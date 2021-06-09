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    На «PNC-арене» «Тампа-Бэй» будет играть активно

    «Каролина» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставка (к. 3.88) на хоккейный матч Кубка Стэнли 9 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Тампа-Бэй»
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    Никита Кучеров
    В пятом матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет на «PNC-арене» 9 июня. Начало встречи — в 01:30 мск. «Каролина» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 09 Июня 2021 года
    Каролина
  • Кубок Стэнли
    •  Каролина 01:30 Тампа-Бэй Тампа-Бэй
  • Тампа
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    «Каролина»

    В регулярном чемпионате команда из Северной Каролины финишировала первой в Центральном дивизионе. В 56 встречах ей удалось набрать 80 очков.

    На стадии 1/8 финала Кубка Стэнли «ураганы» провели шесть матчей с «Нэшвиллом». В дебютных играх против «хищников» «Каролина» добыла убедительные победы (5:2; 3:0).

    Затем «Кейнс» столкнулись с сопротивлением «Нэшвилла» на «Бриджстоун Арене» (4:5 ОТ; 3:4 ОТ), после чего подопечные Рода Бриндамора все же прошли соперников из Теннесси (3:2 ОТ; 4:3 ОТ).

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    В четвертьфинале «Каролина» проиграла домашние встречи «Тампе» (1:2; 1:2). На «Амали Арене» «ураганы» победили всего раз (3:2 ОТ). В другом гостевом поединке «Кейнс» были слабее (4:6).

    «Тампа-Бэй»

    Ребята из Флориды завершили «регулярку» на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. В 56 матчах команде удалось заработать 75 очков.

    Первая плей-офф серия свела «Тампу-Бэй» с «Флоридой». В местном дерби болельщики увидели шесть поединков. Четыре игры «молнии» затащили в основное время.

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    • На старте их противостояния «Тампа» победила дважды (5:4; 3:1), после чего слилась дома (5:6 ОТ) и разгромила «котов» (6:2). В следующих встречах «молнии» крупно проиграли (1:4) и снесли «Флориду» (4:0).

    Солидно «Тампа-Бэй» проводит и четвертьфинал. В первых матчах с «Каролиной» коллектив Джона Купера дважды взял верх (2:1; 2:1). На «Амали Арене» «молнии» уступили (2:3 ОТ) и оказались сильнее «Кейнс» (6:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Каролины» оценивается в 2.79, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.26, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.31.

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    В противостоянии с «Тампой» «Каролина» не выглядит безнадежной, однако часто в определенные моменты «ураганам» просто не везло. Теперь они оказались на грани вылета из Кубка Стэнли.

    В прошлой встрече команда Купера горела в счете, но, проявив характер, изменила ход поединка и завоевала победу (6:4). От матча, который может стать последним, хотелось бы ждать подобной зарубы. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» забьет в каждом периоде за 3.88.

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