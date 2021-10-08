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    В Уфе «Йокерит» забудет о предыдущих неудачах

    «Салават Юлаев» — «Йокерит». Прогноз и ставка (к. 2.11) на хоккейный матч КХЛ 8 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Йокерит»
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    Петтери Линдбом
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Йокерит». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 8 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 08 Октября 2021 года
    Салават Юлаев
  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Йокерит Йокерит
  • Хельсинки
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 4.45
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Салават Юлаев»

    После 14 поединков на счету уфимцев имеется 22 очка. С такой статистикой набранных баллов команда занимает второе место в зачете Восточной конференции.

    В новый сезон «Салават Юлаев» втиснулся с семью победами кряду в основное время. А 21 сентября его беспроигрышную серию убила «Северсталь» (1:2).

    После неожиданного поражения в Череповце подопечные Томи Ламсы выдали еще три победы. Они обыграли СКА (4:2), «Локомотив» (3:2 ОТ) и «Автомобилист» (3:2).

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    В двух следующих встречах зеленые остались без очков. «Юлаевцы» слились «Сибири» (1:3) и «Ак Барсу» (0:2). В своем последнем поединке «Салават Юлаев» разнес «Сочи» (3:0).

    «Йокерит»

    Коллектив, представляющий город Хельсинки, провел в регулярном чемпионате 15 матчей, в которых взял 23 очка. В турнирной таблице Запада он вырвался на первое место.

    После двух осечек на старте сезона «Йокерит» вынес соперников 11 раз кряду. Началась беспроигрышная серия «шутов» с поединка против «Трактора» 6 сентября (5:4 ОТ).

    Три последних встречи отрезка без поражений подопечные Лаури Марьямяки провели на «Хартвалл Арене». Дома финны разделались с «Сочи» (4:2), «Ак Барсом» (4:3 ОТ) и «Северсталью» (4:1).

    Обломалась же 11-матчевая серия без поражений «Йокерита» в противостоянии с «Трактором» в Челябинске (2:3 Б). А в недавней игре «джокеры» пострадали от «Автомобилиста» (1:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 2.18, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Йокерита» — 2.79.

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    После предыдущих потерь очков «шуты», безусловно, захотят вернуть себе свою беспроигрышную форму.

    Против одной из сильнейших на данный момент команд Востока воевать будет тяжело, но излишнее желание может помочь финнам взять очки в Уфе. Наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» в матче за 2.11.

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    «Салават Юлаев» — «Йокерит»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на хоккей. В Уфе «Йокерит» забудет о предыдущих неудачах
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