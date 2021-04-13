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    Лидер и аутсайдер Центрального дивизиона снова сыграют результативно?

    «Каролина» — «Детройт». Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч НХЛ 13 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Детройт»
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    Евгений Свечников
    В матче регулярного сезона НХЛ «Каролина» будет принимать «Детройт». Матч пройдет на «PNC-арене» 13 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.80
  • 2
  • 5.70
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    «Каролина»

    Команда из города Роли сыграла в 40 поединках регулярного чемпионата. В этих встречах «ураганам» удалось набрать 58 очков, благодаря чему они возглавляют таблицу Центрального дивизиона.

    В текущем месяце «Каролина» успела провести шесть матчей, в четырех из которых она победила. В дебютной игре в апреле «Кейнс» разобрались с «Чикаго» (4:3).

    Далее последовало поражение от «Далласа» (2:3), после чего ребята Рода Бриндамора минимально обыграли гостей из Техаса (1:0).

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    Позже состоялись две встречи с «Флоридой». В дуэли тяжеловесов дивизиона «Каролина» добыла крупные победы (5:2; 3:0). В последнем матче «ураганы» неожиданно уступили «Детройту» (4:5 Б).

    «Детройт»

    Хоккейный клуб из Мичигана сыграл в 43 матчах регулярного первенства, одержав в них 34 очка. В рейтинге Центрального дивизиона он застрял на последнем месте.

    После побед на «Коламбусом» (3:1; 4:1), которые были добыты 27 и 28 марта, «Детройт» провел очередную серию поражений. Затянулась эта полоса на три встречи.

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    • Пару раз подопечные Джеффа Блашилла влетели «Флориде» (1:4; 2:3 ОТ), а еще в одном поединке «Ред Уингз» оказались слабее «Тампы» (1:2). В другом матче против «молний» «крылышки» одержали разгромную победу (5:1).

    Позже «Детройт» на «Литл Сизарс Арене» дважды принимал «Нэшвилл». В обоих встречах красно-белые оказались слабее (2:3 Б; 1:7). В последней игре коллектив из Мичигана прихлопнул «Каролину» (5:4 Б).

    Прогноз

    Победа «Каролины» оценивается в 1.46, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.60, а на победу «Детройта» — 6.10.

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    «Детройт» плетется в самом низу Центрального дивизиона. Однако ребята Блашилла любят навязать борьбу топам таблицы, что уже неоднократно подтверждалось в текущем сезоне.

    В грядущем матче лидеры из Роли дома попытаются взять реванш за недавнее поражение. В этом поединке «крылья» могут либо снова жестко зарубиться с «Кейнс», либо крупно отлететь. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.89.

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