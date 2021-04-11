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    НХЛ. «Тампа» обыграла «Нэшвилл», «Коламбус» проиграл «Чикаго»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 апреля

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    «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»

    «Каролина» — «Детройт» 4:5 Б

    «Детройт» в серии буллитов обыграл «Каролину» со счетом 5:4 Б. Победный бросок реализовал Адам Эрне.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Детройт» — 4:5 Б (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Нечас — 11 (Трочек, Хэмилтон), 1:38 — 1:0. Ларкин — 8 (Задина, Стэчер), 6:15 — 1:1. Манта — 11 (Бига), 10:10 — 1:2. Стаал — 13 (Мартинук, Слэвин), 14:44 — 2:2. Хэмилтон — 6, 29:52 — 3:2. Филппула — 4, 36:03 — 3:3. Эрне — 10, 53:40 — 3:4. Ахо — 17 (Нечас, Нидеррайтер), 56:00 — 4:4Победный буллит: ЭрнеВратари: Мразек — ГрайссШтраф: 4-4Броски: 34 (16+6+11+1) — 28 (9+9+8+2)

    «Детройт» с 34 очками занимает восьмое место в Центральном дивизионе, «Каролина» с 58 очками — на первой строчке.

    «Каролина» — «Детройт»

    «Филадельфия» — «Бостон» 3:2

    «Филадельфия» одержала победу над «Бостоном» со счетом 3:2. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов не отметился результативными действиями.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Бостон» — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Бержерон — 16 (Смит, Маршан), 5:38 — 0:1. Конекны — 8 (Хагг, Санхейм), 11:51 — 1:1. Гостисбеер — 7 (бол., Конекны, ван Римсдайк), 17:46 — 2:1. Дебраск — 4 (Смит, Койл), 31:45 — 2:2. Кутюрье — 12 (Фараби, ван Римсдайк), 46:59 — 3:2Вратари: Эллиотт — Суэймен (59:04)Штраф: 8-4Броски: 23 (7+7+9) — 32 (11+11+10)

    «Филадельфия» идет на пятой строке в Восточном дивизионе, «Бостон» занимает четвертую позицию.

    «Филадельфия» — «Бостон»

    «Даллас» — «Флорида» 4:1

    «Даллас» дома разгромил «Флориду» со счетом 4:1. Дубль в составе победителей сделал Джейсон Робертсон.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Флорида» — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Робертсон — 10 (Хинтц, Павелски), 1:00 — 1:0. Л'Эсперанс — 2 (Даулинг), 1:49 — 2:0. Бенн — 8 (бол., Павелски, Хинтц), 9:03 — 3:0. Барков — 17 (бол., Хернквист), 39:58 — 3:1. Робертсон — 11, 41:21 — 4:1Вратари: Худобин — БобровскийШтраф: 8-6Броски: 20 (9+8+3) — 21 (7+8+6)

    «Даллас» набрал 38 очков и занимает шестое место в Восточном дивизионе. У «Флориды» 56 очков и третья позиция.

    «Даллас» — «Флорида»

    «Торонто» — «Оттава» 6:5

    «Торонто» обыграл «Оттаву» со счетом 6:5. Хет-трик в составе «Мэйпл Ливз» оформил Остон Мэттьюс. На счету Ильи Михеева одна шайба и результативная передача. Евгений Дадонов отметился одним ассистом.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Оттава» — 6:5 (2:0, 2:3, 2:2)
    Голы: Мэттьюс — 29 (Марнер), 8:52 — 1:0. Мэттьюс — 30 (Марнер, Райлли), 9:31 — 2:0. Батерсон — 13 (Штютцле, Браннстрем), 32:02 — 2:1. Форментон — 3 (мен.), 33:49 — 2:2. Штютцле — 7 (Амадио), 36:25 — 2:3. Марнер — 14 (Гальченюк, Мэттьюс), 36:52 — 3:3. Мэттьюс — 31 (Марнер, Гальченюк), 39:16 — 4:3. Михеев — 6 (Хаймэн, Дермотт), 44:44 — 5:3. К. Браун — 13 (Дадонов, Тирни), 47:43 — 5:4. Хаймэн — 14 (п.в., Таварес, Михеев), 59:33 — 6:4. Норрис — 11 (бол., Батерсон), 59:43 — 6:5Вратари: Кэмпбелл — Форсберг (58:23 — 59:33)Штраф: 4-2Броски: 38 (13+16+9) — 32 (10+11+11)

    «Торонто» с 59 очками занимает первое место в Северном дивизионе, «Оттава» с 30 очками — на седьмой строчке.

    «Торонто» — «Оттава»

    «Монреаль» — «Виннипег» 0:5

    «Виннипег» на выезде разгромил «Монреаль» — 5:0. Защитник «Канадиенс» Александр Романов закончил матч с показателем полезности «-1».

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Виннипег» — 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)
    Голы: Штястны — 12, 30:13 — 0:1. Элерс — 17 (бол., Пионк, Копп), 36:57 — 0:2. Форборт — 2 (Моррисси, Шайфли), 39:31 — 0:3. Копп — 14 (бол., Перро, Элерс), 47:17 — 0:4. Перро — 8, 50:42 — 0:5Вратари: Аллен — ХеллибакШтраф: 27-13Броски: 19 (6+8+5) — 25 (5+13+7)

    «Виннипег» с 53 очками занимает второе место в Северном дивизионе, «Монреаль» с 43 очками — на четвертой строчке.

    «Коламбус» — «Чикаго» 3:4

    «Чикаго» обыграл «Коламбус» со счетом 4:3. Защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков закончил встречу с коэффициентом полезности «-2», у защитника «Блэкхокс» Никиты Задорова «+1».

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Чикаго» — 3:4 (2:2, 0:2, 1:0)
    Голы: Дель Зотто — 4 (Тексье, Дэлпи), 1:03 — 1:0. Аткинсон — 14 (Рословик), 3:13 — 2:0. Дебринкэт — 21 (бол., де Хаан, Кейн), 10:13 — 2:1. Седерберг — 7 (Кампф, Карпентер), 17:02 — 2:2. Калынюк — 1 (Зутер, де Хаан), 23:07 — 2:3. Строум — 8 (Дак, Дебринкэт), 36:40 — 2:4. Лайне — 10 (Доми), 59:11 — 3:4Вратари: Мерзликинс (58:52 — 59:11) — ЛанкиненШтраф: 10-2Броски: 26 (5+7+14) — 28 (9+16+3)

    «Чикаго» с 43 очками занимает пятое место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 38 очками — на седьмой строчке.

    «Коламбус» — «Чикаго»

    «Сент-Луис» — «Миннесота» 3:2 ОТ

    «Сент-Луис» победил в овертайме «Миннесоту» — 3:2 ОТ. Российские игроки «Блюз» Иван Барбашев и Владимир Тарасенко, а также их соотечественник из «Уайлд» Кирилл Капризов очков не набрали.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Миннесота» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Штурм — 5 (Крамаросса), 18:25 — 0:1. Хоффман — 10 (бол., Данн, Бозак), 23:07 — 1:1. Дамба — 6 (бол., Сутер, Юханссон), 38:12 — 1:2. Хоффман — 11 (Данн, Перрон), 59:18 — 2:2. О`Райлли — 17 (Шенн, Данн), 64:58 — 3:2Вратари: Хуссо (58:39) — Тэлбот, 59:18)Штраф: 6-8Броски: 30 (6+7+12+5) — 30 (9+8+12+1)

    «Миннесота» с 51 очком занимает третье место в Западном дивизионе, «Сент-Луис» с 44 очками — на четвертой строчке.

    «Сент-Луис» — «Миннесота»

    «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» 0:3

    25-й в карьере шатаут Василевского позволил «Тампе» победить «Нэшвилл» — 3:0. В составе победителей по голу забили Росс Колтон, Янни Гурд и Эрик Чернак. Защитник Михаил Сергачев отметился голевой передачей.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Колтон — 7 (Гурд, Сергачев), 6:45 — 0:1. Чернак — 2 (Палат, Пойнт), 34:04 — 0:2. Гурд — 14 (п.в.), 59:14 — 0:3Вратари: Ринне (57:30 — 59:14) — ВасилевскийШтраф: 16-8Броски: 36 (18+8+10) — 34 (5+15+14)

    «Тампа» с 58 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Нэшвилл» с 45 очками — на четвертой строчке.

    «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»

    «Калгари» — «Эдмонтон» 5:0

    «Калгари» разгромил «Эдмонтон» со счетом 5:0 и прервал серию из четырех поражений. Российский защитник «Флэймз» Никита Нестеров участие в матче не принимал.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Эдмонтон» — 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)
    Голы: Монахэн — 8 (Манджапане), 23:12 — 1:0. Годро — 14 (Хэнифин, Баклунд), 30:43 — 2:0. Линдхольм — 10 (бол., Годро, Джиордано), 33:21 — 3:0. Джиордано — 7 (Баклунд, Беннетт), 39:25 — 4:0. Ритчи — 2 (Беннетт, Вялимяки), 53:30 — 5:0Вратари: Маркстрем — СмитШтраф: 4-8Броски: 32 (10+10+12) — 17 (7+7+3)

    «Калгари» с 37 очками занимает пятое место в Северном дивизионе, «Эдмонтон» с 52 очками — на третьей строчке.

    «Калгари» — «Эдмонтон»

    «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» 2:4

    «Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Сан-Хосе» со счетом 4:2. Защитник хозяев Николай Кныжов закончил встречу с коэффициентом полезности «-1».

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)
    Голы: Картер — 8 (Атанасиу, Андерсон), 11:43 — 0:1. Гэмбрелл — 5 (Леонард, Ярош), 16:54 — 1:1. Атанасиу — 9 (Картер, Мяяття), 22:28 — 1:2. Иафалло — 11 (Копитар, Браун), 23:23 — 1:3. Браун — 16 (бол.), 39:52 — 1:4. Майер — 8 (бол., Хертл, Донато), 52:31 — 2:4Вратари: Джонс (Корженарж, 40:00, 51:43 — 52:17) — КуикШтраф: 10-10Броски: 28 (12+4+12) — 26 (6+13+7)

    «Лос-Анджелес» с 38 очками занимает седьмое место в Западном дивизионе, «Сан-Хосе» с 40 очками — на шестой строчке.

    «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»
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