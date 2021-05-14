В матче регулярного сезона НХЛ «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдет на «Болл Арене» 14 мая. Начало встречи — в 04:00 мск. «Колорадо» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

В 55 играх регулярного чемпионата денверский клуб заработал 80 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона он занимает вторую строчку.

В конце прошлого месяца «Колорадо» трижды кряду проиграл, но зато май «Эвеланш» встретили тремя победами. Команда трижды прихлопнула «Сан-Хосе» (3:0; 4:3; 5:4 ОТ).

Затем состоялось еще одно противостояние с «Шаркс», в котором подопечные Джареда Беднара позволили себе осечку (2:3). В четырех последних поединках «Эвс» идут без потерь.

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Сперва в Калифорнии «Колорадо» дважды победил «Лос-Анджелес» с одинаковым счетом — 3:2. В следующих матчах «Эвеланш» обыграли «Вегас» (2:1) и катком прошлись по «Кингз» (6:0).

«Лос-Анджелес»

В своих 55 играх регулярного чемпионата команда из Калифорнии смогла заработать всего 49 очков. В итоговой таблице Западного дивизиона она останется на шестом месте.

В конце апреля и начале мая «Лос-Анджелес» провел четыре встречи с «Анахаймом». В двух поединках «короли» победили (4:1; 2:1), а еще в двух — потерпели поражения (2:3; 2:6).

Позже состоялся выезд в Финикс, где подопечные Тодда Маклеллана отобрали очки у «Аризоны» (3:2; 4:2). Это были последние победы «монархов» в чемпионате.

В двух следующих матчах «Лос-Анджелес» уступил «Колорадо» (2:3; 2:3), после чего влетел «Сент-Луису» (1:2 ОТ). В последней игре «королей» размазал «Колорадо» (0:6).

Прогноз

Победа «Колорадо» оценивается в 1.52, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.40, а на победу «Лос-Анджелеса» — 5.45.

В предыдущей очной игре «Эвеланш» не оставили гостям из Калифорнии даже призрачных шансов на успех. Но это не значит, что вторая стыковая игра пройдет аналогично.

Команда Маклеллана не захочет заканчивать сезон позорно, поэтому она попробует хоть как-то сдержать натиск второго клуба дивизиона. Наши прогноз и ставка — победа «Лос-Анджелеса» с форой +2.5 за 1.62.