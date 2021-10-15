НХЛ. «Тампа» обыграла «Детройт», Кучеров набрал четыре очка, «Питтсбург» уступил «Флориде»

За океаном минувшей ночью состоялись очередные матчи в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Баффало» — «Монреаль» — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Монреаль» — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) Голы: Окпосо — 1 (бол., Брайсон, Миллер), 6:40 — 1:0. Гиргенсонс — 1 (Миллер, Икин), 17:35 — 2:0. Уайдмэн — 1 (Армиа, Перро), 29:33 — 2:1. Олофссон — 1 (бол., Брайсон, Скиннер), 37:05 — 3:1. Бьорк — 1 (Гиргенсонс, Хиностроза), 39:04 — 4:1. Томпсон — 1 (бол., Скиннер, Олофссон), 44:29 — 5:1Вратари: Андерсон — МонтембоШтраф: 8 — 10Броски: 36 (10+15+11) — 31 (10+11+10)

Баффало — Монреаль

«Каролина» — «Айлендерс» — 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Форвард «Каролины» Андрей Свечников стал автором двух заброшенных шайб и результативной передачи. Российский хоккеист был признан первой звездой матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Айлендерс» — 6:3 (2:1, 2:2, 2:0) Голы: Барзал — 1 (Палмиери, Грин), 7:23 — 0:1. Свечников — 1 (Терявяйнен, Бир), 9:15 — 1:1. Фаст — 1 (Слэвин, Стаал), 13:57 — 2:1. Нельсон — 1 (Бовилье, Бэйли), 20:52 — 2:2. Мартинук — 1 (Лоренц, Степан), 26:30 — 3:2. Нидеррайтер — 1, 31:28 — 4:2. Ли — 1 (Добсон, Палмиери), 34:20 — 4:3. Терявяйнен — 1 (бол., Деанджело, Свечников), 51:36 — 5:3. Свечников — 2 (бол., Деанджело, Ахо), 59:18 — 6:3Вратари: Андерсен — СорокинШтраф: 6 — 10Броски: 41 (8+22+11) — 28 (6+14+8)

Каролина — Айлендерс

«Коламбус» — «Аризона» — 8:2 (2:0, 3:1, 3:1)

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков стал автором двух результативных передач.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Аризона» — 8:2 (2:0, 3:1, 3:1) Голы: Тексье — 1 (Доми, Гавриков), 0:40 — 1:0. Бьоркстранд — 1 (бол., Веренски, Ворачек), 14:05 — 2:0. Дженнер — 1 (Доми), 20:35 — 3:0. Строльман — 1 (Крауз, Ларссон), 21:03 — 3:1. Бьоркстранд — 2 (Рословик, Гавриков), 31:10 — 4:1. Бин — 1 (Ворачек, Лайне), 34:16 — 5:1. Веренски — 1 (бол., Лайне, Бьоркстранд), 44:33 — 6:1. Доми — 1 (Силлинджер, Пик), 48:48 — 7:1. Келлер — 1 (бол., Кессел, Гостисбеер), 56:46 — 7:2. Нюквист — 1 (Бьоркстранд, Рословик), 58:36 — 8:2Вратари: Мерзликинс — ХаттонШтраф: 22 — 20Броски: 26 (10+9+7) — 38 (11+13+14)

Коламбус — Аризона

«Флорида» — «Питтсбург» — 5:4 ОТ (1:0, 1:2, 2:2, 1:0)

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сделал 43 сэйва в матче против «Питтсбурга».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Питтсбург» — 5:4 ОТ (1:0, 1:2, 2:2, 1:0) Голы: Верхэге — 1 (Барков), 9:17 — 1:0. Дюклер — 1 (Ватрано, Форслинг), 23:57 — 2:0. Хейнен — 2 (бол., Симон, Марино), 31:45 — 2:1. Картер — 1 (бол., Капанен, Летанг), 38:58 — 2:2. Гюнтцель — 1 (Картер, Летанг), 48:01 — 2:3. Родригес — 2 (Зукер, Фридман), 48:31 — 2:4. Экблад — 1, 53:29 — 3:4. Экблад — 2 (Типпетт, Юбердо), 55:07 — 4:4. Верхэге — 2 (Барков, Уигар), 61:37 — 5:4Вратари: Бобровский — ДесмитШтраф: 16 — 12Броски: 39 (12+10+15+2) — 47 (9+17+20+1)

Флорида — Питтсбург

«Рейнджерс» — «Даллас» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей, а голкипер Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков соперника.

У «Далласа» в конце матча ворота защищал Антон Худобин, заменивший Брэйдена Холтби, который не смог продолжить встречу из-за обезвоживания. Россиянин в итоге отразил все шесть бросков и помог своей команде одержать победу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Даллас» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1) Голы: Петерсон — 1, 19:25 — 0:1. Факса — 1 (бол., Хейсканен, Сутер), 26:11 — 0:2. Фокс — 1 (Линдгрен, Панарин), 28:43 — 1:2. Крайдер — 2 (Миллер, Зибанежад), 35:54 — 2:2. Хейсканен — 1 (Бенн), 61:38 — 2:3Вратари: Шестеркин — Холтби (Худобин, 48:07)Штраф: 6 — 10Броски: 33 (4+18+11+0) — 26 (8+8+8+2)

Рейнджерс — Даллас

«Оттава» — «Торонто»– 3:2 (3:0, 0:0, 0:2)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Торонто» — 3:2 (3:0, 0:0, 0:2) Голы: Тирни — 1 (Холден, Эннис), 8:31 — 1:0. Эннис — 1 (бол., Шабо, Штютцле), 18:58 — 2:0. Форментон — 1 (Мете), 19:59 — 3:0. Спецца — 1 (бол., Райлли, Нюландер), 43:11 — 3:1. Нюландер — 2 (бол., Спецца, Таварес), 48:50 — 3:2Вратари: Форсберг — Мразек (Кэмпбелл, 40:00)Штраф: 10 — 8Броски: 36 (12+14+10) — 48 (17+6+25)

Оттава — Торонто

«Детройт» — «Тампа-Бэй» — 6:7 (1:0, 3:3, 2:3, 0:1)

Лидер «Тампы» Никита Кучеров стал автором заброшенной шайбы и трех результативных передач.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев отдал две результативные передачи, но при этом завершил матч с показателем полезности «-3».

В составе «Детройта» лучшим был Тайлер Бертуцци, забросивший четыре шайбы. 26-летний канадец стал вторым в ХХI веке игроком, сделавшим покер в первом матче сезона. Первым был Остон Мэттьюс из «Торонто» в 2016 году

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Тампа-Бэй» — 6:7 ОТ (1:0, 3:3, 2:3, 0:1) Голы: Ларкин — 1 (Фаббри, Задина), 14:00 — 1:0. Бертуцци — 1 (Ледди, Зайдер), 20:18 — 2:0. Бертуцци — 2 (Эрне, Линдстрем), 27:52 — 3:0. Палат — 1 (Хедман, Кучеров), 28:08 — 3:1. Бертуцци — 3 (бол., Фаббри, Раймонд), 32:29 — 4:1. Стэмкос — 1 (бол., Кучеров, Сергачев), 35:19 — 4:2. Стэмкос — 2 (бол., Сергачев, Кучеров), 36:31 — 4:3. Бертуцци — 4 (Декейсер, Зайдер), 44:35 — 5:3. Наместников — 1 (Расмуссен, Ледди), 47:10 — 6:3. Колтон — 1 (Чернак), 53:43 — 6:4. Кучеров — 1 (бол., Хедман, Стэмкос), 56:25 — 6:5. Киллорн — 2 (Хедман), 57:41 — 6:6. Палат — 2 (Хедман, Пойнт), 62:43 — 6:7Вратари: Неделькович — ВасилевскийШтраф: 16 — 18Броски: 26 (8+12+6+0) — 48 (15+16+14+3)

Детройт — Тампа-Бэй

«Нэшвилл» — «Сиэтл» — 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

«Сиэтл» одержал первую в истории клуба победу в НХЛ. Победный гол в составе «Кракен» забил Брэндон Танев.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Сиэтл» — 3:4 (1:2, 1:1, 1:1) Голы: Толванен — 1 (Канин, Гранлунд), 3:18 — 1:0. Маккэн — 2 (бол., Джиордано, Эберле), 15:27 — 1:1. Танев — 1 (бол., Веннберг, Донской), 17:33 — 1:2. Йоси — 1 (бол., Форсберг, Гранлунд), 24:36 — 2:2. Веннберг — 1, 29:54 — 2:3. Танев — 2 (Маккэн, Эпплтон), 58:39 — 2:4. Гранлунд — 1 (Каррье, Форсберг), 59:20 — 3:4Вратари: Сарос — ГрубауэрШтраф: 11 — 11Броски: 30 (4+13+13) — 26 (12+13+1)

Нэшвилл — Сиэтл

«Лос-Анджелес» — «Вегас» — 6:2 (2:1, 2:0, 2:1, 0:0)