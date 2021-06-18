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    Кубок Стэнли. «Тампа» повела в серии c «Айлендерс»

    «Молнии» обыграли «островитян» в третьем матче со счетом 2:1

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    «Айлендерс» — «Тампа-Бэй»
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    «Айлендерс» — «Тампа-Бэй»

    «Айлендерс» — «Тампа-Бэй» 1:2

    «Тампа» выиграла у «Айлендерс» в третьем матче третьего раунда плей-офф НХЛ со счетом 2:1.

    В составе победителей отличились Янни Гурд и Брэйден Пойнт. Голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков из 28. Форвард Никита Кучеров отметился результативной передачей. Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 23 броска.

    НХЛ Плей-офф Третий раунд Третий матч
    «Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
    Голы: Гурд — 3 (Коулмэн, Чернак), 10:05 — 0:1. Клаттербак — 4 (Мартин, Сизикас), 37:01 — 1:1. Пойнт — 11 (Хедман, Кучеров), 39:40 — 1:2Вратари: Варламов (58:13) — ВасилевскийШтраф: 2-2Броски: 28 (7+13+8) — 25 (11+9+5)Счет в серии: 1:2

    После этой победы «Тампа» вышла вперед в серии — 2:1. Четвертый матч противостояния команд запланирован на 20 июня.

    «Айлендерс» — «Тампа-Бэй»
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