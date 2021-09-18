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    В Казани сочинцы проведут хороший матч

    «Ак Барс» — «Сочи». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч КХЛ 18 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Сочи»
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    Виктор Балдаев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 18 сентября. Начало встречи — в 17:30 мск. «Ак Барс» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ак Барс»

    В активе казанского клуба сейчас имеется 7 очков, которые он забрал в 7 поединках. В турнирной таблице Восточной конференции «барсы» замыкают топ-5.

    Этот сезон подопечные Дмитрия Квартальнова начали красиво, добыв разгромную победу над «Йокеритом» (3:0). Но после крепкого старта казанцы трижды кряду проиграли.

    На «Татнефть-Арене» «Ак Барс» уступил «Куньлуню» (3:4), «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (1:2 ОТ). А вторую победу в регулярке команда оформила в выездной встрече с «Витязем» (2:1 ОТ).

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    Очередную потерю очков «Ак Барс» перенес в гостевом поединке с минским «Динамо» (2:5). Несколько дней назад казанцы одержали верх над «Сочи» (3:2 Б).

    «Сочи»

    Команда из Краснодарского края заработала 6 баллов в семи играх, что позволяет ей занять лишь девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

    Новый сезон «Сочи» встретил двумя победами в «Большом». В тех матчах «леопарды» забросили соперникам 4+ шайбы. Обыграли они «Амур» (4:0) и «Витязь» (6:5 ОТ).

    После двух крутых выступлений парни Евгения Ставровского пережили пять поражений кряду. И началась данная серия с поединка против ЦСКА (1:4).

    В следующих гостевых матчах «Сочи» сдался «Торпедо» (1:2) и «Куньлуню» (2:3 Б), а в «Большом» команда пережила потери в противостояниях с «Ак Барсом» (2:3 Б) и СКА (0:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Ак Барса» оценивается в 1.33, на ничью букмекеры дают 5.60, а на победу «Сочи» — 8.00.

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    Если говорить о турнирных показателях, то на данный момент «Ак Барс» не очень-то и оторвался от «Сочи». Казанцы имеют лишь на 1 балл больше, а разница голов примерно одинаковая.

    Домашний матч с сочинцами для нынешнего «Ак Барса» не будет проходным, поэтому наши прогноз и ставка — победа «Сочи» с форой +2 за 2.00.

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    «Ак Барс» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Прогнозы на хоккей. В Казани сочинцы проведут хороший матч
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