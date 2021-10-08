В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Йокерит». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 8 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

После 14 поединков на счету уфимцев имеется 22 очка. С такой статистикой набранных баллов команда занимает второе место в зачете Восточной конференции.

В новый сезон «Салават Юлаев» втиснулся с семью победами кряду в основное время. А 21 сентября его беспроигрышную серию убила «Северсталь» (1:2).

После неожиданного поражения в Череповце подопечные Томи Ламсы выдали еще три победы. Они обыграли СКА (4:2), «Локомотив» (3:2 ОТ) и «Автомобилист» (3:2).

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В двух следующих встречах зеленые остались без очков. «Юлаевцы» слились «Сибири» (1:3) и «Ак Барсу» (0:2). В своем последнем поединке «Салават Юлаев» разнес «Сочи» (3:0).

«Йокерит»

Коллектив, представляющий город Хельсинки, провел в регулярном чемпионате 15 матчей, в которых взял 23 очка. В турнирной таблице Запада он вырвался на первое место.

После двух осечек на старте сезона «Йокерит» вынес соперников 11 раз кряду. Началась беспроигрышная серия «шутов» с поединка против «Трактора» 6 сентября (5:4 ОТ).

Три последних встречи отрезка без поражений подопечные Лаури Марьямяки провели на «Хартвалл Арене». Дома финны разделались с «Сочи» (4:2), «Ак Барсом» (4:3 ОТ) и «Северсталью» (4:1).

Обломалась же 11-матчевая серия без поражений «Йокерита» в противостоянии с «Трактором» в Челябинске (2:3 Б). А в недавней игре «джокеры» пострадали от «Автомобилиста» (1:5).

Прогноз и ставка

Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 2.18, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Йокерита» — 2.79.

После предыдущих потерь очков «шуты», безусловно, захотят вернуть себе свою беспроигрышную форму .

Против одной из сильнейших на данный момент команд Востока воевать будет тяжело, но излишнее желание может помочь финнам взять очки в Уфе. Наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» в матче за 2.11.