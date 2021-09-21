В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 21 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

В семи играх череповецкий клуб сумел набрать всего 5 баллов, из-за чего он застрял на последней позиции в таблице Западной конференции.

Первые потери очков «Северсталь» пережила в стартовых поединках, которые прошли на родной для нее арене. На глазах у любимых фанатов «сталь» уступила СКА (2:3) и «Динамо» Минск (1:4).

В двух следующих домашних встречах подопечные Андрея Разина поборолись за очки с «Адмиралом» (3:2 ОТ) и «Трактором» (1:2 Б), а затем в гостях череповчане обыграли «Сибирь» (4:2).

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После хорошей встречи в Новосибирске «Северсталь», будучи в разъездах, пережила очередные неудачи. Проиграла команда Разина «Амуру» (2:3) и «Адмиралу» (1:4).

«Салават Юлаев»

Начало сезона от уфимцев не может не поразить даже нейтральных болельщиков. В семи играх «юлаевцы» одержали 7 побед и заняли первое место на Востоке с 14 очками.

Три стартовых поединка новой регулярки «Салават Юлаев» провел в гостях. Сперва он растоптал «Барыс» (5:1), после чего разделался с «Автомобилистом» (4:2) и уничтожил «Магнитку» (7:2).

Домашний этап подопечные Томи Ламсы встретили более лайтовой победой над «Спартаком» (2:1). Еще в паре игр в Уфе «юлаевцы» грохнули «Нефтехимик» (5:1) и «Куньлунь» (5:1).

Самый скромный результат «Салават Юлаев» оформил 18 сентября. В тот вечер парни Ламсы в родных стенах всухую победили «Динамо» Минск (1:0).

Прогноз и ставка

Победа «Северстали» оценивается в 3.48, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Салавата Юлаева» — 1.88.

Для череповецкой команды новый сезон начался проблематично. Коллектив Разина часто сливается и не может подняться выше последней строчки на Западе.