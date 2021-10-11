В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Сочи». Игра пройдет на арене «Металлург» 11 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Магнитогорцы после 15 матчей имеют в своем распоряжении 28 очков. Этих мощных показателей достаточно для того, чтобы возглавить Восточную конференцию.

После поражения от «Салавата Юлаева» в игре 7 сентября (2:7) «Металлург» Мг никому не проиграл в 12 подряд поединках. Победная серия началась с домашних матчей против «Адмирала» (4:3 ОТ), «Нефтехимика» (4:0) и «Авангарда» (7:4).

Ничуть не хуже выглядели парни Ильи Воробьева и в гостях. На чужой территории «сталевары» разделались с «Амуром» (6:2), «Адмиралом» (5:0) и «Сибирью» (3:1).

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Еще в трех домашних играх «Металлург» Мг победил ЦСКА (4:0), «Барыс» (4:3), «Автомобилист» (4:2). А в последних встречах «лисы» оказались сильнее «Динамо» Москва (4:2), «Спартака» (4:0) и «Ак Барса» (3:1).

«Сочи»

Коллектив из Краснодарского края поучаствовал в 16 играх чемпионата, в которых накопил 10 очков и застрял на последнем месте в Западной конференции.

На старте этого сезона тренером «Сочи» был Евгений Ставровский. С ним команда одержала три победы в 13 поединках. Остальные встречи были слиты.

Последней каплей стало поражение сочинцев в матче с «Авангардом», после чего управлять клубом доверили Андрею Назарову.

С новым менеджером во главе «Сочи» успел слиться «Динамо» Минск (3:7) и «Салавату Юлаеву» (0:3). А в последней игре «леопарды» разделались с рижским «Динамо» (3:2 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Металлурга» Мг оценивается в 1.35, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.70, а на победу «Сочи» — 7.20.

При новом тренере дела у сочинцев не особо изменились. Команда по-прежнему часто проигрывает и очень много пропускает.