Кубок Стэнли. «Бостон» повел в серии с «Вашингтоном», «Каролина» выиграла второй матч у «Нэшвилла»

«Бостон» — «Вашингтон» 3:2 ОТ

Победитель определился во втором овертайме. Автором решающей шайбы стал Крэйг Смит. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой. Гол стал для него 800-м в карьере.

НХЛ Плей-офф Первый раунд Третий матч «Бостон» — «Вашингтон» — 3:2 2ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0) Голы: Овечкин — 1 (бол., Манта), 28:21 — 0:1. Холл — 2 (Смит, Миллер), 29:17 — 1:1. Дауд — 2 (Хэтэуэй), 38:15 — 1:2. Маршан — 2 (бол., Бержерон, Макэвой), 51:32 — 2:2. Смит — 1, 85:48 — 3:2Вратари: Раск — СамсоновШтраф: 10-10Броски: 43 (10+11+3+19) — 37 (4+16+9+8)

Счет в серии стал 2:1 в пользу «Брюинз».

«Бостон» — «Вашингтон»

«Каролина» — «Нэшвилл» 3:0

В составе «Каролины» дублем отметился Себастьян Ахо, еще одна шайба на счету Джордана Стаала. Российский нападающий Андрей Свечников отметился голевой передачей.

НХЛ Плей-офф Первый раунд Второй матч «Каролина» — «Нэшвилл» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Голы: Ахо — 1 (бол., Свечников, Хэмилтон), 8:03 — 1:0. Ахо — 2 (п.в., Пеши), 59:07 — 2:0. Фогеле — 1 (Фаст), 59:32 — 3:0Вратари: Неделькович — Сарос (58:04 — 59:07)Штраф: 18-10Броски: 31 (10+10+11) — 32 (9+15+8)

Счет в серии стал 2:0 в пользу «ураганов». Следующая игра в серии состоится 22 мая.

«Каролина» — «Нэшвилл»

«Эдмонтон» — «Виннипег» 1:4

В составе победителей по голу забили Такер Пулман, Доминик Тонинато, Кайл Коннор и Блейк Уилер. За проигравших отличился Ессе Пульюярви.

НХЛ Плей-офф Первый раунд Первый матч «Эдмонтон» — «Виннипег» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) Голы: Пулюярви — 1 (Бэрри, Нерс), 28:24 — 1:0. Пулман — 1 (Уилер, Томпсон), 31:01 — 1:1. Тонинато — 1 (Стэнли, Томпсон), 49:14 — 1:2. Коннор — 1 (п.в., Шайфли, Пионк), 58:13 — 1:3. Уилер — 1 (п.в., Коннор, Шайфли), 58:45 — 1:4Вратари: Смит (58:10 — 58:13, 58:33 — 58:45) — ХеллибакШтраф: 0-2Броски: 33 (6+16+11) — 22 (6+8+8)

Счет в серии стал 1:0 в пользу «Виннипега». Следующий матч команды проведут 22 мая.

«Эдмонтон» — «Виннипег»

«Колорадо» — «Сент-Луис» 6:3

В составе «Эвеланш» хет-триком отличился Нэйтан Маккиннон, Йоонас Донской сделал дубль.

НХЛ Плей-офф Первый раунд Второй матч «Колорадо» — «Сент-Луис» — 6:3 (2:0, 1:1, 3:2) Голы: Донской — 1 (Грэйвс, Кадри), 0:35 — 1:0. Маккиннон — 3 (бол., Макар, Донской), 18:05 — 2:0. Донской — 2 (бол., Маккиннон, Рантанен), 23:14 — 3:0. Блэй — 1 (Клиффорд, Крюг), 36:17 — 3:1. Шенн — 1 (бол., Бозак, Крюг), 50:07 — 3:2. Маккиннон — 4 (Тэйвз, Ландескуг), 55:25 — 4:2. Хоффман — 1 (Миккола, Томас), 55:40 — 4:3. Саад — 1 (п.в., Джост), 57:51 — 5:3. Маккиннон — 5 (п.в., Рантанен, Ландескуг), 59:48 — 6:3Вратари: Грубауэр — Биннингтон (57:42 — 57:51, 59:00 — 59:48)Штраф: 7-4Броски: 35 (19+9+7) — 35 (6+14+15)

«Колорадо» повел в серии — 2:0. Третий матч состоится 22 мая.