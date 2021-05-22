ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Харри КейнКейн: лучшие варианты для развития карьеры «Лужники»Прощай, Черкизово. «Локомотив» собрался переезжать в «Лужники» Эрик тен Хаг может возглавить «Барселону»«Барселона»: топ-5 кандидатов на пост тренера
  • 16:22
    • Konami выпустила обновление для PES 2021, посвященное Евро-2020
  • 15:36
    • «Севилья» готова заплатить за Азмуна 17 миллионов евро
  • 15:22
    • Тедеско признался в симпатии к чемпионату Италии
  • 15:09
    • Капитан «Зенита» не включил Дзюбу в тройку лучших игроков сезона в РПЛ
  • 12:55
    • Рубен Диаш признан лучшим игроком года по версии английских журналистов
  • 12:46
    • Вендел может пропустить начало нового сезона
  • 12:19
    • «Спартак» выкупит Мозеса у «Челси»
    Все новости спорта

    «Колорадо» продолжит обыгрывать «Сент-Луис»?

    «Сент-Луис» — «Колорадо». Прогноз и ставка (к. 1.76) на хоккейный матч Кубка Стэнли 22 мая 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сент-Луис Блюз Прогнозы на Колорадо Эвеланш
    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Колорадо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пьер Белльмар
    Во третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Сент-Луис» будет принимать «Колорадо». Матч пройдет в «Энтерпрайз-центре» 22 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Сент-Луис» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. Кубок Стэнли 22 Мая 2021 года
    Сент-Луис
  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 04:30 Колорадо Колорадо
  • НХЛ
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
    •

    «Сент-Луис»

    Матчи против «Колорадо» на «Болл Арене» ожидаемо превратились для «Сент-Луиса» в катастрофу. В первом поединке гости из Миссури потерпели разгромное поражение (1:4).

    Во второй встрече «Сент-Луис» попытался навязать борьбу «Эвс», однако во время финального штурма «музыканты» получили две шайбы в пустые ворота и снова остались ни с чем (3:6).

    В 56 играх регулярного чемпионата «ноты» смогли заработать 63 зачетных балла, благодаря чему они оказались на четвертой строчке в турнирной таблице Западного дивизиона.

    Все прогнозы на хоккей

    В «регулярке» подопечные Крэйга Беруби одержали 28 побед. В основное время «Сент-Луис» обыграл соперников всего 19 раз. Всего же «ноты» набрали очки в 56.3% поединков.

    «Колорадо»

    Денверский клуб считался фаворитом не только домашних матчей, но и всей серии с «Сент-Луисом». Этот статус «Эвс» начали подтверждать уже в первом поединке, добыв убедительную победу (4:1).

    Во второй игре «Колорадо» мог сам себе создать проблемы. После 3:0 в пользу «Эвеланш» «Сент-Луис» сократил разрыв к минимуму. Хозяева все же собрались и провели уверенную концовку, что позволило им снова выиграть (6:3).

  • Кубок Стэнли. «Бостон» повел в серии с «Вашингтоном», «Каролина» выиграла второй матч у «Нэшвилла»
  • Обзор матчей первого раунда плей-офф НХЛ 20 мая
  • Сегодня

    • В текущем сезоне НХЛ коллектив Джареда Беднара оказался на первом месте в турнирной таблице Западного дивизиона. В 56 встречах «регулярки» он заработал 82 балла.

    В нынешнем чемпионате «Колорадо» завоевал 39 побед, 35 из которых закончились в пользу «Эвс» в основное время. Набрать очки денверскому клубу удалось в 73.2% матчей.

    Прогноз и ставка

    Победа «Сент-Луиса» оценивается в 3.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Колорадо» — 2.03.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    В обоих матчах команда Беднара активно начинала встречи, благодаря чему она выходила вперед уже в первом периоде.

    Ситуация в серии не особо изменится после того, как соперники переехали в Сент-Луис. В третьем поединке «Эвс» снова стартанут мощно и попробуют обеспечить ранний перевес. Наши прогноз и ставка — победа «Колорадо» в первом периоде с форой 0 за 1.67.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Малага — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.67
  • Экспресс дня 20 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сарагоса — Кастельон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Атлетико Националь
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Айлендерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Торонто — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вашингтон — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Барселона Гуаякиль
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Олимпия Асунсьон — Интернасьонал
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 16:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Крылья Советов»
  • Лучшая лига мира. Рекорды «Крыльев», скандалы «Оренбурга» и спасение «Томи»
    • 21:08 15/05/2021     Сборная России пропустила 12 шайб в трех матчах перед ЧМ-2021
  • Самый незвездный турнир. Чего ждать от России на ЧМ-2021
    • 16:45 18/05/2021     ЦСКА
  • Итоги РПЛ-2020/21. «Спартак» в ЛЧ, ЦСКА без еврокубков, успешный сезон «Рубина»
    • 02:56 17/05/2021
    «Сент-Луис» — «Колорадо»: прогноз, ставка (1.67), статистика, коэффициенты матча 22.05.2021. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» продолжит обыгрывать «Сент-Луис»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры