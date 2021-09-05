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    «Сибирь» не позволит обыграть себя крупно динамовцам?

    «Динамо» Москва — «Сибирь». Прогноз и ставка (к. 1.83) на хоккейный матч КХЛ 5 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Сибирь»
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    Вадим Шипачев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 5 сентября. Начало встречи — в 17:30 мск. «Динамо» Москва — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 05 Сентября 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 17:30 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
    •

    «Динамо» Москва

    В первой игре сезона москвичи принимали соперников из Минска. В матче против белорусов подопечные Алексея Кудашова смогли добыть крупную победу — 4:1.

    В упомянутой встрече «Динамо» Москва реализовало 14.81% всех бросков в створ. Всего в рамку «зубров» сине-белые пробили 27 раз, а в их сторону прилетело 17 попыток.

    В прошлом сезоне «Динамо» под руководством Владимира Крикунова заняла третье место в таблице Западной конференции, а в плей-офф москвичи добрались до четвертьфинала.

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    В ходе летней предсезонки подопечные Алексея Кудашова десять товарищеских встреч. Выиграть динамовцам удалось в восьми матчах.

    «Сибирь»

    Парни из Новосибирска свой первый матч сезона провели в Челябинске против «Трактора». В гостевом поединке дело дошло до овертайма, в котором «Сибирь» проиграла (2:3 ОТ).

    В зарубе на «Трактор Арене» подопечные Андрея Мартемьянова обеспечили себе фору в 2 шайбы к 10-й минуте первого периода. Затем они подумали, что ситуация под контролем и ошиблись.

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  • 31/08/2021

    • В прошлом же сезоне Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» смогла заработать 58 очков в 60 встречах. В Восточной конференции она оказалась девятой.

    В рамках предсезонной кампании сибиряки поучаствовали в десяти матчах. Победить же подопечным Андрея Мартемьянова удалось в половине товарняков.

    Прогноз и ставка

    Победа «Динамо» Москва оценивается в 1.73, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.34, а на победу «Сибири» — 4.04.

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    В первом поражении «Сибирь» может винить только себя. Заполучив преимущество, они его растранжирила и дальше не исправила сттуацию.

    «Динамо» же после крупной победы, безусловно, начало верить в собственные силы, однако гости из Новосибирска не намерены повторять печальный опыт клуба из Минска. Наши прогноз и ставка — победа «Сибири» с форой +1 за 1.83.

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    «Динамо» Москва — «Сибирь»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 05.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Сибирь» не позволит обыграть себя крупно динамовцам?
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