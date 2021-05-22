«Сент-Луис»
Матчи против «Колорадо» на «Болл Арене» ожидаемо превратились для «Сент-Луиса» в катастрофу. В первом поединке гости из Миссури потерпели разгромное поражение (1:4).
Во второй встрече «Сент-Луис»
В 56 играх регулярного чемпионата «ноты» смогли заработать 63 зачетных балла, благодаря чему они оказались на четвертой строчке в турнирной таблице Западного дивизиона.
В «регулярке» подопечные Крэйга Беруби одержали 28 побед. В основное время «Сент-Луис» обыграл соперников всего 19 раз. Всего же «ноты» набрали очки в 56.3% поединков.
«Колорадо»
Денверский клуб считался фаворитом не только домашних матчей, но и всей серии с «Сент-Луисом». Этот статус «Эвс» начали подтверждать уже в первом поединке, добыв убедительную победу (4:1).
Во второй игре «Колорадо»
В текущем сезоне НХЛ коллектив Джареда Беднара оказался на первом месте в турнирной таблице Западного дивизиона. В 56 встречах «регулярки» он заработал 82 балла.
В нынешнем чемпионате «Колорадо» завоевал 39 побед, 35 из которых закончились в пользу «Эвс» в основное время. Набрать очки денверскому клубу удалось в 73.2% матчей.
Прогноз и ставка
Победа «Сент-Луиса» оценивается в 3.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Колорадо» — 2.03.
В обоих матчах команда Беднара активно начинала встречи, благодаря чему она выходила вперед уже в первом периоде.
Ситуация в серии не особо изменится после того, как соперники переехали в Сент-Луис. В третьем поединке «Эвс» снова стартанут мощно и попробуют обеспечить ранний перевес. Наши прогноз и ставка — победа «Колорадо» в первом периоде с форой 0 за 1.67.