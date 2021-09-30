В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Арене Мытищи» 30 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Куньлунь» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куньлунь»

Китайская команда в 11 встречах смогла забрать себе 6 баллов. В турнирной таблице Восточной конференции она расположилась на девятой позиции.

Первую победу в сезоне «Куньлунь» сенсационно отпраздновал в матче с «Ак Барсом» (4:3), после которого пекинцы уступили двум соперникам в результативных играх. Это были «Динамо» Рига (5:6) и «Йокерит» (5:6).

Еще пару баллов подопечные Айвана Занатты урвали в противостоянии с «Сочи» (3:2 Б), а затем команду ждала серия из пяти поражений кряду.

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Проиграл «Куньлунь» «Автомобилисту» (1:5), «Салавату» (1:5), «Трактору» (1:4), «Сибири» (0:1) и «Амуру» (0:2). В своем последнем же матче ребята Занатты припечатали «Адмирал» (3:1).

«Динамо» Москва

Столичный клуб принял участие в десяти играх и заработал за этот период 18 очков. В Западной конференции он вернулся на первое место.

На старте сезона «Динамо» Москва трижды выступило на «ВТБ Арене». Дома бело-синие одержали верх над «Динамо» Минск (4:1), «Сибирью» (4:0) и «Авангардом» (5:2).

Серию побед столичные парни продолжили и на выезде. В гостях подопечные Алексея Кудашова прихлопнули «Амур» (6:2), «Адмирал» (5:3) и «Сибирь» (4:1).

Далее москвичи разгромили «Динамо» Рига (4:1) и «Сочи» (4:0), а вот 25 числа команда Кудашова впервые в сезоне проиграла. Уступила она «Торпедо» (2:4). После поражения в Нижнем Новгороде динамовцы разнесли «Спартак» (6:3).

Прогноз и ставка

Победа «Куньлуня» оценивается в 6.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.10, а на победу «Динамо» Москва — 1.42.

Матчи с участием столичной команды продолжают пробивать тотал «больше» , в то время как «Куньлунь» играет скромнее, к тому же пекинцы практически всегда уступают.

В предстоящем поединке, как и в трех предыдущих очных встречах, динамовцы не только готовы взять очередную победу, но и снова набить сетку «Куньлуня» горой шайб. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.82.