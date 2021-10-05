В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет в ледовом дворце «Большой» 5 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Команда из Краснодарского края успела поучаствовать в 14 матчах сезона, в которых заработала всего 8 очков. В турнирной таблице Западной конференции она застряла на восьмом месте.

В начале текущей регулярки «Сочи» оформил пару побед. Но после удачного старта «леопардов» настигла черная полоса. Они проиграли в семи встречах кряду.

Размочить все те проблемные результаты «Сочи» удалось 20 сентября в поединке с «Нефтехимиком» (1:0). А затем команда уступила «Динамо» Москва (0:4), «Йокериту» (2:4), «Динамо» Рига (1:2) и «Авангарду» (1:3).

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После встречи с омскими ребятами тренер Евгений Ставровский покинул свой пост, а его место занял Андрей Назаров. С новым менеджером «Сочи» был раздавлен минским «Динамо» (3:7).

«Салават Юлаев»

Коллектив из Уфы провел в чемпионате 13 матчей, после которых он оказался вторым в турнирной таблице Восточной конференции с 20 очками в резерве.

На старте этого сезона «Салават Юлаев» сносил всех на своем пути. В семи играх подряд зеленые победили. А 21 сентября «юлаевцы» неожиданно уступили «Северстали» в гостях (1:2).

После проигранной встречи в Череповце подопечные Томи Ламсы отпраздновали очередные победы, обыграв СКА (4:2), «Локомотив» (3:2 ОТ) и «Автомобилист» (3:2).

Затем у себя дома «Салават Юлаев» потерял очки в противостоянии с «Сибирью» (1:3), а позже в Казани он слил «зеленое дерби» «Ак Барсу» (0:2).

Прогноз и ставка

Победа «Сочи» оценивается в 4.84, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.64, а на победу «Салавата Юлаева» — 1.58.

Серия поражений сочинцев увеличились до пяти матчей, в четырех из которых «леопарды» пропускали в свои ворота 3+ гола .

«Юлаевцы» же в паре недавних встреч также остались без очков. Но вернуть былую уверенность уфимцам может помочь яркое выступление с аутсайдерами Запада. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 3 за 1.91.