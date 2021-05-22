Во третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Сент-Луис» будет принимать «Колорадо». Матч пройдет в «Энтерпрайз-центре» 22 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Сент-Луис» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Луис»

Матчи против «Колорадо» на «Болл Арене» ожидаемо превратились для «Сент-Луиса» в катастрофу. В первом поединке гости из Миссури потерпели разгромное поражение (1:4).

Во второй встрече «Сент-Луис» попытался навязать борьбу «Эвс», однако во время финального штурма «музыканты» получили две шайбы в пустые ворота и снова остались ни с чем (3:6).

В 56 играх регулярного чемпионата «ноты» смогли заработать 63 зачетных балла, благодаря чему они оказались на четвертой строчке в турнирной таблице Западного дивизиона.

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В «регулярке» подопечные Крэйга Беруби одержали 28 побед. В основное время «Сент-Луис» обыграл соперников всего 19 раз. Всего же «ноты» набрали очки в 56.3% поединков.

«Колорадо»

Денверский клуб считался фаворитом не только домашних матчей, но и всей серии с «Сент-Луисом». Этот статус «Эвс» начали подтверждать уже в первом поединке, добыв убедительную победу (4:1).

Во второй игре «Колорадо» мог сам себе создать проблемы . После 3:0 в пользу «Эвеланш» «Сент-Луис» сократил разрыв к минимуму. Хозяева все же собрались и провели уверенную концовку, что позволило им снова выиграть (6:3).

В текущем сезоне НХЛ коллектив Джареда Беднара оказался на первом месте в турнирной таблице Западного дивизиона. В 56 встречах «регулярки» он заработал 82 балла.

В нынешнем чемпионате «Колорадо» завоевал 39 побед, 35 из которых закончились в пользу «Эвс» в основное время. Набрать очки денверскому клубу удалось в 73.2% матчей.

Прогноз и ставка

Победа «Сент-Луиса» оценивается в 3.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Колорадо» — 2.03.

В обоих матчах команда Беднара активно начинала встречи, благодаря чему она выходила вперед уже в первом периоде.

Ситуация в серии не особо изменится после того, как соперники переехали в Сент-Луис. В третьем поединке «Эвс» снова стартанут мощно и попробуют обеспечить ранний перевес. Наши прогноз и ставка — победа «Колорадо» в первом периоде с форой 0 за 1.67.