязь»

    Подольский клуб также сыграл в 20 поединках, однако набрал в них всего 16 зачетных баллов. В таблице Запада «витязи» застряли на 11-й строчке.

    Совсем недавно «Витязь» оформил первую с прошлого месяца победу. А в период с 29 сентября по 16 октября «богатыри» оступились семь раз подряд.

    В ходе своей негативной полосы подопечные Юрия Бабенко проиграли «Локо» (1:4), «Куньлуню» (2:4), «Амуру» (1:2 Б), «Адмиралу» (2:3), «Сибири» (1:2), «Торпедо» (1:3) и минскому «Динамо» (3:4 ОТ).

    Хоть как-то размочить неудачи «Витязь» сумел в домашней встрече с «Сибирью» (5:2). После нее ребята Юрия Бабенко крупно влетели «Спартаку» (2:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Динамо» Москва оценивается в 1.42, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.40, а на победу «Витязя» — 6.00.

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    В девяти последних матчах «витязи» победили всего раз. А в пяти встречах из восьми неудачных парни из Подольска пропускали в свою рамку минимум три шайбы.

    Такой соперник будет хорошей возможностью для команды Кудашова оформить третью кряду победу и надежнее закрепиться в топ-3 Запада. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Москва с форой -2 за 2.04.

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    «Динамо» Москва — «Витязь»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на хоккей. Динамовцы будут громить «Витязь» на «ВТБ Арене»?
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