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    Сумеет ли «Авангард» оформить победу в Нижнем Новгороде?

    «Торпедо» — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 2.55) на хоккейный матч КХЛ 20 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Авангард»
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    Никита Комаров
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Авангард». Игра пройдет в «Нагорном» 20 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 20 Октября 2021 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:00 Авангард Авангард
  • Омск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
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    «Торпедо»

    Нижегородская команда имеет в своем резерве 21 зачетный балл, добытый в 19 матчах. В турнирной таблице Западной конференции она находится на седьмом месте.

    В начале этого месяца «Торпедо» во Владивостоке потерпело поражение от «Адмирала» (1:2), после чего «автозаводцы» разобрались с «Сибирью» (3:0).

    После визита в Новосибирск подопечные Дэвида Немировского допустили две осечки в «Нагорном». У себя дома команда слилась минскому «Динамо» (3:4) и «Северстали» (2:3 Б).

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    А вот три последних поединка «Торпедо» провело удачно и вынесло трех соперников. Обыграли нижегородцы «Витязь» (3:1), «Амур» (2:1 ОТ) и «Автомобилист» (4:3).

    «Авангард»

    Хоккейный клуб из Омска провел 18 встреч, в которых сумел забрать себе 22 балла. В общекомандном рейтинге Восточной конференции он поднялся на пятую строчку.

    Начало октября выдалось для «Авангарда» печальным, поскольку в трех матчах кряду «ястребы» потеряли очки, уступив в основное время.

    На чужой территории парни Боба Хартли проиграли «Трактору» (3:4), серьезно пострадали от «Автомобилиста» (2:5) и минимально слились «Барысу» (0:1).

    Пять последних встреч «Авангарда» провел иначе, оформив пять побед. Омичи взяли верх над «Спартаком» (5:2), «Автомобилистом» (3:1), «Барысом» (4:1), «Сибирью» (4:3) и «Сочи» (5:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Торпедо» оценивается в 2.64, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Авангарда» — 2.30.

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    В своих предыдущих матчах «Торпедо» демонстрировало неплохие результаты и выглядело уверенно в атаке.

    В грядущем поединке нижегородцам предстоит игра с серьезными ребятами, которые во второй половине октября ни разу не потеряли очки.

    Команда Боба Хартли сделает все, чтобы подтвердить статус фаворита в «Нагорном», но сверхрезультативности ждать опасно. Поэтому наши прогноз и ставка — «Авангард» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.55.

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    «Торпедо» — «Авангард»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 20.10.2021. Прогнозы на хоккей. Сумеет ли «Авангард» оформить победу в Нижнем Новгороде?
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