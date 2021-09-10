В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 10 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Приняв участие в четырех матчах, московский клуб сумел отобрать у соперников 6 баллов и переместился на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции.

На старте сезона ЦСКА отправился в Балашиху, где провел Матч Открытия с «Авангардом». Но испытание в гостях превратилось для красно-синих в избиение — 0:4.

Во втором поединке подопечные Сергея Фёдорова зарубились с «Динамо» Рига. В противостоянии с латвийцами ЦСКА не без труда победил — 3:2.

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Затем москвичей ждал визит в Краснодарский край на матч с «Сочи», где «армейцы» уверенно разобрались с соперниками — 4:1. В последней игре ЦСКА прибил «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» — 2:1 ОТ.

«Локомотив»

Ярославский клуб провел в новой регулярке три поединка, в ходе которых получил 3 балла. В зачете Западной конференции он оказался восьмым.

В первом матче сезона «Локомотив» у себя дома встретился с «Динамо» Рига. В напряженном противостоянии хозяева «Арены 2000» оказались сильнее — 3:2.

Затем ребят Андрея Скабелки ждала игра со СКА. В ней «Локомотив» также потратил немало сил, но уступил питерцам в серии буллитов — 3:4 Б.

Третий поединок хоккеисты из Ярославля провели против минского «Динамо». И снова «Локо» уступил в результативной битве — 3:4.

Прогноз и ставка

Победа ЦСКА оценивается в 2.21, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу «Локомотива» — 3.09.

Ярославцы в двух матчах из трех в новом сезоне забивали свои первые голы в стартовой двадцатиминутке.

Не всегда это как-то помогало команде, но все же такая статистика говорит о готовности «Локо» без промедлений включаться в игру .

Нет никаких сомнений в том, что свой первый голевой момент ребята Скабелки найдут и в поединке с «армейцами». Наши прогноз и ставка — «Локомотив» забьет в первом периоде за 2.05.