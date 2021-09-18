В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 18 сентября. Начало встречи — в 17:30 мск. «Ак Барс» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

В активе казанского клуба сейчас имеется 7 очков, которые он забрал в 7 поединках. В турнирной таблице Восточной конференции «барсы» замыкают топ-5.

Этот сезон подопечные Дмитрия Квартальнова начали красиво, добыв разгромную победу над «Йокеритом» (3:0). Но после крепкого старта казанцы трижды кряду проиграли.

На «Татнефть-Арене» «Ак Барс» уступил «Куньлуню» (3:4), «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (1:2 ОТ). А вторую победу в регулярке команда оформила в выездной встрече с «Витязем» (2:1 ОТ).

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Очередную потерю очков «Ак Барс» перенес в гостевом поединке с минским «Динамо» (2:5). Несколько дней назад казанцы одержали верх над «Сочи» (3:2 Б).

«Сочи»

Команда из Краснодарского края заработала 6 баллов в семи играх, что позволяет ей занять лишь девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Новый сезон «Сочи» встретил двумя победами в «Большом». В тех матчах «леопарды» забросили соперникам 4+ шайбы. Обыграли они «Амур» (4:0) и «Витязь» (6:5 ОТ).

После двух крутых выступлений парни Евгения Ставровского пережили пять поражений кряду. И началась данная серия с поединка против ЦСКА (1:4).

В следующих гостевых матчах «Сочи» сдался «Торпедо» (1:2) и «Куньлуню» (2:3 Б), а в «Большом» команда пережила потери в противостояниях с «Ак Барсом» (2:3 Б) и СКА (0:2).

Прогноз и ставка

Победа «Ак Барса» оценивается в 1.33, на ничью букмекеры дают 5.60, а на победу «Сочи» — 8.00.

Если говорить о турнирных показателях, то на данный момент «Ак Барс» не очень-то и оторвался от «Сочи». Казанцы имеют лишь на 1 балл больше, а разница голов примерно одинаковая.