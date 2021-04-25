НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Айлендерс», «Миннесота» вышла в плей-офф

«Питтсбург» — «Нью-Джерси» 4:1

«Питтсбург» переиграл «Нью-Джерси» — 4:1. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джейк Гюнцель, в активе которого 2 (0+2) очка.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) Голы: Картер — 10 (Зукер, Мэтисон), 9:41 — 1:0. Маккэн — 13 (бол., Гюнтцель, Летанг), 12:50 — 2:0. Раст — 21 (Гюнтцель, Сиси), 27:30 — 3:0. Хьюз — 11 (Шарангович, Батчер), 28:45 — 3:1. Вуд — 15 (Мюррей, Сиверсон), 50:58 — 3:2. Кросби — 20 (п.в.), 59:59 — 4:2Вратари: Десмит — Блэквуд (58:25 — 59:59)Штраф: 9-7Броски: 37 (15+13+9) — 36 (14+9+13)

«Питтсбург» — лидер Восточного дивизиона, а «Нью-Джерси» идет на седьмом месте в таблице.

«Питтсбург» — «Нью-Джерси»

«Сент-Луис» — «Колорадо» 5:3

«Сент-Луис» обыграл «Колорадо» со счетом 5:3. Российский форвард «блюзменов» Иван Барбашев отметился заброшенной шайбой.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Колорадо» — 5:3 (3:2, 0:1, 2:0) Голы: Макар — 5 (бол., Бураковски, Маккиннон), 1:37 — 0:1. Ландескуг — 17 (Макар, Маккиннон), 3:01 — 0:2. О`Райлли — 18 (Шенн), 9:49 — 1:2. О`Райлли — 19 (Шенн, Парэйко), 12:40 — 2:2. Барбашев — 4 (Крюг, Блэй), 17:48 — 3:2. Маккиннон — 18 (бол., Макар, Бураковски), 28:10 — 3:3. Хоффман — 14 (бол., Крюг, О`Райлли), 51:19 — 4:3. О`Райлли — 20 (п.в., Бозак), 58:25 — 5:3Вратари: Биннингтон — Дубник (58:02 — 58:25, 58:33)Штраф: 10-8Броски: 30 (13+5+12) — 31 (11+9+11)

«Сент-Луис» с 46 очками занимает четвертое место в Западном дивизионе, «Колорадо» с 66 очками — на второй строчке.

«Сент-Луис» — «Колорадо»

«Калгари» — «Монреаль» 5:2

«Калгари» разгромил «Монреаль» со счетом 5:2. Защитник «Канадиенс» Александр Романов завершил матч с показателем полезности «-1».

«Калгари» с 45 очками занимает пятое место в Северном дивизионе, «Монреаль» с 49 очками — на четвертой строчке.

«Калгари» — «Монреаль»

«Айлендерс» — «Вашингтон» 3:6

«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» со счетом 6:3. В составе победителей одну из шайб провел Евгений Кузнецов. Также на счету российского форварда две голевые передачи. Капитан «столичных» Александр Овечкин пропустил игру из-за травмы.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Вашингтон» — 3:6 (1:2, 2:2, 0:2) Голы: Хэтэуэй — 5 (Дженсен), 2:33 — 0:1. Оши — 17 (Бэкстрем, Манта), 10:55 — 0:2. Бовилье — 10 (бол.), 14:28 — 1:2. Пелек — 3 (мен.), 27:37 — 2:2. Дауд — 9 (Диллон, ван Римсдайк), 32:21 — 2:3. Спронг — 8 (Кузнецов, Диллон), 34:46 — 2:4. Пажо — 14 (бол., Добсон, Барзал), 37:12 — 3:4. Кузнецов — 9, 47:35 — 3:5. Спронг — 9 (Уилсон, Кузнецов), 54:43 — 3:6Вратари: Сорокин — СамсоновШтраф: 2-4Броски: 24 (11+8+5) — 30 (13+7+10)

«Вашингтон» с 66 очками занимает первое место в Восточном дивизионе, «Айлендерс» с 63 очками — на третьей строчке.

«Айлендерс» — «Вашингтон»

«Флорида» — «Каролина» 4:3 ОТ

«Флорида» обыграла в овертайме «Каролину» со счетом 4:3. Автором победной шайбы стал Александр Барков. Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Каролина» — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) Голы: Хэмилтон — 7 (Свечников, Лоренц), 3:25 — 0:1. Уигар — 4 (Юбердо, Беннетт), 19:35 — 1:1. Хэмилтон — 8 (бол., Ахо, Трочек), 21:37 — 1:2. Пеши — 4 (Гардинер, Ахо), 43:04 — 1:3. Форслинг — 4 (Юбердо, Уигар), 44:48 — 2:3. Веннберг — 12 (мен., Уигар, Дюклер), 46:20 — 3:3. Барков — 22 (Дриджер, Уигар), 60:24 — 4:3Вратари: Дриджер — НедельковичШтраф: 10-8Броски: 36 (8+14+13+1) — 19 (7+6+6+0)

«Флорида» с 67 очками занимает второе место в Ценральном дивизионе, «Каролина» с 68 очками — на первой строчке.

«Флорида» — «Каролина»

«Детройт» — «Даллас» 1:2 ОТ

«Даллас» переиграл в овертайме «Детройт» со счетом 2:1. Победу «Старз» принес точный бросок Джейми Бенна. Форвард «Ред Уингз» Евгений Свечников отметился ассистом.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Даллас» — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) Голы: Чоловски — 1 (Свечников, Паник), 16:17 — 1:0. Пысик — 2 (Робертсон, Олексяк), 43:52 — 1:1. Бенн — 10, 60:32 — 1:2Вратари: Бернье — ХудобинШтраф: 8-2Броски: 17 (3+3+11+0) — 52 (21+20+10+1)

«Даллас» с 52 очками занимает пятое место в Центральном дивизионе, «Детройт» с 42 очками — на седьмой строчке.

«Детройт» — «Даллас»

«Анахайм» — «Вегас» 1:5

«Вегас» на выезде разгромил «Анахайм» со счетом 5:1. В составе «рыцарей» дубль оформил Чандлер Стивенсон. В активе форварда «Дакс» Александра Волкова ассист.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Вегас» — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) Голы: Стивенсон — 11 (Пачиоретти), 0:28 — 0:1. Стивенсон — 12 (Теодор), 14:44 — 0:2. Каррье — 5 (Пьетранджело), 26:12 — 0:3. Стил — 5 (Терри, Волков), 42:00 — 1:3. Карлссон — 12 (Маршессо, Пьетранджело), 45:39 — 1:4. Теодор — 7 (Макнэбб, Стивенсон), 47:17 — 1:5Вратари: Гибсон — ЛенерШтраф: 6-4Броски: 24 (10+6+8) — 31 (9+8+14)

«Вегас» с 70 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 35 очками — на восьмой строчке.

«Анахайм» — «Вегас»

«Сан-Хосе» — «Миннесота» 3:6

«Миннесота» обыграла «Сан-Хосе» со счетом 6:3. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Миннесота» — 3:6 (0:3, 0:1, 3:2) Голы: Сутер — 2 (Гринуэй), 0:19 — 0:1. Фолиньо — 9 (Эрикссон Эк), 12:00 — 0:2. Сперджен — 6 (Хартман, Зуккарелло), 17:43 — 0:3. Фиала — 17 (Юханссон, Сперджен), 39:10 — 0:4. Кутюр — 15 (Майер, Балцерс), 41:19 — 1:4. Капризов — 22 (бол., Фиала, Бонино), 44:28 — 1:5. Кейн — 18 (Хертл, Кныжов), 44:47 — 2:5. Бликфельд — 1, 46:06 — 3:5. Бонино — 7 (п.в., Коул), 59:38 — 3:6Вратари: Джонс (Корженарж, 20:00, 59:30 — 59:38) — КяхкененШтраф: 6-0Броски: 30 (4+13+13) — 26 (8+7+11)

«Миннесота» с 65 очками расположилась на третьем месте в Западном дивизионе и обеспечил себе участие в плей-офф. «Сан-Хосе» с 41 очком — на шестой строчке.

«Сан-Хосе» — «Миннесота»

«Лос-Анджелес» — «Аризона» 0:4

«Аризона» на выезде разгромила «Лос-Анджелес» — 4:0. Двумя результативными передачами отличился защитник «койотов» Алекс Голигоски.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Аризона» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Голы: Хейден — 1 (Брассар, Педерсон), 12:47 — 0:1. Крауз — 4 (Голигоски, Кессел), 20:36 — 0:2. Чикран — 14 (бол., Голигоски), 44:19 — 0:3. Кессел — 17, 52:56 — 0:4Вратари: Петерсен — КемперШтраф: 6-6Броски: 26 (6+9+11) — 40 (12+16+12)

«Аризона» поднялась на четвертое место в Западном дивизионе с 47 очками, у «Лос-Анджелеса» 40 очков и седьмое место.