В четвертом матче 1/2 финала Кубка Стэнли «Айлендерс» будут принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 20 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. «Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

Первым соперником «островитян» в Кубке Стэнли 2020/21 оказался «Питтсбург», с которым «Айлс» провели шесть матчей. Дебютную встречу им удалось вытащить в овертайме (4:3 ОТ).

После резвого старта «Айлендерс» потерпели два поражения (1:2; 4:5), а в трех следующих играх они выбили «пингвинов» из турнира (4:1; 3:2 ОТ; 5:3).

В 1/4 финала команда Барри Троца встретилась с «Бостоном», которому уступила дважды в трех стартовых матчах (2:5; 4:3 ОТ; 1:2 ОТ). Однако снова ребята с Бруклина добились своего с помощью трех последующих побед (4:1; 5:4; 6:2).

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Полуфинал Кубка Стэнли свел «Айлендерс» с «Тампой». В начале серии сильнее оказались «островитяне» (2:1), а в паре недавних поединков Нью-Йоркский клуб уступил (2:4; 1:2).

«Тампа-Бэй»

Первый раунд на вылет с участием «Тампы» подарил любителям НХЛ дерби с «Флоридой», в ходе которого «молнии» успели дважды кряду выиграть на старте (5:4; 3:1).

В третьей встрече с «Пантерз» «Тампа-Бэй» потерпела поражение (5:6 ОТ), а затем разгромила «котов» (6:2). В пятой игре «Болтс» снова уступили (2:6), а в ключевом матче они разнесли «Флориду» (4:0).

Четвертьфинал Кубка Стэнли команда Джона Купера провела против «Каролины», закончившей «регулярку» на первом месте. В дебютных матчах «молнии» взяли верх (2:1; 2:1).

А после осечки 4 июня (2:3 ОТ) «Тампа» снова дважды прибила «Кейнс» (6:4; 2:0). Полуфинал «Болтс» начали с поражения от «Айлендерс» (1:2). Но позже подопечные Купера взяли верх над бруклинским клубом (4:2; 2:1).

Прогноз и ставка

Победа «Айлендерс» оценивается в 2.89, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.16, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.28.

Хоккеистам Джона Купера удалось изменить ход серии после поражения в дебюте полуфинала, благодаря чему «молнии» выбились в лидеры.

Однако в Нью-Йорке гостям важно зацепиться за третью победу перед возвращением на «Амали Арену». Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» победит и обе забьют за 2.50.