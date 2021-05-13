НХЛ. «Вегас» разгромил «Сан-Хосе», «Миннесота» проиграла «Сент-Луису»

«Монреаль» — «Эдмонтон» 3:4 ОТ

Автором победной шайбы стал Доминик Кахун. Российский защитник «Ойлерз» Дмитрий Куликов отметился результативной передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Эдмонтон» — 3:4 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 0:1) Голы: Кауфилд — 4, 1:58 — 1:0. Чейссон — 9 (Нил, Куликов), 8:35 — 1:1. Сузуки — 14 (мен.), 9:58 — 2:1. Нюджент-Хопкинс — 16 (бол., Бэрри, Макдэвид), 10:53 — 2:2. Драйзайтль — 31 (бол., Чейссон, Макдэвид), 30:47 — 2:3. Сузуки — 15 (Кауфилд), 48:22 — 3:3. Кахун — 9 (Драйзайтль, Бэрри), 60:27 — 3:4Вратари: Примо — СмитШтраф: 6-2Броски: 29 (9+8+11+1) — 22 (9+7+5+1)

Обе команды обеспечили себе участие в плей-офф.

«Монреаль» — «Эдмонтон»

«Оттава» — «Торонто» 4:3 ОТ

Автором победной шайбы стал Джош Норри. Российский защитник «Сенаторз» Никита Зайцев отметился голом и голевой передачей. Артем Анисимов набрал 1 (0+1) очко.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Торонто» — 4:3 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 1:0) Голы: Зайцев — 4 (Пинто), 18:52 — 1:0. Маззин — 4 (бол., Торнтон, Керфут), 26:01 — 1:1. К. Браун — 21 (мен., Зайцев), 29:07 — 2:1. Таварес — 19 (Нюландер, Маззин), 36:29 — 3:2. Мэттьюс — 41, 57:20 — 3:3. Норрис — 17 (Ткачак), 60:09 — 4:3Вратари: Густавссон — АндерсенШтраф: 12-10Броски: 28 (10+12+5+1) — 33 (6+18+9+0)

«Оттава» завершила регулярку на пятом месте в Северном дивизионе и не пробилась в плей-офф, «Торонто» стал победителем этой конференции.

«Оттава» — «Торонто»

«Сент-Луис» — «Миннесота» 4:0

Российский нападающий Иван Барбашев отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал для него пятым в сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Миннесота» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) Голы: Барбашев — 5 (Перрон, Парэйко), 12:54 — 1:0. Шворц — 8 (Кайру, Шенн), 14:40 — 2:0. Крюг — 2 (О`Райлли, Перрон), 29:56 — 3:0. Перрон — 17 (Крюг, Фолк), 33:10 — 4:0Вратари: Хуссо — ТэлботШтраф: 8-2Броски: 27 (11+12+4) — 31 (13+14+4)

«Сент-Луис» и «Миннесота» по итогам регулярки пробились в плей-офф.

«Сент-Луис» — «Миннесота»

«Сан-Хосе» — «Вегас» 0:6

В составе победителей дублем отметился Дилан Сикура, еще по шайбе забросили Алекс Пьетранжело, Киган Колесар, Уильям Каррьер и Джонатан Маршессо. Вратарь «Шаркс» Алексей Мельничук отразил 38 бросков из 44 бросков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Вегас» — 0:6 (0:2, 0:2, 0:2) Голы: Пьетранджело — 7 (Смит, Маршессо), 3:52 — 0:1. Колесар — 3 (Каррье, Руа), 7:48 — 0:2. Каррье — 6 (Так, Карлссон), 23:05 — 0:3. Маршессо — 18 (Смит, Уайтклауд), 27:04 — 0:4. Сикура — 1 (Янмарк, Макнэбб), 44:10 — 0:5. Сикура — 2 (Коглан), 52:16 — 0:6Вратари: Мельничук — ФлериШтраф: 8-2Броски: 19 (6+7+6) — 44 (20+15+9)

«Вегас» занимает первое место в Западном дивизионе, «Сан-Хосе» идет на седьмой строчке.

«Сан-Хосе» — «Вегас»

«Колорадо» — «Лос-Анджелес» 6:0

Хет-трик на счету Джейти Компера, еще по шайбе забросили Йонас Донской, Пьер Белльмар и Габриэль Ландескуг. Форвард Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) Голы: Донской — 16 (бол., Бураковски, Рантанен), 14:43 — 1:0. Белльмар — 8 (Менья, Шервуд), 16:02 — 2:0. Комфер — 8 (Рантанен, Ландескуг), 19:15 — 3:0. Комфер — 9 (Тэйвз, Жирар), 24:16 — 4:0. Ландескуг — 20 (Тэйвз, Рантанен), 30:03 — 5:0. Комфер — 10 (Ничушкин), 31:47 — 6:0Вратари: Грубауэр — ПетерсенШтраф: 4-8Броски: 37 (14+13+10) — 18 (3+8+7)