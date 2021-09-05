В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 5 сентября. Начало встречи — в 17:30 мск. «Динамо» Москва — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

В первой игре сезона москвичи принимали соперников из Минска. В матче против белорусов подопечные Алексея Кудашова смогли добыть крупную победу — 4:1.

В упомянутой встрече «Динамо» Москва реализовало 14.81% всех бросков в створ. Всего в рамку «зубров» сине-белые пробили 27 раз, а в их сторону прилетело 17 попыток.

В прошлом сезоне «Динамо» под руководством Владимира Крикунова заняла третье место в таблице Западной конференции, а в плей-офф москвичи добрались до четвертьфинала.

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В ходе летней предсезонки подопечные Алексея Кудашова десять товарищеских встреч. Выиграть динамовцам удалось в восьми матчах.

«Сибирь»

Парни из Новосибирска свой первый матч сезона провели в Челябинске против «Трактора». В гостевом поединке дело дошло до овертайма, в котором «Сибирь» проиграла (2:3 ОТ).

В зарубе на «Трактор Арене» подопечные Андрея Мартемьянова обеспечили себе фору в 2 шайбы к 10-й минуте первого периода. Затем они подумали, что ситуация под контролем и ошиблись.

В прошлом же сезоне Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» смогла заработать 58 очков в 60 встречах. В Восточной конференции она оказалась девятой.

В рамках предсезонной кампании сибиряки поучаствовали в десяти матчах. Победить же подопечным Андрея Мартемьянова удалось в половине товарняков.

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Москва оценивается в 1.73, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.34, а на победу «Сибири» — 4.04.

В первом поражении «Сибирь» может винить только себя. Заполучив преимущество, они его растранжирила и дальше не исправила сттуацию.

«Динамо» же после крупной победы, безусловно, начало верить в собственные силы, однако гости из Новосибирска не намерены повторять печальный опыт клуба из Минска. Наши прогноз и ставка — победа «Сибири» с форой +1 за 1.83.