В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 6 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

После двух матчей «народная команда» имеет в своем резерве 4 балла. А по лучшей разнице забитых/пропущенных ей даже удалось возглавить Западную конференцию.

На старте КХЛ «Спартак» у себя дома встретил «Адмирал». В этом поединке красно-белые не были радушными и раздавили «морячков» (4:1).

Соперником москвичей во второй встрече оказался «Амур». В противостоянии с хабаровчанами подопечные Бориса Миронова также были сильнее (3:1).

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Если говорить о статистике, то в этой игре «Спартак» позволил «тигрятам» чаще бить по воротам, но сами столичные парни стрельнули 15% реализацией.

«Витязь»

Хоккеисты, представляющие Подольск, в двух играх сумели заполучить 3 очка и забить больше остальных на Западе — 11 голов. В таблице конференции «богатыри» четвертые.

На первую игру «Витязь» отправился в Нижний Новгород, где в «Нагорном» провел результативный матч с «Торпедо». В этом поединке сильнее оказались как раз гости (6:3).

Напряженнее получилась встреча в Сочи, где подопечные Юрия Бабенко потерпели поражение от местной команды в дополнительное время — 5:6 ОТ.

В противостоянии с «Сочи» «Витязь» спасал себя по ходу игры с 0:4. Во втором периоде соперники по разу обменялись голами, а в третьей двадцатиминутке «богатыри» стрельнули четырьмя шайбами. В овертайме же гости сдались.

Прогноз и ставка

Победа «Спартака» оценивается в 2.03, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Витязя» — 3.11.

В обоих матчах с участием «Витязя» было забито 9+ шайб, в то время как «Спартак» выступал менее результативно, но эффективнее.