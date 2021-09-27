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    Встреча в Нижнем Новгороде не пробьет тотал «больше»?

    «Торпедо» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 2.04) на хоккейный матч КХЛ 27 сентября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Трактор
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Трактор»
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    Сергей Гончарук
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Трактор». Игра пройдет в КРК «Нагорный» 27 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 27 Сентября 2021 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
    •

    «Торпедо»

    После десяти встреч нижегородская команда имеет в своем активе 9 очков, которые делают ее восьмой в турнирной таблице Восточной конференции.

    Первую победу в сезоне «Торпедо» оформило за пределами родной арены. В Казани «автозаводцы» разделались с «Ак Барсом» (3:1).

    Чуть позже подопечные Дэвида Немировского крупно влетели «Сибири» (0:3), а затем стрельнули победами над «Сочи» (2:1) и СКА (3:2). После этого нижегородцев настигла серия поражений.

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    «Торпедо» проиграло «Динамо» Рига (1:2), «Йокериту» (4:5 Б), «Локомотиву» (3:4) и еще раз «Йокериту» (2:4). В недавней же встрече «автозаводцы» сотворили сенсацию, прихлопнув «Динамо» Москва (4:2).

    «Трактор»

    На счету челябинского коллектива имеется 17 очков, которые ему удалось накопить за 10 матчей. В таблице Восточной конференции команда занимает третье место.

    После волевой победы над «Сибирью» в дебютном поединке КХЛ (3:2 ОТ) «Трактор» пережил поражение в результативной игре с «Йокеритом» (4:5 ОТ).

    Далее команда Анвара Гатиятулина провела победную серию из пяти встреч. Она обыграла «Динамо» Рига (6:2), «Северсталь» (2:1 Б), «Витязь» (4:3), «Нефтехимик» (4:1) и «Куньлунь» (4:1).

    Жестко обломало «танкистов» минское «Динамо» в матче 20 сентября (0:5). А после того поражения «Трактор» победил ЦСКА (2:1) и «Автомобилист» (2:1 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа «Торпедо» оценивается в 2.55, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Трактора» — 2.38.

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    Свои последние поединки «Трактор», который на данном этапе сезона выглядит солиднее нижегородцев, проводит не слишком результативно.

    Челябинцы добиваются своего, не затрачивая много энергии в атаке. В трех матчах из пяти предыдущих общий тотал не переваривал за 4 гола. Нечто подобное зрители увидят и в «Нагорном». Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 2.04.

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    «Торпедо» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 27.09.2021. Прогнозы на хоккей. Встреча в Нижнем Новгороде не пробьет тотал «больше»?
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