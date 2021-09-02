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    «Локо» стартует в КХЛ с крупной победы?

    «Локомотив» — «Динамо» Рига. Прогноз и ставка (к. 1.96) на хоккейный матч КХЛ 2 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Динамо» Рига
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    Андре Петерссон
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Динамо» Рига. Игра пройдет на «Арене-2000» 2 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Динамо» Рига: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Сентября 2021 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:00 Динамо Рига Динамо Рига
  • Рига
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.48
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 6.00
  • Ставка!
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    «Локомотив»

    В минувшем сезоне ярославцы с Андреем Скабелкой во главе финишировали четвертыми в зачете Западной конференции. В 60 играх «Локо» удалось настрелять 83 балла.

    В Кубке Гагарина «Локомотив» пробился в четвертьфинал. На этой стадии его остановил ЦСКА, который в итоге дошел до финала — 3:4 в серии.

    Перед началом будущего сезона ярославцы провели семь товарняков. Стартанул «Локо» с трех побед, обыграв «Северсталь» (4:1), «Салават Юлаев» (4:3) и «Автомобилист» (3:0).

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    После удачных матчей «Локомотив» пережил три поражения. Его соперниками были «Трактор» (0:3), «Автомобилист» (1:2 Б) и «Сибирь» (2:3). В игре 27 августа ярославцы победили «Сибирь» (1:0).

    «Динамо» Рига

    Латвийский представитель Континентальной хоккейной лиги провел прошлый сезон катастрофически. В 60 играх он накопил всего 28 очков и пропустил 211 голов.

    Очевидно, что с такими показателями команда под опекой Петериса Скудры финишировала последней в своем дивизионе. С нового сезона «Динамо» Рига будет руководить специалист Сергей Зубов.

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    • Перед началом КХЛ динамовцы провели всего три контрольных поединка. В этих матчах рижане проиграли, пропустив суммарно 12 шайб.

    Дважды «Динамо» Рига пострадало от «Йокерита» (0:5, 2,5). А в последней встрече латвийцы не справились с минским «Динамо» (2:3 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Локомотива» оценивается в 1.57, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.80, а на победу «Динамо» Рига — 4.78.

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    Как показывают результаты рижан в товарняках, проблемы команды никуда не исчезли с новым тренером.

    Разумеется, ему понадобится время, но «Локо» не будет подстраиваться под соперника и проведет мощную игру при родных болельщиках. Наши прогноз и ставка — победа «Локомотива» с форой -1.5 за 1.96.

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    «Локомотив» — «Динамо» Рига: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 02.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Локо» стартует в КХЛ с крупной победы?
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