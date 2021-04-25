ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Айлендерс», «Миннесота» вышла в плей-офф

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 апреля

    Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Нью-Джерси Дэвилз Лос-Анджелес Кингз Аризона Койотс Сан-Хосе Шаркс Миннесота Уайлд Анахайм Дакс Вегас Голден Найтс Детройт Ред Уингз Даллас Старз Флорида Пантерз Каролина Харрикейнз Нью-Йорк Айлендерс Вашингтон Кэпиталз Калгари Флэймз Монреаль Канадиенс Сент-Луис Блюз Колорадо Эвеланш Прогнозы на НХЛ
    Вся лентаСамое главное
    Максим ГлушенковНаказание за расточительность. Глушенков испортил день рождения «Динамо» Футболисты «Зенита»В шаге от титула. «Зенит» своим быстрым футболом раздавил «Ротор» «Айлендерс» — «Вашингтон»НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Айлендерс», «Миннесота» вышла в плей-офф
  • 20:55
    • «Локомотив» и «Тамбов» забили семь голов на двоих
  • 20:52
    • «Химки» вырвали гостевую победу у «Динамо»
  • 23:55
    • «Реал» не справился с «Бетисом»
  • 23:14
    • Перес: Клубы не могут выйти из Суперлиги. Некоторые из-за давления сказали, что выйдут
  • 21:58
    • Карацев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Белграде
  • 21:52
    • «Байер» переиграл «Айнтрахт» в Леверкузене
  • 21:30
    • Гол Вернера принес «Челси» победу над «Вест Хэмом»
    Все новости спорта
    «Айлендерс» — «Вашингтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Айлендерс» — «Вашингтон»

    «Питтсбург» — «Нью-Джерси» 4:1

    «Питтсбург» переиграл «Нью-Джерси» — 4:1. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джейк Гюнцель, в активе которого 2 (0+2) очка.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
    Голы: Картер — 10 (Зукер, Мэтисон), 9:41 — 1:0. Маккэн — 13 (бол., Гюнтцель, Летанг), 12:50 — 2:0. Раст — 21 (Гюнтцель, Сиси), 27:30 — 3:0. Хьюз — 11 (Шарангович, Батчер), 28:45 — 3:1. Вуд — 15 (Мюррей, Сиверсон), 50:58 — 3:2. Кросби — 20 (п.в.), 59:59 — 4:2Вратари: Десмит — Блэквуд (58:25 — 59:59)Штраф: 9-7Броски: 37 (15+13+9) — 36 (14+9+13)

    «Питтсбург» — лидер Восточного дивизиона, а «Нью-Джерси» идет на седьмом месте в таблице.

    «Питтсбург» — «Нью-Джерси»

    «Сент-Луис» — «Колорадо» 5:3

    «Сент-Луис» обыграл «Колорадо» со счетом 5:3. Российский форвард «блюзменов» Иван Барбашев отметился заброшенной шайбой.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Колорадо» — 5:3 (3:2, 0:1, 2:0)
    Голы: Макар — 5 (бол., Бураковски, Маккиннон), 1:37 — 0:1. Ландескуг — 17 (Макар, Маккиннон), 3:01 — 0:2. О`Райлли — 18 (Шенн), 9:49 — 1:2. О`Райлли — 19 (Шенн, Парэйко), 12:40 — 2:2. Барбашев — 4 (Крюг, Блэй), 17:48 — 3:2. Маккиннон — 18 (бол., Макар, Бураковски), 28:10 — 3:3. Хоффман — 14 (бол., Крюг, О`Райлли), 51:19 — 4:3. О`Райлли — 20 (п.в., Бозак), 58:25 — 5:3Вратари: Биннингтон — Дубник (58:02 — 58:25, 58:33)Штраф: 10-8Броски: 30 (13+5+12) — 31 (11+9+11)

    «Сент-Луис» с 46 очками занимает четвертое место в Западном дивизионе, «Колорадо» с 66 очками — на второй строчке.

    «Сент-Луис» — «Колорадо»

    «Калгари» — «Монреаль» 5:2

    «Калгари» разгромил «Монреаль» со счетом 5:2. Защитник «Канадиенс» Александр Романов завершил матч с показателем полезности «-1».

    «Калгари» с 45 очками занимает пятое место в Северном дивизионе, «Монреаль» с 49 очками — на четвертой строчке.

    «Калгари» — «Монреаль»

    «Айлендерс» — «Вашингтон» 3:6

    «Вашингтон» обыграл «Айлендерс» со счетом 6:3. В составе победителей одну из шайб провел Евгений Кузнецов. Также на счету российского форварда две голевые передачи. Капитан «столичных» Александр Овечкин пропустил игру из-за травмы.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Вашингтон» — 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)
    Голы: Хэтэуэй — 5 (Дженсен), 2:33 — 0:1. Оши — 17 (Бэкстрем, Манта), 10:55 — 0:2. Бовилье — 10 (бол.), 14:28 — 1:2. Пелек — 3 (мен.), 27:37 — 2:2. Дауд — 9 (Диллон, ван Римсдайк), 32:21 — 2:3. Спронг — 8 (Кузнецов, Диллон), 34:46 — 2:4. Пажо — 14 (бол., Добсон, Барзал), 37:12 — 3:4. Кузнецов — 9, 47:35 — 3:5. Спронг — 9 (Уилсон, Кузнецов), 54:43 — 3:6Вратари: Сорокин — СамсоновШтраф: 2-4Броски: 24 (11+8+5) — 30 (13+7+10)

    «Вашингтон» с 66 очками занимает первое место в Восточном дивизионе, «Айлендерс» с 63 очками — на третьей строчке.

    «Айлендерс» — «Вашингтон»

    «Флорида» — «Каролина» 4:3 ОТ

    «Флорида» обыграла в овертайме «Каролину» со счетом 4:3. Автором победной шайбы стал Александр Барков. Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Каролина» — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
    Голы: Хэмилтон — 7 (Свечников, Лоренц), 3:25 — 0:1. Уигар — 4 (Юбердо, Беннетт), 19:35 — 1:1. Хэмилтон — 8 (бол., Ахо, Трочек), 21:37 — 1:2. Пеши — 4 (Гардинер, Ахо), 43:04 — 1:3. Форслинг — 4 (Юбердо, Уигар), 44:48 — 2:3. Веннберг — 12 (мен., Уигар, Дюклер), 46:20 — 3:3. Барков — 22 (Дриджер, Уигар), 60:24 — 4:3Вратари: Дриджер — НедельковичШтраф: 10-8Броски: 36 (8+14+13+1) — 19 (7+6+6+0)

    «Флорида» с 67 очками занимает второе место в Ценральном дивизионе, «Каролина» с 68 очками — на первой строчке.

    «Флорида» — «Каролина»

    «Детройт» — «Даллас» 1:2 ОТ

    «Даллас» переиграл в овертайме «Детройт» со счетом 2:1. Победу «Старз» принес точный бросок Джейми Бенна. Форвард «Ред Уингз» Евгений Свечников отметился ассистом.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Даллас» — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Чоловски — 1 (Свечников, Паник), 16:17 — 1:0. Пысик — 2 (Робертсон, Олексяк), 43:52 — 1:1. Бенн — 10, 60:32 — 1:2Вратари: Бернье — ХудобинШтраф: 8-2Броски: 17 (3+3+11+0) — 52 (21+20+10+1)

    «Даллас» с 52 очками занимает пятое место в Центральном дивизионе, «Детройт» с 42 очками — на седьмой строчке.

    «Детройт» — «Даллас»

    «Анахайм» — «Вегас» 1:5

    «Вегас» на выезде разгромил «Анахайм» со счетом 5:1. В составе «рыцарей» дубль оформил Чандлер Стивенсон. В активе форварда «Дакс» Александра Волкова ассист.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Вегас» — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
    Голы: Стивенсон — 11 (Пачиоретти), 0:28 — 0:1. Стивенсон — 12 (Теодор), 14:44 — 0:2. Каррье — 5 (Пьетранджело), 26:12 — 0:3. Стил — 5 (Терри, Волков), 42:00 — 1:3. Карлссон — 12 (Маршессо, Пьетранджело), 45:39 — 1:4. Теодор — 7 (Макнэбб, Стивенсон), 47:17 — 1:5Вратари: Гибсон — ЛенерШтраф: 6-4Броски: 24 (10+6+8) — 31 (9+8+14)

    «Вегас» с 70 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 35 очками — на восьмой строчке.

    «Анахайм» — «Вегас»

    «Сан-Хосе» — «Миннесота» 3:6

    «Миннесота» обыграла «Сан-Хосе» со счетом 6:3. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Миннесота» — 3:6 (0:3, 0:1, 3:2)
    Голы: Сутер — 2 (Гринуэй), 0:19 — 0:1. Фолиньо — 9 (Эрикссон Эк), 12:00 — 0:2. Сперджен — 6 (Хартман, Зуккарелло), 17:43 — 0:3. Фиала — 17 (Юханссон, Сперджен), 39:10 — 0:4. Кутюр — 15 (Майер, Балцерс), 41:19 — 1:4. Капризов — 22 (бол., Фиала, Бонино), 44:28 — 1:5. Кейн — 18 (Хертл, Кныжов), 44:47 — 2:5. Бликфельд — 1, 46:06 — 3:5. Бонино — 7 (п.в., Коул), 59:38 — 3:6Вратари: Джонс (Корженарж, 20:00, 59:30 — 59:38) — КяхкененШтраф: 6-0Броски: 30 (4+13+13) — 26 (8+7+11)

    «Миннесота» с 65 очками расположилась на третьем месте в Западном дивизионе и обеспечил себе участие в плей-офф. «Сан-Хосе» с 41 очком — на шестой строчке.

    «Сан-Хосе» — «Миннесота»

    «Лос-Анджелес» — «Аризона» 0:4

    «Аризона» на выезде разгромила «Лос-Анджелес» — 4:0. Двумя результативными передачами отличился защитник «койотов» Алекс Голигоски.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Аризона» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
    Голы: Хейден — 1 (Брассар, Педерсон), 12:47 — 0:1. Крауз — 4 (Голигоски, Кессел), 20:36 — 0:2. Чикран — 14 (бол., Голигоски), 44:19 — 0:3. Кессел — 17, 52:56 — 0:4Вратари: Петерсен — КемперШтраф: 6-6Броски: 26 (6+9+11) — 40 (12+16+12)

    «Аризона» поднялась на четвертое место в Западном дивизионе с 47 очками, у «Лос-Анджелеса» 40 очков и седьмое место.

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Флорентино Перес
  • Мятеж миллионеров. Как Суперлига взорвала футбольный мир
    • 20:32 19/04/2021     «Спартак» — «Уфа»
  • Грустный праздник. В день рождения «Спартака» «Уфа» выбила его из чемпионской гонки
    • 03:08 19/04/2021     Неймар
  • Трансферный дайджест. 13-19 апреля
    • 19:58 19/04/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.02
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.77
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вильярреал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ростов — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рубин — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие