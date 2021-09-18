«Ак Барс»
В активе казанского клуба сейчас имеется 7 очков, которые он забрал в 7 поединках. В турнирной таблице Восточной конференции «барсы» замыкают топ-5.
Этот сезон подопечные Дмитрия Квартальнова начали красиво, добыв разгромную победу над «Йокеритом» (3:0). Но после крепкого старта казанцы трижды кряду проиграли.
На «Татнефть-Арене» «Ак Барс» уступил «Куньлуню» (3:4), «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (1:2 ОТ). А вторую победу в регулярке команда оформила в выездной встрече с «Витязем» (2:1 ОТ).
Очередную потерю очков «Ак Барс» перенес в гостевом поединке с минским «Динамо» (2:5). Несколько дней назад казанцы одержали верх над «Сочи» (3:2 Б).
«Сочи»
Команда из Краснодарского края заработала 6 баллов в семи играх, что позволяет ей занять лишь девятое место в турнирной таблице Западной конференции.
Новый сезон «Сочи» встретил двумя победами в «Большом». В тех матчах «леопарды» забросили соперникам 4+ шайбы. Обыграли они «Амур» (4:0) и «Витязь» (6:5 ОТ).
После двух крутых выступлений парни Евгения Ставровского пережили пять поражений кряду. И началась данная серия с поединка против ЦСКА (1:4).
В следующих гостевых матчах «Сочи» сдался «Торпедо» (1:2) и «Куньлуню» (2:3 Б), а в «Большом» команда пережила потери в противостояниях с «Ак Барсом» (2:3 Б) и СКА (0:2).
Прогноз и ставка
Победа «Ак Барса» оценивается в 1.33, на ничью букмекеры дают 5.60, а на победу «Сочи» — 8.00.
Если говорить о турнирных показателях, то на данный момент «Ак Барс» не очень-то и оторвался от «Сочи». Казанцы имеют лишь на 1 балл больше, а разница голов примерно одинаковая.
Домашний матч с сочинцами для нынешнего «Ак Барса»