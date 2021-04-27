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    «Калгари» — «Монреаль». Прогноз и ставка (к. 1.63) на хоккейный матч НХЛ 27 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Монреаль»
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    Майкл Баклунд и Якоб Маркстрем
    В матче регулярного сезона НХЛ «Калгари» будет принимать «Монреаль». Матч пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 27 апреля. Начало встречи — в 01:30 мск. «Калгари» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 27 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.40
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  • 4.10
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Калгари»

    В 47 матчах регулярного первенства канадская команда из провинции Альберта заработала 45 очков, а в турнирной таблице Северного дивизиона она занимает пятую строчку.

    11 апреля «Калгари» в родных стенах принимал «Эдмонтон». В этой игре «Флеймз» одержали разгромную победу (5:0), благодаря чему прервали серию из четырех поражений.

    После встречи с «Ойлерз» хоккеисты Дэррила Саттера успели прихлопнуть «Торонто» (3:2 ОТ) и «Монреаль» (4:1). Во второй стыковой игре с «Монреалем» «огоньки» потерпели неудачу (1:2).

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    Поражением для «Калгари» завершился и матч с «Оттавой» 20 апреля (2:4). А в парочке недавних поединков «Флеймз» были сильнее «Монреаля» (4:2; 5:2).

    «Монреаль»

    Коллектив из провинции Квебек, Канада, провел в «регулярке» 46 поединков, в которых заработал 49 очков. В турнирной таблице Северного дивизиона он замыкает топ-4.

    Четыре матча из семи последних «Монреаль» провел против «Калгари». Сперва это были домашние встречи, в которых «Хабс» проиграли (1:4) и взяли верх (2:1).

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    • После тех двух игр с «огоньками» подопечные Доминика Дюшарма потерпели две неудачи. Его команда крупно влетела «Оттаве» (0:4) и «Эдмонтону» (1:4).

    Еще в одной игре с «Ойлерз» «Монреаль» одержал победу (4:3), а в двух недавних матчах команда Дюшарма осталась без очков в противостоянии с «Калгари» (2:4; 2:5).

    Прогноз

    Победа «Калгари» оценивается в 2.45, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Монреаля» — 2.58.

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    В «Скоушабэнк-Сэдлдоум» «Калгари» играет против «Монреаля» успешно. Две недавних встречи закончились победами хозяев и высокой результативностью.

    «Монреалю» не хотелось бы подпускать «Флеймз» ближе к четвертому месту, поэтому в третьем очном поединке гости попытаются взять очки, а сам матч должен снова подарить много голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.63.

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