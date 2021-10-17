В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 17 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

В первом матче НХЛ 2021/22 «Вашингтон» у себя дома принимал «Рейнджерс». Столичные парни не оставили от соперников из Нью-Йорка живого места (5:1).

Перед стартом официальных поединков «Вашингтон» провел шесть матчей предсезонки и потерпел в них четыре поражения.

На старте товарищеской кампании подопечные Питера Лавиолетта слились «Бостону» (2:3 Б), «Нью-Джерси» (4:5), «Филадельфии» (1:3) и снова «Джерси» (1:4).

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Первая победа в предсезонке была оформлена «Кэпс» во встрече с «Брюинз» (4:3 ОТ). А в последнем контрольном матче столичные парни разделались с «Филадельфией» (5:3).

«Тампа-Бэй»

Для команды из Флориды новый сезон начался не так, как она себе это представляла. После двух матчей на ее счету 2 очка и не лучшая разница голов — 9:12.

Первый поединок новой регулярки получился для «Тампы-Бэй» адовым. В домашнем противостоянии с «Питтсбургом» «Лайтнинг» крупно проиграли (2:6).

Затем была выездная встреча с «Детройтом», в которой подопечные Джона Купера сперва посыпались, но по ходу противостоянии смогли очнуться и затащить матч (7:6 ОТ).

Перед началом сезона действующие обладатели Кубка Стэнли провели семь контрольных матчей. Лишь три игры завершились для «Тампы» успешно.

Прогноз и ставка

Победа «Вашингтона» оценивается в 2.57, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.38.

В дебютной встрече «Кэпс» разделались с «Рейнджерс», в то время как поединки «Тампы» были противоречивыми.