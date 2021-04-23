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    Что приготовили «Айлендерс» для гостей из Вашингтона?

    «Айлендерс» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 1.68) на хоккейный матч НХЛ 23 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Вашингтон»
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    Джош Бэйли
    В матче регулярного сезона НХЛ «Айлендерс» будут принимать «Вашингтон». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 23 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Айлендерс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Айлендерс»

    После 46 сыгранных матчей в регулярном чемпионате команда из Нью-Йорка имеет в своей копилке 62 очка. В таблице Восточного дивизиона она занимает второе место.

    Апрельскую часть сезона «Айлендерс» начали с четырех побед подряд. «Островитяне» обыграли «Вашингтон» (8:4) и «Филадельфию» (3:2 Б), а затем еще по разу хлопнули «Кэпс» (1:0) и «Флайерз» (3:2 Б).

    Первое поражение в этом месяце команда Барри Троца пережила 10 апреля, крупно уступив «Рейнджерс» (1:4). Во втором поединке в рамках битвы за Нью-Йорк ребята с Бруклина оказались сильнее (3:2 ОТ).

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    Остаться без набранных баллов «Айлендерс» пришлось в двух играх с «Бостоном» (1:4; 0:3), после которых «островитяне» победили «Филадельфию» (1:0 ОТ) и снесли «Рейнджерс» (6:1).

    «Вашингтон»

    Столичная команда также провела в регулярном первенстве 46 матчей и заработала в них 62 балла. В турнирной таблице Восточного дивизиона она находится на первой строчке.

    Но в последнее время «Вашингтон» начал терять очки чаще. В восьми недавних поединках «Кэпс» потерпели четыре неудачи. И в одной из этих встреч они уступили «Айлендерс» 7 апреля (0:1).

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    • После неприятного выезда в Нью-Йорк подопечные Питера Лавиолетта на своем льду влетели «Бостону» (2:4), а затем выдали серию из трех побед. В ее ходе «Кэпс» обыграли «Баффало» (4:3), «Бостон» (8:1) и «Филадельфию» (6:1).

    В одном из крайних матчей «Вашингтон» неожиданно был разгромлен «Баффало» (2:5). Позже столичный клуб раскатал «Филадельфию» (6:3) и влетел «Бостону» (3:6).

    Прогноз

    Победа «Айлендерс» оценивается в 2.33, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Вашингтона» — 2.68.

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    На данный момент оба клуба провели по 46 матчей и имеют равенство по очкам. «Кэпс» лидируют лишь по дополнительным показателям.

    «Островитяне» после дерби будут ждать столичных гостей с хорошим настроением. Они могут в очередной раз огорчить «Вашингтон», который в этом месяце уже успел растратить много очков. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» в матче за 1.68.

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