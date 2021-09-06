ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ансу Фати«Барселона» жаждет стереть следы Месси Сборная РоссииПервый триумф Карпина. Сборная России вышла на первое место в группе Криштиану Роналду перешел в «МЮ» за скромную суммуКлубы стали тратить меньше денег на трансферы. Почему и надолго ли?
  • 07:17
    • Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады
  • 06:59
    • Павлюченкова пробилась в 1/8 финала US Open
  • 06:45
    • Карацев завершил выступление на US Open
  • 20:54
    • Сборная России одержала первую победу под руководством Карпина
  • 23:50
    • Сборная Нидерландов отгрузила четыре мяча Черногории
  • 23:40
    • Сборные Украины и Франции обменялись голами
  • 23:35
    • Гол Брозовича позволил Хорватии обыграть Словакию
    Все новости спорта

    Ждать ли от «Спартака» третьей результативной встречи?

    «Спартак» — «Витязь». Прогноз и ставка (к. 2.34) на хоккейный матч КХЛ 6 сентября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Спартак Прогнозы на Витязь
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Витязь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Солодухин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 6 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 06 Сентября 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 Витязь Витязь
  • Подольск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
    •

    «Спартак»

    После двух матчей «народная команда» имеет в своем резерве 4 балла. А по лучшей разнице забитых/пропущенных ей даже удалось возглавить Западную конференцию.

    На старте КХЛ «Спартак» у себя дома встретил «Адмирал». В этом поединке красно-белые не были радушными и раздавили «морячков» (4:1).

    Соперником москвичей во второй встрече оказался «Амур». В противостоянии с хабаровчанами подопечные Бориса Миронова также были сильнее (3:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    Если говорить о статистике, то в этой игре «Спартак» позволил «тигрятам» чаще бить по воротам, но сами столичные парни стрельнули 15% реализацией.

    «Витязь»

    Хоккеисты, представляющие Подольск, в двух играх сумели заполучить 3 очка и забить больше остальных на Западе — 11 голов. В таблице конференции «богатыри» четвертые.

    На первую игру «Витязь» отправился в Нижний Новгород, где в «Нагорном» провел результативный матч с «Торпедо». В этом поединке сильнее оказались как раз гости (6:3).

  • Как минимум пять причин следить за новым сезоном КХЛ
  • Рассказываем о моментах, благодаря которым КХЛ 21/22 станет интереснее
  • 31/08/2021

    • Напряженнее получилась встреча в Сочи, где подопечные Юрия Бабенко потерпели поражение от местной команды в дополнительное время — 5:6 ОТ.

    В противостоянии с «Сочи» «Витязь» спасал себя по ходу игры с 0:4. Во втором периоде соперники по разу обменялись голами, а в третьей двадцатиминутке «богатыри» стрельнули четырьмя шайбами. В овертайме же гости сдались.

    Прогноз и ставка

    Победа «Спартака» оценивается в 2.03, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Витязя» — 3.11.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В обоих матчах с участием «Витязя» было забито 9+ шайб, в то время как «Спартак» выступал менее результативно, но эффективнее.

    В грядущем поединке стоит также ждать веселой игры, но с преимуществом хозяев. Наши прогноз и ставка — «Спартак» не проиграет + тотал больше 4.5 за 2.34.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.26
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Текстильщик — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Белоруссия — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Металлург Липецк — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Олимп-Долгопрудный — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Оренбург — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  3.24
  • Прогноз на матч Волгарь — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Акрон — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Томь
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Факел — Краснодар-2
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Спартак» — «Витязь»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 06.09.2021. Прогнозы на хоккей. Ждать ли от «Спартака» третьей результативной встречи?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры