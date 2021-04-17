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    «Колорадо» и «Лос-Анджелес» проведут зрелищный матч?

    «Колорадо» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставка (к. 1.79) на хоккейный матч НХЛ 17 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Лос-Анджелес»
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    Кэйл Макар
    В матче регулярного сезона НХЛ «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдет на «Болл Арене» 17 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Колорадо» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 17 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Колорадо»

    Команда из Денвера находится на первом месте в турнирной таблице Западного дивизиона, имея в своей копилке 64 очка. Эти баллы были добыты в 43 играх.

    В девяти матчах из десяти последних «Колорадо» победил. С 30 марта по 6 апреля «Эвс» выиграли шесть поединков кряду. Серия началась с разгрома «Анахайма» (5:2).

    Но еще круче ребята Джареда Беднара провели встречу с «Аризоной» 1 апреля (9:3). Далее денверский клуб обыграл «Сент-Луис» (3:2; 2:1) и «Миннесоту» (5:4).

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    Прервалась серия без потерь крупным поражением от «дикарей» во второй стыковой игре (3:8). Но затем «Колорадо» победил «Анахайм» (2:0; 4:1), «Аризону» (4:2) и «Сент-Луис» (4:3).

    «Лос-Анджелес»

    Ребята из Калифорнии провели в регулярном сезоне 42 встречи, в которых получили 38 баллов. В рейтинге Западного дивизиона «короли» занимают седьмую позицию.

    Первого апреля «Лос-Анджелес» провел поединок с «Вегасом». На «Т-Мобайл Арене» «Кингз» добыли победу (4:2), после которой их ждала серия из трех домашних поражений.

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    • В «Стейплс Центре» коллектив Тодда Маклеллана уступил «Сан-Хосе» (0:3; 2:3) и «Аризоне» (2:5). Еще в одной встрече с «койотами» «монархи» оказались сильнее (4:3).

    Позже состоялись матчи с «Сан-Хосе», в которых «Лос-Анджелес» проиграл (2:5) и завоевал победу (4:2). Без очков калифорнийский клуб остался в двух недавних поединках с «Вегасом» (2:4; 2:6).

    Прогноз

    Победа «Колорадо» оценивается в 1.59, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.05, а на победу «Лос-Анджелеса» — 4.94.

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    В этом месяце «Лос-Анджелес» остался без очков в шести матчах из девяти. В проигранных встречах «ферзи» пропускали минимум 3 шайбы, но в среднем в их сетку влетало 4 гола.

    Такого соперника коллектив Беднара должен спокойно выносить на своем льду, лишний раз подтверждая статус самой забивающей команды дивизиона. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.79.

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