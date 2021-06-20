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    «Айлендерс» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставка (к. 2.50) на хоккейный матч Кубка Стэнли 20 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Тампа-Бэй»
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    Янни Гурд
    В четвертом матче 1/2 финала Кубка Стэнли «Айлендерс» будут принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 20 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. «Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 20 Июня 2021 года
    Нью-Йорк Айлендерс
  • Кубок Стэнли
    •  Нью-Йорк Айлендерс 03:00 Тампа-Бэй Тампа-Бэй
  • Тампа
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.75
  • X
  • 4.05
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  • 2.25
  • Ставка!
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    «Айлендерс»

    Первым соперником «островитян» в Кубке Стэнли 2020/21 оказался «Питтсбург», с которым «Айлс» провели шесть матчей. Дебютную встречу им удалось вытащить в овертайме (4:3 ОТ).

    После резвого старта «Айлендерс» потерпели два поражения (1:2; 4:5), а в трех следующих играх они выбили «пингвинов» из турнира (4:1; 3:2 ОТ; 5:3).

    В 1/4 финала команда Барри Троца встретилась с «Бостоном», которому уступила дважды в трех стартовых матчах (2:5; 4:3 ОТ; 1:2 ОТ). Однако снова ребята с Бруклина добились своего с помощью трех последующих побед (4:1; 5:4; 6:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    Полуфинал Кубка Стэнли свел «Айлендерс» с «Тампой». В начале серии сильнее оказались «островитяне» (2:1), а в паре недавних поединков Нью-Йоркский клуб уступил (2:4; 1:2).

    «Тампа-Бэй»

    Первый раунд на вылет с участием «Тампы» подарил любителям НХЛ дерби с «Флоридой», в ходе которого «молнии» успели дважды кряду выиграть на старте (5:4; 3:1).

    В третьей встрече с «Пантерз» «Тампа-Бэй» потерпела поражение (5:6 ОТ), а затем разгромила «котов» (6:2). В пятой игре «Болтс» снова уступили (2:6), а в ключевом матче они разнесли «Флориду» (4:0).

  • Кубок Стэнли. «Тампа» повела в серии c «Айлендерс»
  • «Молнии» обыграли «островитян» в третьем матче со счетом 2:1
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    • Четвертьфинал Кубка Стэнли команда Джона Купера провела против «Каролины», закончившей «регулярку» на первом месте. В дебютных матчах «молнии» взяли верх (2:1; 2:1).

    А после осечки 4 июня (2:3 ОТ) «Тампа» снова дважды прибила «Кейнс» (6:4; 2:0). Полуфинал «Болтс» начали с поражения от «Айлендерс» (1:2). Но позже подопечные Купера взяли верх над бруклинским клубом (4:2; 2:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Айлендерс» оценивается в 2.89, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.16, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.28.

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    Хоккеистам Джона Купера удалось изменить ход серии после поражения в дебюте полуфинала, благодаря чему «молнии» выбились в лидеры.

    Однако в Нью-Йорке гостям важно зацепиться за третью победу перед возвращением на «Амали Арену». Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» победит и обе забьют за 2.50.

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