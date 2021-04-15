НХЛ. «Вегас» разгромил «Лос-Анджелес», два очка Волкова принесли «Анахайму» победу над «Сан-Хосе»

«Миннесота» — «Аризона» 5:2

Кирилл Капризов набрал одно очко в победном матче «Миннесоты» с «Аризоной» — 5:2.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Аризона» — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) Голы: Зуккарелло — 7 (бол., Юханссон, Дамба), 16:31 — 1:0. Чикран — 13 (бол., Н. Шмальц, Голигоски), 22:16 — 1:1. Паризе — 5 (Бонино, Штурм), 27:28 — 2:1. Бонино — 5 (бол., Капризов, Фиала), 39:14 — 3:1. Зуккарелло — 8 (бол., Юханссон), 44:30 — 4:1. Сперджен — 5 (Паризе, Бонино), 45:50 — 5:1. Кессел — 16 (Хант, Ларссон), 48:36 — 5:2Вратари: Тэлбот — РаантаШтраф: 8-6Броски: 22 (7+9+6) — 30 (9+13+8)

«Миннесота» набрала 53 очка и занимает третье место в Западном дивизионе. У «Аризоны» 43 очка и пятая позиция.

«Миннесота» — «Аризона»

«Оттава» — «Виннипег» 2:3

«Оттава» уступила «Виннипегу» со счетом 2:3. Российские хоккеисты «Сенаторз» Артем Зуб и Евгений Дадонов очков не набрали, Никита Зайцев пропустил матч из-за травмы.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Виннипег» — 2:3 (1:1, 0:0, 1:2) Голы: Пол — 4 (Шабо), 1:19 — 1:0. Шайфли — 16 (Элерс, Пионк), 3:24 — 1:1. Перро — 9 (бол., Копп, Дюбуа), 42:07 — 1:2. Льюис — 3 (мен., Томпсон), 49:39 — 1:3. Норрис — 12 (бол., Шабо, К. Браун), 59:50 — 2:3Вратари: Мюррей (58:55) — БроссуаШтраф: 6-10Броски: 29 (9+10+10) — 35 (11+9+15)

«Джетс» идут на втором месте в Северном дивизионе, а «Сенаторз» — на седьмом.

«Оттава» — «Виннипег»

«Монреаль» — «Калгари» 1:4

«Калгари» одержал третью победу подряд, обыграв «Монреаль» со счетом 4:1. Российский защитник Александр Романов закончил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Калгари» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) Голы: Хэнифин — 4 (Баклунд), 3:58 — 0:1. Джиордано — 8 (Танев, Линдхольм), 20:29 — 0:2. Кулак — 1 (Друэн, Андерсон), 30:55 — 1:2. Лейво — 5, 52:49 — 1:3. Монахэн — 9 (п.в., Танев, Джиордано), 58:50 — 1:4Вратари: Аллен (56:37 — 58:50) — МаркстремШтраф: 2-4Броски: 27 (8+10+9) — 34 (12+13+9)

«Монреаль» идет на четвертом месте в Северном дивизионе, а «Калгари» — на пятом.

«Монреаль» — «Калгари»

«Сент-Луис» — «Колорадо» 3:4

«Колорадо» одержал четвертую победу подряд, обыграв на выезде «Сент-Луис» со счетом 4:3. Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Колорадо» — 3:4 (1:1, 0:3, 2:0) Голы: Белльмар — 6 (О`Брайен, Комфер), 10:28 — 0:1. Данн — 6 (бол., Бозак, Хоффман), 15:20 — 1:1. Комфер — 6 (О`Брайен, Тимминс), 22:52 — 1:2. Рантанен — 26 (бол., Макар, Маккиннон), 25:17 — 1:3. Саад — 14 (Джост, Рантанен), 31:17 — 1:4. Хоффман — 12 (Кайру, Крюг), 45:55 — 2:4. Хоффман — 13 (бол., Перрон, Тарасенко), 56:44 — 3:4Вратари: Биннингтон (56:30 — 56:44, 57:28) — ДубникШтраф: 6-8Броски: 34 (8+11+15) — 28 (10+14+4)

«Колорадо» лидирует в Западном дивизионе. «Сент-Луис» идет на четвертой строчке.

«Сент-Луис» — «Колорадо»

«Лос-Анджелес» — «Вегас» 2:6

«Вегас» продлил победную серию до четырех матчей, разгромив на выезде «Лос-Анджелес» со счетом 6:2.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Вегас» — 2:6 (1:3, 1:1, 0:2) Голы: Носек — 8 (Мартинес, Теодор), 7:18 — 0:1. Так — 15 (Янмарк, Носек), 11:04 — 0:2. Мур — 6 (бол., Кемпе), 13:38 — 1:2. Пачиоретти — 21 (Стоун), 15:25 — 1:3. Стивенсон — 9 (Пачиоретти, Уайтклауд), 35:47 — 1:4. Мур — 7 (Кемпе), 38:22 — 2:4. Стоун — 14 (Пачиоретти), 45:28 — 2:5. Пьетранджело — 3 (Так, Носек), 50:53 — 2:6Вратари: Куик (Петерсен, 15:25) — ФлериШтраф: 2-2Броски: 22 (12+7+3) — 32 (8+12+12)

«Вегас» идет на втором месте в Западном дивизионе. «Кингз» располагаются на седьмой строчке.

«Лос-Анджелес» — «Вегас»

«Сан-Хосе» — «Анахайм» 1:4

«Анахайм» разгромил «Сан-Хосе» со счетом 4:1. В составе «Дакс» Александр Волков набрал 2 (1+1) очка.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Анахайм» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) Голы: Гетцлаф — 4 (Терри), 8:08 — 0:1. Грант — 5 (Мэнсон, Волков), 22:29 — 0:2. Волков — 7 (Комтуа, Грант), 33:40 — 0:3. Карлссон — 5 (Майер, Бернс), 57:44 — 1:3. Сильферберг — 8 (бол., Шаттенкирк, Фаулер), 59:30 — 1:4Вратари: Корженарж — Столарз (57:08 — 57:44, 58:11 — 58:40)Штраф: 20-18Броски: 28 (6+11+11) — 27 (11+9+7)

«Анахайм» с 35 очками занимает восьмое место в Западном дивизионе, «Сан-Хосе» с 40 очками — на шестой строчке.