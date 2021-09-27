В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Трактор». Игра пройдет в КРК «Нагорный» 27 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

После десяти встреч нижегородская команда имеет в своем активе 9 очков, которые делают ее восьмой в турнирной таблице Восточной конференции.

Первую победу в сезоне «Торпедо» оформило за пределами родной арены. В Казани «автозаводцы» разделались с «Ак Барсом» (3:1).

Чуть позже подопечные Дэвида Немировского крупно влетели «Сибири» (0:3), а затем стрельнули победами над «Сочи» (2:1) и СКА (3:2). После этого нижегородцев настигла серия поражений.

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«Торпедо» проиграло «Динамо» Рига (1:2), «Йокериту» (4:5 Б), «Локомотиву» (3:4) и еще раз «Йокериту» (2:4). В недавней же встрече «автозаводцы» сотворили сенсацию, прихлопнув «Динамо» Москва (4:2).

«Трактор»

На счету челябинского коллектива имеется 17 очков, которые ему удалось накопить за 10 матчей. В таблице Восточной конференции команда занимает третье место.

После волевой победы над «Сибирью» в дебютном поединке КХЛ (3:2 ОТ) «Трактор» пережил поражение в результативной игре с «Йокеритом» (4:5 ОТ).

Далее команда Анвара Гатиятулина провела победную серию из пяти встреч. Она обыграла «Динамо» Рига (6:2), «Северсталь» (2:1 Б), «Витязь» (4:3), «Нефтехимик» (4:1) и «Куньлунь» (4:1).

Жестко обломало «танкистов» минское «Динамо» в матче 20 сентября (0:5). А после того поражения «Трактор» победил ЦСКА (2:1) и «Автомобилист» (2:1 Б).

Прогноз и ставка

Победа «Торпедо» оценивается в 2.55, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Трактора» — 2.38.

Свои последние поединки «Трактор», который на данном этапе сезона выглядит солиднее нижегородцев, проводит не слишком результативно.