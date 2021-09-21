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    «Салават Юлаев» не собирается терять очки в Череповце

    «Северсталь» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставка (к. 2.15) на хоккейный матч КХЛ 21 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Салават Юлаев»
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    Пётр Хохряков
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 21 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Сентября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 3.45
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    «Северсталь»

    В семи играх череповецкий клуб сумел набрать всего 5 баллов, из-за чего он застрял на последней позиции в таблице Западной конференции.

    Первые потери очков «Северсталь» пережила в стартовых поединках, которые прошли на родной для нее арене. На глазах у любимых фанатов «сталь» уступила СКА (2:3) и «Динамо» Минск (1:4).

    В двух следующих домашних встречах подопечные Андрея Разина поборолись за очки с «Адмиралом» (3:2 ОТ) и «Трактором» (1:2 Б), а затем в гостях череповчане обыграли «Сибирь» (4:2).

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    После хорошей встречи в Новосибирске «Северсталь», будучи в разъездах, пережила очередные неудачи. Проиграла команда Разина «Амуру» (2:3) и «Адмиралу» (1:4).

    «Салават Юлаев»

    Начало сезона от уфимцев не может не поразить даже нейтральных болельщиков. В семи играх «юлаевцы» одержали 7 побед и заняли первое место на Востоке с 14 очками.

    Три стартовых поединка новой регулярки «Салават Юлаев» провел в гостях. Сперва он растоптал «Барыс» (5:1), после чего разделался с «Автомобилистом» (4:2) и уничтожил «Магнитку» (7:2).

    Домашний этап подопечные Томи Ламсы встретили более лайтовой победой над «Спартаком» (2:1). Еще в паре игр в Уфе «юлаевцы» грохнули «Нефтехимик» (5:1) и «Куньлунь» (5:1).

    Самый скромный результат «Салават Юлаев» оформил 18 сентября. В тот вечер парни Ламсы в родных стенах всухую победили «Динамо» Минск (1:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Северстали» оценивается в 3.48, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Салавата Юлаева» — 1.88.

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    Для череповецкой команды новый сезон начался проблематично. Коллектив Разина часто сливается и не может подняться выше последней строчки на Западе.

    Уверенно идущий соперник из Уфы не намерен допускать первую осечку в чемпионате в противостоянии с таким соперником. Наши прогноз и ставка — победа «Салавата Юлаева» с форой -1 за 2.15.

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    «Северсталь» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 21.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Салават Юлаев» не собирается терять очки в Череповце
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