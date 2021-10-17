«Вашингтон»
В первом матче НХЛ 2021/22 «Вашингтон» у себя дома принимал «Рейнджерс». Столичные парни не оставили от соперников из Нью-Йорка живого места (5:1).
Перед стартом официальных поединков «Вашингтон» провел шесть матчей предсезонки и потерпел в них четыре поражения.
На старте товарищеской кампании подопечные Питера Лавиолетта слились «Бостону» (2:3 Б), «Нью-Джерси» (4:5), «Филадельфии» (1:3) и снова «Джерси» (1:4).
Первая победа в предсезонке была оформлена «Кэпс» во встрече с «Брюинз» (4:3 ОТ). А в последнем контрольном матче столичные парни разделались с «Филадельфией» (5:3).
«Тампа-Бэй»
Для команды из Флориды новый сезон начался не так, как она себе это представляла. После двух матчей на ее счету 2 очка и не лучшая разница голов — 9:12.
Первый поединок новой регулярки получился для «Тампы-Бэй» адовым. В домашнем противостоянии с «Питтсбургом» «Лайтнинг» крупно проиграли (2:6).
Затем была выездная встреча с «Детройтом», в которой подопечные Джона Купера сперва посыпались, но по ходу противостоянии смогли очнуться и затащить матч (7:6 ОТ).
Перед началом сезона действующие обладатели Кубка Стэнли провели семь контрольных матчей. Лишь три игры завершились для «Тампы» успешно.
Прогноз и ставка
Победа «Вашингтона» оценивается в 2.57, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.38.
В дебютной встрече «Кэпс» разделались с «Рейнджерс», в то время как поединки «Тампы» были противоречивыми.
Какими бы ни были результаты «Лайтнинг», они