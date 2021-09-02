В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Динамо» Рига. Игра пройдет на «Арене-2000» 2 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Динамо» Рига: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

В минувшем сезоне ярославцы с Андреем Скабелкой во главе финишировали четвертыми в зачете Западной конференции. В 60 играх «Локо» удалось настрелять 83 балла.

В Кубке Гагарина «Локомотив» пробился в четвертьфинал. На этой стадии его остановил ЦСКА, который в итоге дошел до финала — 3:4 в серии.

Перед началом будущего сезона ярославцы провели семь товарняков. Стартанул «Локо» с трех побед, обыграв «Северсталь» (4:1), «Салават Юлаев» (4:3) и «Автомобилист» (3:0).

Все прогнозы на КХЛ

После удачных матчей «Локомотив» пережил три поражения. Его соперниками были «Трактор» (0:3), «Автомобилист» (1:2 Б) и «Сибирь» (2:3). В игре 27 августа ярославцы победили «Сибирь» (1:0).

«Динамо» Рига

Латвийский представитель Континентальной хоккейной лиги провел прошлый сезон катастрофически. В 60 играх он накопил всего 28 очков и пропустил 211 голов.

Очевидно, что с такими показателями команда под опекой Петериса Скудры финишировала последней в своем дивизионе. С нового сезона «Динамо» Рига будет руководить специалист Сергей Зубов.

Перед началом КХЛ динамовцы провели всего три контрольных поединка. В этих матчах рижане проиграли, пропустив суммарно 12 шайб.

Дважды «Динамо» Рига пострадало от «Йокерита» (0:5, 2,5). А в последней встрече латвийцы не справились с минским «Динамо» (2:3 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Локомотива» оценивается в 1.57, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.80, а на победу «Динамо» Рига — 4.78.

Как показывают результаты рижан в товарняках, проблемы команды никуда не исчезли с новым тренером.